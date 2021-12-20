Борьба за Индию в треугольнике США – Китай – Россия, - Вл.Малышев

08:38 20.12.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 20.12.2021 |



Ни Китай, ни Индия, ни Россия не согласны жить под сенью американской гегемонии



"США пока проигрывают России в борьбе за Индию", – пишет американское издание Hill, анализируя итоги недавнего визита в Дели президента РФ Владимир Путина. Индия была упомянута и в контексте переговоров по видеосвязи Владимира Путина с китайским лидером Си-Цзиньпином."Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем", – выразил надежду помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Индия оказалась сейчас в центре сложного процесса формирования нового миропорядка в связи с концом однополярного мира и эпохи доминирования США. Если позиции США, Китая и России уже довольно четко определились, то позиция Индии по отношению к этому "треугольнику" пока не выглядит окончательно сложившейся.



Как утверждает Bank of America, через десять лет именно Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире, обойдя Японию по номинальному ВВП. По данным на 2019 год, Индия занимала пятое место по вкладу в мировой ВВП. В конце 2020 года лондонский Centerfor Economic and Businees Research (CEBR) спрогнозировал, что на третью позицию в мире Индия выйдет в 2030 году, обойдя Германию.



Расклад в этом уже не треугольнике, а четырехугольнике (США, Китай, Индия, Россия) сложный. У Индии очень непростые отношения с Китаем и Пакистаном, который, в свою очередь, является военным партнером США. США по-прежнему рассматривают Россию в качестве угрозы, а Индия считает, что Китай представляет собой более значительную угрозу и что Россию можно "отделить" от Китая.



"Недавний громкий визит президента России Владимира Путина в Дели, – отметил Апарна Панда в своей статье в Hill, – утверждает стремление Индии к стратегической самостоятельности, несмотря на то, что она также выстраивает устойчивое стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С точки зрения индийцев, американцы не всегда являются полностью надежными. Учитывая угрозы безопасности Индии со стороны Пакистана и Китая, Индия хочет гарантировать себе, что у нее есть партнеры и помимо США, особенно в качестве источника вооружений и военных технологий".



Как пишет выходящая в Гонконге South China Morning Post, "в последние годы Индия диверсифицирует закупки импортной военной техники, но около 49% своих потребностей в вооружении она по-прежнему удовлетворяет за счет импорта из России.. Некоторые контракты уже реализуются: соглашение о строительстве фрегатов УРО проекта 1135.6 или контракт на изготовление 700 000 автоматов АК-203. Индия может приобрести истребители Су-30 МКИ и МиГ-39, а также 400 танков Т-90". Индия также получает партию из пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в рамках сделки на 5,5 миллиарда долларов, из-за чего США могут подвергнуть ее санкциям по закону, карающему страны, которые поддерживают военные связи с "врагами Америки".



Просмотрев американскую аналитику об итогах визита Путина в Индию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Вывод поражает откровенностью: результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о „провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели"".



Однако, несмотря на очевидный успех визита российского лидера, экономические отношения Индии с Россией далеко не так многогранны, как связи Индии с Соединенными Штатами, Европой или Японией. Двусторонняя торговля между Индией и Россией составляет 11 миллиардов долларов в то время как торговля Индии с Соединенными Штатами – 146 миллиардов долларов, с Евросоюзом – 71 миллиард долларов в год (хотя торговля Индии с ЕС и США имеет гораздо меньший военный компонент, чем ее торговля с Россией).



Во времена холодной войны Советский Союз был основным поставщиком военной техники для Индии, но в последние десятилетия ситуация изменилась. Конкурировать с Россией за место ведущих поставщиков оружия индийцам стали США, Израиль и Франция.



Что на этом фоне может означать уже объявленный саммит Россия – Китай – Индия? В Китае, пишут аналитики, сейчас проживает 1.5 миллиарда человек, в Индии еще около 1.3 миллиарда, вместе с РФ, три страны – это около 3 миллиардов человек. При населении в США 330 миллионов и населении ЕС – 450 миллионов.



Помыслить тройственную китайско-индийско-российскую коалицию очень непросто, тем не менее китайское издание Sina.соm пишет, что произойдет, если сформируется военный альянс России, Индии и Китая. "Для США формирование военного союза Китая, России и Индии не просто военная угроза, такой союз схватил бы США за горло. Вот почему американцы всеми силами пытаются воспрепятствовать сближению трех государств".



Хотя Россия, Индия и Китай и объединены членством в БРИКС, между ними много существенных разногласий. Особенно это относится к Китаю и Индии с их территориальными спорами. Хотя вспомним: в 2020 году индийские и китайские солдаты приняли участие в военном параде на Красной площади в Москве.



"Принципиальной опорой возможной коалиции между Россией, Китаем и Индией, – пишет Диндин Чэнь, помощник профессора в Университете правительственного и государственного управления Макао, научный сотрудник-нерезидент берлинского Института глобальной общественной политики, – является их общее стремление к построению многополярной глобальной системы, в рамках которой растущие державы могут играть большую роль. Ни одна из этих трех стран не согласна жить под сенью американской гегемонии".



И, надо сказать, последняя фраза этого комментария является ключевой.