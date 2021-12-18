Фигаро здесь, Фигаро там. Как министр здравоохранения Киргизии успевает во все скандалы

07:42 20.12.2021

, 20 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

Сюжет: Скандалы с чиновниками



Чуть больше года Алымкадыр Бейшеналиев руководит сферой здравоохранения в Кыргызстане, а его скандальные инициативы и высказывания бьют все рекорды.



Сам чиновник своими "реформами" доволен. 24.kg решило вспомнить, какие действия министра здравоохранения вызвали наибольшую общественную и медицинскую критику.



Больницы объединить, с обманщиками разобраться

Одно из первых нововведений - оптимизация лечебных организаций. Из 125 медучреждений решили создать 43 Центра общеврачебной практики (ЦОВП) путем слияния, объединения территориальных центров семейной медицины с территориальными больницами, группами семейных врачей, стоматологическими поликлиниками и другими учреждениями.

К опасениям экспертов о том, что система здравоохранения может рухнуть, Алымкадыр Бейшеналиев решил не прислушиваться и заявил: принимал решение об оптимизации лично сам, без широкого общественного обсуждения.



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О позитивных результатах реорганизации в Минздраве еще не докладывали. А пока из запомнившихся последствий - недовольства по поводу сокращений и закупка одним из ЦОВП 7 тысяч веников.



Буквально сразу после прихода на должность Алымкадыр Бейшеналиев "залез в карман к семейным врачам" и удивился их зарплате. Он назвал докторов, которые тянут на себе колоссальную нагрузку и призваны вести профилактику различных заболеваний на первичном уровне, обманщиками.



"Почти 70 процентов занимаются приписками. У нас маленькое население, а получается, что все гипертоники и с сахарным диабетом, все инвалиды", - возмущался чиновник, аргументируя намерение отменить доплаты семейным врачам.



Надбавки им, конечно, отменили. С таким решением долго не тянут. Но базовый оклад повысили. Названное 100-процентное повышение зарплаты привело в конечном итоге к снижению доходов семейных врачей в среднем на 5 тысяч сомов. Остальным медикам оклад повысили лишь на 50 процентов.



Считать чужие доходы Алымкадыр Бейшеналиев любит. Посчитав, что врачи хорошо зарабатывают, он хотел запретить тем, кто работает в государственных больницах, трудиться в частных клиниках.



Не от хорошей жизни люди подрабатывают в нескольких местах. Тем более Трудовым кодексом КР это не запрещено, а инициатива министра ущемляет права человека.



Сомнительное зелье

Весной 2021-го Кыргызстан прославился тем, что больных коронавирусом начали лечить иссык-кульским корнем (аконитом). Продвигали опасное зелье президент страны и министр здравоохранения.

"Я сам готовлю раствор. Вреда здоровью нет. Пить надо горячим, за два-три дня исчезает ПЦР-тест положительный, человеку сразу становится легче. Это как отхаркивающее средство плюс падает сахар. Я сам тоже пью. Если журналисты придут, могу выпить и показать, что никакого вреда нет", - заявил Алымкадыр Бейшеналиев, а позже на пресс-конференции действительно выпил отвар.



Он признался, что экспериментировать они начали намного раньше, просто не говорили об этом, чтобы не давать повода для недоброжелателей и не отвечать на вопросы пациентов, чем их "лечат".



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Общественность требовала привлечь чиновника к ответственности, ведь его действия были незаконны и могли привести к печальным последствиям. После "рекламной кампании" зафиксировали несколько случаев отравления аконитом, в том числе один смертельный. Но глава Минздрава отказался брать на себя ответственность, заявив, что пострадавшие пили не их отвар. Позже ему запретили продвигать аконитное лечение.



Заниматься сомнительными "разработками" чиновникам времени хватало, при этом найти вариант своевременной доставки вакцины от коронавируса в республику они не могли. То самолета якобы не было, то вопросы какие-то не могли решить.



А чего стоило заявление о гумпомощи Казахстана в виде вакцины против коронавируса QazVac, которое позже опроверг вице-премьер РК?! Алымкадыр Бейшеналиев на это лишь удивился.



Кадровая неразбериха

С приходом нового руководителя в сфере здравоохранения участились разборки.

Со скандалом уволили директора Национального центра охраны материнства и детства Камчибека Узакбаева. Ушел с работы директор НИИ хирургии сердца Жамалбек Ашимов, добровольно покинул пост глава Национального центра онкологии и гематологии Эрнис Тилеков. После аудита освободили от должности директора Национального центра кардиологии и терапии Акпая Сарыбаева. Он же ушел с поста директора Кыргызско-Индийского горного биомедицинского научного центра.



Назначением главврача возмущался коллектив больницы № 6. Митинговали медики против увольнения директора ОЦСМ № 1 Нурлана Галбаева из-за инцидента с размороженной вакциной. Скандал с выборами ректора Медакадемии тоже связывали с именем министра здравоохранения.



Накануне он заявил, что подписал приказ о создании десяти центров семейной медицины в Бишкеке вместо четырех объединенных ЦСМ. Однако в самом ведомстве отметили, что такого приказа еще нет.



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Кроме того, недовольны сотрудники реорганизованного Республиканского диагностического центра (РДЦ) и глава Республиканского центра психического здоровья Ураимжан Исмаилов, который тоже может остаться без работы.



Начались неожиданное объединение центров наркологии и психического здоровья, спешное преобразование РДЦ то ли в многопрофильный стационар с сомнительными условиями, то ли в филиал Третьей детской больницы.



Сам глава Минздрава объясняет кадровую чехарду честной борьбой с коррупцией.



Кстати, как-то в беседе с 24.kg Алымкадыр Бейшеналиев заявил о готовности наказывать зараженных коронавирусом медработников, поскольку те "ходят по базарам, свадьбам, тоям, не соблюдают санитарно-гигиенические нормы и заболевают". "Я умею наказывать. Почетные грамоты, звания отличника здравоохранения не будем давать", - сказал он.



При этом когда министр сам заразился COVID-19, то не стал спешить с самоизоляцией, а закрылся в рабочем кабинете вместе с шофером.



О журналистах-вредителях

В своих выступлениях глава Минздрава не раз возмущался и действиями сотрудников средств массовой информации.

Он объяснял медленные темпы вакцинации от коронавируса тем, что им мешают журналисты. В продаже сертификатов о вакцинации тоже крайними оказались работники пера.



Когда в Кыргызстане начали собирать деньги на ремонт центра "Алтын балалык" и медики стали жаловаться на принудительный сбор, Алымкадыр Бейшеналиев сказал: "Все добрые начала портят журналисты, и люди не патриоты".



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Депутаты парламента не раз обсуждали деятельность своевольного чиновника, озадаченно предлагали проверить здоровье министра и поднимали вопрос о соответствии занимаемой должности. 81 нардеп даже проголосовал за его снятие с поста. Однако воз и ныне там.



Сам чиновник посчитал это местью за его "отказ многим депутатам ставить их неподготовленных знакомых, родственников и близких главврачами и директорами".



Когда же уйдет с поста министра здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев? "Когда поднимет зарплату на 200 процентов", - обещал он сам.