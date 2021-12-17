Вторую нитку "Северного потока - 2" начали тихо заполнять газом. Не хотят фрицы мерзнуть...

08:44 20.12.2021

17.12.2021

Вторую нитку "Северного потока - 2" начали заполнять газом

Вторая нитка "Северного потока - 2" (СП-2) прошла пусконаладку, и началось заполнение газом. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта Nord Stream 2 AG.



"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", – говорится в сообщении.



О следующих технических шагах компания сообщит дополнительно.



Также отмечается, что газопровод уже прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза, заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора СП-2 "совершенно без политики". По его словам, в случае с этим газопроводом речь идет о коммерческом проекте, реализация которого продвинулась вперед настолько, что "сейчас трубопровод уже лежит". Он напомнил, что в этот момент рассматривается вопрос о соответствии магистрали европейскому энергетическому законодательству. Другим вопросом, как отметил политик, является то, что Берлин может сделать для сохранения "целостности Украины". "Германия ощущает себя очень ответственной за то, чтобы Украина и далее оставалась транзитером газа", - сказал он.