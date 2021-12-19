 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уходя, остаются. Боевая миссия США в Ираке замаскировалась под учебную, - М.Беленькая
07:07 20.12.2021

19.12.2021,

"Зеленая зона" Багдада, где находится посольство США, была вновь обстреляна в ночь на воскресенье, всего неделю спустя после объявления о завершении боевой миссии американцев в Ираке. США пока еще продолжают передачу стратегических объектов под контроль иракских вооруженных сил и говорят, что оставляют в Ираке военнослужащих в качестве военных инструкторов и советников. Однако из заявлений американских официальных лиц очевидно, что миссия контингента США в Ираке просто меняет название и будет отныне называться учебной. Американские военные покидать страну не собираются.

Две ракеты были выпущены в ночь на воскресенье по особо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные учреждения, посольство США и многие другие дипломатические миссии. Одна ракета была уничтожена системой защиты американского посольства, другая упала на площади, повредив два гражданских автомобиля, жертв нет. Ответственность за атаку никто не взял. А позднее в воскресенье стало известно, что силы безопасности Ирака предотвратили атаку на колонну международной антитеррористической коалиции во главе с США в провинции Бабель к югу от Багдада.

Обстрелы "зеленой зоны", аэропорта Багдада, а также военных баз в Ираке и Иракском Курдистане, где размещаются силы международной коалиции, не редкость. Вашингтон возлагает вину за это на проиранские шиитские группировки, входящие в народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Именно они особенно рьяно требовали ухода иностранных военных из Ирака. В январе 2020 года, после убийства американцами в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса за вывод иностранных сил из страны проголосовал и парламент Ирака.

Однако правительство Ирака по-прежнему нуждается во внешней военной поддержке.

Многие помнят, что уход американцев в 2011 году во многом привел к захвату значительной части территории Ирака террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Однако под давлением изнутри в апреле этого года премьер-министр Ирака Мустафа Каземи был вынужден начать стратегический диалог с Вашингтоном, в рамках которого обсуждались дальнейшие планы сотрудничества двух стран, а также условия присутствия в Ираке иностранных военных сил. Общие параметры были согласованы еще летом, в том числе была объявлена дата окончания боевой миссии США - 31 декабря. Оставалось лишь обсудить детали.

Наконец, 9 декабря советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи сообщил в своем Twitter о завершении переговоров с международной коалицией. "Они официально уходят из Ирака",- написал он. Но тут же добавил, что отношения с коалицией будут продолжены в формате тренировок, консультаций и укрепления боевого потенциала. Об этом же говорится в заявлении Совета национальной безопасности США по окончании визита в Ирак координатора Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка, опубликованном на прошлой неделе. В тексте отмечается, что американские войска больше не участвуют в боевых действиях в Ираке и что миссия коалиции будет ограничена консультированием иракских сил безопасности и оказанием им помощи, чтобы не допустить возрождения ИГ.

Как дом премьер-министра Ирака атаковали беспилотники
На более высоком уровне объявлений об уходе американцев из Ирака еще не звучало. США пока еще продолжают передавать стратегические объекты иракским силам безопасности. Так, в минувшую субботу Касем аль-Араджи вместе с высокопоставленными иракскими военными прибыл на базу Айн-эль-Асад в 110 км к западу от Багдада, которая неоднократно была мишенью обстрелов со стороны проиранских сил, чтобы лично проследить за выводом сил коалиции. После этого визита пресс-секретарь командующего вооруженными силами Ирака генерал-майор Яхья Расул подтвердил, что база находится под полным контролем иракцев. "На базе Айн-эль-Асад нет боевых сил международной коалиции или НАТО, но есть советники, работающие над материально-технической поддержкой и расширением возможностей иракских сил",- сказал он. По его словам, ответственность за базу несет иракское командование и даже иностранные советники находятся под защитой Ирака.

Досрочные заявления об окончании боевой миссии США в Ираке отнюдь не означают ухода иностранных сил из Ирака.

Эти слова звучат для внутренней аудитории в США и Ираке - мол, обещания властей выполнены. Но это совсем не то, за что голосовал иракский парламент, и не то, чего требовали шиитские группировки.

Де-факто коалиция практически не участвует в наземных антитеррористических миссиях в Ираке еще с лета прошлого года, ограничиваясь лишь учебными задачами и разведдеятельностью. Остается неизменным на ближайшую перспективу и количество иностранных военных в Ираке - около 2,5 тыс. американцев и около 1 тыс. представителей других стран-членов антитеррористической коалиции. По словам главы центрального командования (CENTCOM) ВС США генерала Фрэнка Маккензи, как только НАТО расширит, как обещало, миссию в Ираке, американцы пересмотрят свое присутствие в этой стране. О планах НАТО увеличить с 500 до 4 тыс. численность военных инструкторов сообщалось еще в феврале. Останется также около 900 американских военных на границе с Ираком в Сирии.

В интервью агентству Associated Press генерал Маккензи подчеркнул, что, несмотря на переход к небоевой роли в Ираке, США по-прежнему будут оказывать военным в этой стране поддержку с воздуха и другую необходимую помощь в борьбе с ИГ. Он считает, что боевики ИГ еще будут представлять угрозу для Ирака. Беспокоится генерал и о росте влияния Ирана в Ираке. Что касается проиранских сил, то, по словам Фрэнка Маккензи, им стало труднее добраться до американцев, поскольку военные ушли с баз, в которых не нуждаются. "Они на самом деле хотят, чтобы все войска США ушли, но все силы США не собираются уходить", и "это может спровоцировать ответную реакцию, поскольку мы приближаемся к концу месяца", сказал глава CENTCOM. Как отмечают арабские СМИ, некоторые группировки уже пообещали предпринять новые атаки против сил коалиции в 2022 году.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639973220
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