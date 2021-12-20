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Борьба за Индию в треугольнике США – Китай – Россия, - Вл.Малышев
08:38 20.12.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 20.12.2021 |

Ни Китай, ни Индия, ни Россия не согласны жить под сенью американской гегемонии

"США пока проигрывают России в борьбе за Индию", – пишет американское издание Hill, анализируя итоги недавнего визита в Дели президента РФ Владимир Путина. Индия была упомянута и в контексте переговоров по видеосвязи Владимира Путина с китайским лидером Си-Цзиньпином."Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем", – выразил надежду помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Индия оказалась сейчас в центре сложного процесса формирования нового миропорядка в связи с концом однополярного мира и эпохи доминирования США. Если позиции США, Китая и России уже довольно четко определились, то позиция Индии по отношению к этому "треугольнику" пока не выглядит окончательно сложившейся.

Как утверждает Bank of America, через десять лет именно Индия станет третьей крупнейшей экономикой в мире, обойдя Японию по номинальному ВВП. По данным на 2019 год, Индия занимала пятое место по вкладу в мировой ВВП. В конце 2020 года лондонский Centerfor Economic and Businees Research (CEBR) спрогнозировал, что на третью позицию в мире Индия выйдет в 2030 году, обойдя Германию.

Расклад в этом уже не треугольнике, а четырехугольнике (США, Китай, Индия, Россия) сложный. У Индии очень непростые отношения с Китаем и Пакистаном, который, в свою очередь, является военным партнером США. США по-прежнему рассматривают Россию в качестве угрозы, а Индия считает, что Китай представляет собой более значительную угрозу и что Россию можно "отделить" от Китая.

"Недавний громкий визит президента России Владимира Путина в Дели, – отметил Апарна Панда в своей статье в Hill, – утверждает стремление Индии к стратегической самостоятельности, несмотря на то, что она также выстраивает устойчивое стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. С точки зрения индийцев, американцы не всегда являются полностью надежными. Учитывая угрозы безопасности Индии со стороны Пакистана и Китая, Индия хочет гарантировать себе, что у нее есть партнеры и помимо США, особенно в качестве источника вооружений и военных технологий".

Как пишет выходящая в Гонконге South China Morning Post, "в последние годы Индия диверсифицирует закупки импортной военной техники, но около 49% своих потребностей в вооружении она по-прежнему удовлетворяет за счет импорта из России.. Некоторые контракты уже реализуются: соглашение о строительстве фрегатов УРО проекта 1135.6 или контракт на изготовление 700 000 автоматов АК-203. Индия может приобрести истребители Су-30 МКИ и МиГ-39, а также 400 танков Т-90". Индия также получает партию из пяти российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в рамках сделки на 5,5 миллиарда долларов, из-за чего США могут подвергнуть ее санкциям по закону, карающему страны, которые поддерживают военные связи с "врагами Америки".

Просмотрев американскую аналитику об итогах визита Путина в Индию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: "Вывод поражает откровенностью: результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о „провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели"".

Однако, несмотря на очевидный успех визита российского лидера, экономические отношения Индии с Россией далеко не так многогранны, как связи Индии с Соединенными Штатами, Европой или Японией. Двусторонняя торговля между Индией и Россией составляет 11 миллиардов долларов в то время как торговля Индии с Соединенными Штатами – 146 миллиардов долларов, с Евросоюзом – 71 миллиард долларов в год (хотя торговля Индии с ЕС и США имеет гораздо меньший военный компонент, чем ее торговля с Россией).

Во времена холодной войны Советский Союз был основным поставщиком военной техники для Индии, но в последние десятилетия ситуация изменилась. Конкурировать с Россией за место ведущих поставщиков оружия индийцам стали США, Израиль и Франция.

Что на этом фоне может означать уже объявленный саммит Россия – Китай – Индия? В Китае, пишут аналитики, сейчас проживает 1.5 миллиарда человек, в Индии еще около 1.3 миллиарда, вместе с РФ, три страны – это около 3 миллиардов человек. При населении в США 330 миллионов и населении ЕС – 450 миллионов.

Помыслить тройственную китайско-индийско-российскую коалицию очень непросто, тем не менее китайское издание Sina.соm пишет, что произойдет, если сформируется военный альянс России, Индии и Китая. "Для США формирование военного союза Китая, России и Индии не просто военная угроза, такой союз схватил бы США за горло. Вот почему американцы всеми силами пытаются воспрепятствовать сближению трех государств".

Хотя Россия, Индия и Китай и объединены членством в БРИКС, между ними много существенных разногласий. Особенно это относится к Китаю и Индии с их территориальными спорами. Хотя вспомним: в 2020 году индийские и китайские солдаты приняли участие в военном параде на Красной площади в Москве.

"Принципиальной опорой возможной коалиции между Россией, Китаем и Индией, – пишет Диндин Чэнь, помощник профессора в Университете правительственного и государственного управления Макао, научный сотрудник-нерезидент берлинского Института глобальной общественной политики, – является их общее стремление к построению многополярной глобальной системы, в рамках которой растущие державы могут играть большую роль. Ни одна из этих трех стран не согласна жить под сенью американской гегемонии".

И, надо сказать, последняя фраза этого комментария является ключевой.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639978680
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