Статуя Чингисхана из чистого золота будет создана в одноименном музее Улан-Батора

08:54 20.12.2021

20 декабря 2021 В начале следующего года в Монголии откроется музей Чингисхана. Решение о его строительстве было принято правительством страны в 2019 году. Здание музея, в котором можно хранить более 6000 памятников и артефактов, было построено за полтора года.



По словам сотрудника музея, это не только музей Чингисхана, а национальный музей, названный его именем.



Кроме того, ходят слухи, что будут размещены новые уникальные экспонаты, созданные монгольскими мастерами. Наверху музея уже помещен позолоченный сокол высотой пять метров. Внутри музея будет статуя Чингисхана из чистого золота высотой около трех метров. Золотую статую создает заслуженный художник страны и скульптор Л. Болд. Монгольские мастера также проектируют древнюю столицу Монгольской империи Харахорум по 3D-технологии.



Что касается музейного пространства, он занимает пятое место в Азии. Официальные лица говорят, что будет установлена ​​система безопасности, используемая в крупнейшем музее мира.



По словам экспертов, стеклянные витрины музея, которые были заказаны в Корее за 6 млрд тугриков ($ 2,1 млн), представляют собой автоматическую вакуумную технологию для музеев, созданную с использованием самых современных технологий в мире.



На восточной стене музея находится более 1000 тамга или печати древних монгольских племен, записанных на петроглифах Биндэра, а на верхней части фасада - печати великих монгольских хаанов.