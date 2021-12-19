"Байрактары" как геополитический вызов пантюркизма. От Киргизии до Марокко и от Ливии до Польши, - А.Игнатьев

08:39 20.12.2021

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 19.12.2021 |



Турция стремительно наращивает географию поставок своих ударных БПЛА Bayraktar TB2 в те регионы планеты, где у России имеются свои интересы. Благодаря им Анкара уже открыто намеревается потеснить Россию и Китай на рынке вооружений в Центрально-Азиатском и Ближневосточном регионах. В декабре появилась очередная информация о закупке Ираком крупной партии турецких беспилотников стоимостью 100 миллионов долларов. Как показывают внушительная география продаж и события последних месяцев, у западных и южных границ России боевые БПЛА Bayraktar TB2 превращаются из проводника мягкой силы Анкары в реальный инструмент геополитики и силового воздействия.



География закупок турецких беспилотников расширяется



География закупок турецких беспилотников расширяется



Например, не так давно Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные применили в Донбассе ударный беспилотник Bayraktar TB2, уничтоживший управляемой бомбой гаубицу ополченцев. 26 и 27 октября ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов предприняли ряд попыток подрыва нефтебазы в Кировском районе. Желание повторить карабахский сюжет в Донбассе с турецкой помощью особо не скрывается. При этом, согласно Минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников (исключение составляют только БПЛА миссии ОБСЕ).



Bayraktar TB2 на Украине.



Bayraktar TB2 на Украине. Фото: Газета.Ру



Использование "Байрактаров" способно существенно повлиять на обстановку на донбасских фронтах. В том числе за счет поставок Украине и поддерживающей ее нынешний режим Польше новейших турецких вооружений типа БПЛА и заключения долгосрочных военных контрактов, интерес к которым проявляют также страны Балтии. Примечательно, что Варшава подписала соглашение о приобретении у Турции боевых беспилотников за полгода до того, как их стали использовать в Донбассе – 24 мая, в ходе визита в Анкару польского президента Анджея Дуды.



Активно применяется пантюркистская "геополитика дронов" не только на западе, но и на юге постсоветского пространства. По мнению экспертов, она будет одним из важных аргументов Анкары в деле укрепления созданного ею "Тюркского совета", объединяющего под эгидой Турции большинство мусульманских постсоветских стран. Несколько примеров. Таджикистан получил официальное предложение о закупке турецких боевых БПЛА и "углублении сотрудничества" в военной сфере с Анкарой еще осенью. Соседний Кыргызстан, входящий в сферу интересов Турции как слагаемое в идеологии тюркского единства, вооружается военными беспилотниками из Турции с октября. В конце ноября стало известно, что вслед за Киргизией и Украиной начинает закупать турецкие беспилотники для своей армии и Казахстан. По информации агентства Anadolu, "Казспецэкспорт" от имени Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подписал контракт на поставку БПЛА ANKA с аэрокосмической компанией Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ. При этом глава аэрокосмической компании Турции Темел Котил подчеркнул: "Поставки беспилотников ANKA в Казахстан вслед за Тунисом - очень важное достижение для нас. Отрадно, что рынок экспорта дронов растет".



Турецкие беспилотники – теперь и в Киргизии



Турецкие беспилотники – теперь и в Киргизии



Турецкие беспилотники – теперь и в Киргизии



Согласно открытым данным, Анкара уже поставляла Bayraktar TB2 Азербайджану, Ливии, Тунису, Катару, Саудовской Аравии, причем сразу комплектами, по цене около 70 млн. долларов за комплект… Вышеупомянутое приобретение крупной партии турецких БПЛА уже и правительством в Багдаде дополнительно иллюстрирует возросшую активность пантюркистов на Ближнем Востоке, где их интересы опять-таки едва ли совпадают с российскими. При этом русские силовики уже имеют и опыт противодействия, и достойный ответ на "геополитику "Байрактаров"", успех которой во многом зиждется на информационной составляющей мягкой силы пантюркизма.



Сирийский опыт борьбы с подобными угрозами наглядно показывает и подсказывает, как можно качественно реагировать на "Байрактары", имея на вооружении такие комплексы, как "Панцирь", "Бук" и "Тор". Чтобы снизить продажи турецких БПЛА, достаточно просто грамотно подойти к информационному освещению боевого противодействия им. Например, еще весной 2020 года в Идлибе стоило заснять и зафиксировать с множества ракурсов все сбитые там БПЛА. Кадры с "Панцирем", без особого "напряга" массово поражающих хваленые турецкие беспилотники, многократно показанные по сирийскому, российскому и прочим телевизионным каналам, уже дали бы свой эффект.



Как известно, тогда были сбиты десятки "Байрактаров", однако получением медийного (в том числе внешнеполитического) и коммерческого (для отечественного ВПК) эффекта никто не озадачился. При этом, по мнению специалистов, даже видео, снятое на простенький телефон с пульта управления "Панциря", было бы способно разойтись по всему интернету. И тогда заказчики выстраивались бы в очередь уже не за турецкими дронами, а за отечественными комплексами ПВО. Единственное, что необходимо, – это медийная работа всерьез, на линии фронта. Все, включая потенциальных заказчиков, ждут кадров с поля боя, а не сюжетов "Военной приемки" с учений. Недаром исследователи, обсуждающие успехи турецкого военпрома в части БПЛА, считают, что они во многом базируются именно на эффективном пиаре. У турок он "очевиден", снят в режиме реального времени, по ходу военных конфликтов типа Карабахского.



К сожалению, в отечественной медиасфере все еще подспудно существует некоторое пренебрежение к мягкой силе военного PR, зачастую воспринимаемому как разновидность рекламы, разбавляющей телепередачи. Дескать, реклама – это одно, а вот реальная работа оружия – это совсем другое! В лучшем случае пишут о примитивном устройстве "Байрактара", собранного чуть ли не из запчастей с AliExpress, и о том, что отечественные беспилотники типа "Охотника" значительно мощнее. Это не совсем подходящий аргумент и ракурс подачи информации. Для потенциального заказчика он может выглядеть чем-то вроде хвастовства – в духе того, что "русские беспилотники намного крупнее размером турецких". Выгода легких БПЛА в том, что они дешевы благодаря в том числе размеру, малозаметны и их плохо "видит" ПВО. А если обнаружила, то и потерять такую "мелочь" не очень жалко. Если, разумеется, подобные потери не носят массовый характер.



Поэтому, давая свой ответ на вызов пантюркистской геополитики дронов, следует помнить, что пиар – это тоже оружие. Турки в Карабахе и прочих местах уже активно используют медийные наработки весьма позитивно относящегося к ним запрещенного в России ИГИЛ, который львиную долю своих операций выиграл фактически обычными видеороликами (пусть порой и очень кровавыми). Благодаря им многие противники исламистов, даже не успев опробовать "военное искусство" террористов на практике, уже на всякий случай разбегаются. С точки зрения реальной мягкой силы современная война выглядит так: одно орудие стреляет, а пять журналистов его снимают десятками камер. И с точки зрения максимального эффекта вовсе не обязательно чтобы главная роль в этом принадлежала орудию...