Ушел в отставку скандальный Казминздрав Цой

08:46 20.12.2021

Решил перейти в гражданский сектор - Цой об отставке

экс-министр обращение Фото: primeminister.kz

Экс-министр здравоохранения Алексей Цой обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Дорогие друзья, коллеги! Сегодня поддержали мое решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы.

написал Цой на странице в Facebook.

Он напомнил, что главой государства было поручено стабилизировать ситуацию по COVID-19, повысить потенциал системы здравоохранения.



Нами были созданы условия для реагирования на эпидемиологические угрозы: в каждом регионе построены новые инфекционные больницы, модернизирован парк машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, передвижных медицинских комплексов на селе, отечественная фармпромышленность показывает высокий рост производительности, создан необходимый запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, повышен потенциал СЭС и лабораторной службы, выпущена вакцина QazVac. За короткое время сфера здравоохранения окрепла, нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, а также по фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие.

Алексей Цой

Экс-министр уточнил, что был утвержден национальный проект "Здоровая нация", налажено продуктивное партнерство с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН, запущены проекты по оцифровке здравоохранения.



И это лишь несколько направлений, в которых вместе с коллегами удалось добиться хороших результатов. Хотел поблагодарить руководство страны, Администрацию президента, премьер-министра, коллег по правительству, родное Министерство здравоохранения, все местные исполнительные органы, гражданский сектор, СМИ, волонтеров, неправительственные организации и дорогих наших медицинских работников за оказанное доверие и проделанную совместную колоссальную работу во благо народа Казахстана. В ближайшее время определимся с новым вектором трудового пути. Впереди ждут новые проекты. Всем желаю добра, крепкого здоровья и позитивного настроения.

Экс-министр здравоохранения

20 декабря указом президента Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения.