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От Советского Союза до соседского. Что определяет отношения России с бывшими союзными республиками, - "Къ"
07:10 20.12.2021

20.12.2021,

Украина может и не сохраниться в нынешних границах, государственность Белоруссии под вопросом, а Москва, несмотря на острую конкуренцию с Западом за влияние, все еще самый сильный игрок на территории бывшего СССР. Об этом новый доклад Валдайского клуба "Пространство без границ: Россия и ее соседи", с которым ознакомился "Ъ". Работа выходит на фоне попыток РФ и Запада запустить переговоры о безопасности, которые напрямую касаются постсоветского пространства.

Доклад, подготовленный программным директором международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофеем Бордачевым, выходит 20 декабря. Он приурочен к 30-й годовщине распада СССР.

Работа, с одной стороны, фиксирует геополитическую ситуацию, сложившуюся спустя 30 лет после исчезновения Советского Союза на территории, которую он занимал, а с другой стороны, это приглашение к дискуссии о том, как Москве строить отношения с бывшими союзными республиками.

Ситуацию автор описывает так: "Россия была и останется доминирующей державой так называемого постсоветского пространства, потому что обладает самым большим населением, одной из лучших в мире армий и крупнейшими арсеналами ядерного оружия, сопоставимыми только с американскими".

Что до соседей, то на большей части внешнего периметра Россия окружена государствами, которые не в состоянии решить вопросы собственного развития и безопасности с опорой только на внутренние ресурсы. Решением многих проблем, размышляет автор, было бы возвращение к какой-то форме прямого управления из Москвы частью бывших союзных республик. Но при этом он сам же и указывает: "Это потребует напряжения сил, в долгосрочной перспективе рокового для российской экономики и государственности".

Поэтому нужно выработать такую форму взаимодействия, которая "не потребует диктовать им правила внутренней жизни или определять их внешнюю политику, но позволит обеспечить безопасность России, а также относительно стабильный мир на ее границах".

Тимофей Бордачев настаивает: Россия заинтересована в сохранении и укреплении суверенитета стран, возникших после распада СССР, а идеальная цель российской политики - становление по ее периметру цепи государств, которые смогут принимать самостоятельные внешнеполитические решения с учетом геополитических обстоятельств.

Этот тезис в докладе подтверждается такими примерами, как Казахстан и Азербайджан. Нур-Султан и Баку ревностно оберегают свой суверенитет от любых посягательств, в том числе в отношениях с Москвой. И научились сравнительно успешно взаимодействовать с внешними партнерами, включая Россию, чтобы не превратиться в поле столкновения интересов.

Украина, Грузия, Армения и Белоруссия, с точки зрения автора, скорее отрицательные примеры. "В последнее десятилетие стремление правительств Украины, Армении и Белоруссии действовать многовекторно привели к острым кризисам",- отмечается в докладе.

Случай Украины, оказавшейся в конце 2021 года зоной наибольшего геополитического напряжения, причем без права на собственную субъектность, выглядит наиболее драматичным. Автор констатирует: "Нельзя быть уверенными, что страна сохранится в известных нам географических очертаниях".

Причина такой постановки украинского вопроса, полагает господин Бордачев, неспособность Киева "изменить исторически предопределенную роль арены борьбы между Россией и Европой, которая сводит на нет преимущества геополитического положения Украины". Украина, отмечает он, осталась в геополитическом ареале России, но стала территорией, с которой проводится политика, враждебная российским интересам.

Об этой враждебности сегодня прямым текстом говорят Кремль и российский МИД, предложившие Западу оформить юридически обязывающие договоренности, гарантирующие сторонам взаимную безопасность. Москва уже обозначила, на что готова пойти, если договориться не получится.

"Втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят принять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса",- заявил в начале месяца МИД РФ. Никем пока не расшифрованная фраза про выправление баланса считывается как обещание проблем в первую очередь на украинском направлении.

Тимофей Бордачев тем временем напоминает, что ответом на неприемлемые для России действия, предпринятые соседями, не раз становилось еще большее ограничение их суверенных прав. "В том числе вследствие утери части территории, как это произошло с Грузией, Молдавией или Украиной".

С Белоруссией проблема другого порядка. Начавшийся там в 2020 году кризис, быстро переросший в масштабный конфликт с ЕС и США, привел к тому, что для белорусского лидера Александра Лукашенко главным направлением внешней политики стала Россия. Отвергнутый коллективным Западом белорусский руководитель если выбирается за пределы своей страны, то только в Москву, Сочи или Санкт-Петербург. Ну и еще в Крым обещал прилететь.

"Белоруссия, как и Украина, могла бы занимать положение буфера в условиях субъектности Европейского союза на международной арене. Но слабость ЕС как партнера привела к тому, что сохранение белорусской государственности под вопросом,- пишет Тимофей Бордачев.- Перед Россией стоит проблема, как не поглотить Белоруссию и сохранить ее в качестве самостоятельного соседа".

Вывод тут неутешительный: "Как и в случае с Украиной, Россия сталкивается с тяжелым выбором. С одной стороны, России выгодно сохранение суверенной государственности страны-соседа. С другой - невозможно обеспечить ее дружественный характер. Поглощение этих стран Россией, полностью или частично, может оказаться неизбежным решением, хотя и не отвечает долгосрочным российским интересам".

Полный текст доклада будет опубликован на сайте valdaiclub.com.

Владимир Соловьев

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639973400
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