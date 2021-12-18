Анкара продаст Киеву ракеты для удара по Волгодонской АЭС. Путин получит еще один шанс закидать Эрдогана помидорами, - "СП"

09:00 20.12.2021

Александр Ситников



"Пока модель, но, надеюсь, скоро это станет реальностью". Такая надпись появилась над фото новинки турецкой оборонки, размещенной в Twitter на аккаунте заместителя МИД Украины Василия Боднара. На снимке показан синий самолетик-игрушка с трезубцем "незалежной" на хвосте, а рядышком - флажки Украины и Турции.



Если присмотреться, то можно понять, что сфотографирована модель БПЛА Baykar AKINCI (Акынджы), что переводится с турецкого как "Знаменосный рейдер". Речь идет о новейшем высотном дальнем БПЛА от небезызвестной компании Baykar Makina, чей беспилотник "Байрактар ТВ2" назван президентом Азербайджана Алиевым оружием победы в прошлогодней Арцахской войне.



Судя по всему, украинский дипломат Боднар приурочил пост к передаче трех "Акынджы" турецкой армии. Ему хочется, чтобы и ВСУ получили такой же супер-пупер БПЛА, тем более, что "Знаменосный рейдер" оснащен украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С, выпускаемым "Мотор Сич". Между тем, этот ударный дрон, как хвалится его разработчик, станет первым турецким беспилотником, способным запускать крылатые ракеты воздушного базирования. Турки пообещали, что РЭБ ему не страшен, поскольку вроде бы управление им осуществляет искусственный интеллект, опирающийся на повышенную осведомленность.



"Акынджы" весит 5,5 тонн, имеет практический потолок 12 км, летает с крейсерской скоростью 240 км/ч и может нести на восьми внешних точках подвески 1350 кг боеприпасов, включая высокоточную крылатую ракету SOM (по последним данным дальность 250 км). Стоят такие опасные игрушки недешево. За три ударных дрона (турки поштучно не продают) придется отвалить аж $120 млн. Даже Минобороны Турции заказало минимальную партию. Все остальное, надо понимать, пойдет на экспорт, в том числе на Украину.



В Сети крайне сложно найти заслуживающих внимание аналитические публикации о военно-техническом сотрудничестве Анкары и Киева, хотя обе страны сегодня резко наращивают кооперацию своих оборонок. Тем не менее, Аарон Штайн, директор по исследованиям в Институте внешней политики США, признанный спец по турецко-украинским отношениям, считает, что Эрдоган находится в прекрасном положении, когда речь заходит о военном бизнесе с "незалежной".



Участие "Мотор Сич" в проекте "Акынджы" предполагает высокий уровень преференций украинцам, и это поднимает вопрос, готова ли Анкара заодно с ударным дроном продать Киеву свои высокоточные ракеты дальностью 250 и более километров. Аарон Штайн отмечает, что Вашингтону не особо нравится, что Турция и Украина сдружились и вместе делают оружие. Якобы США не совсем понятно, как бандеровцы используют опасное оружие и, главное, как русские отреагируют на новую угрозу.



"Когда дело доходит до ракет большой дальности (попавших в руки ВСУ), риск вполне может быть большим, чем выгода. Если эти продажи увеличат шансы на российское вторжение без существенного увеличения способности Киева противостоять ему, они окажут негативное влияние на безопасность НАТО", - отмечает эксперт Института внешней политики США.



Если продолжить эту мысль, то аналитик, говоря по-простому, боится, что горячие головы генералов ВСУ наделают глупости, например, шарахнут с беспилотника ракетами по Волгодонской АЭС и/или Цимлянской плотине (да мало ли куда еще), чтобы нанести максимальный ущерб России.



И что потом делать янки, ведь на государственности "незалежной" будет поставлен жирный крест? И что особенно обидно Штайну, США не смогут по большому счету противодействовать России. Мало того, что это несет серьезные риски, так еще Москва в глазах мирового сообщества окажется пострадавшей стороной.



Что касается бандеровцев в Киеве, то они, судя по всему, о последствиях особо не парятся. В тамошней среде вообще раздрай идей: кто-то собирается "помирать так с музыкой", другие хотят просто напугать Россию, угрожая якобы жутким возмездием, третьи уверены в победе, по крайней мере, над ЛНР/ДНР, если обзавестись оружием пострашнее.



"Взять, например, турецкий беспилотник TB2, - рассуждает Аарон Штайн. - Это недорогая платформа доступна для экспорта и прошла боевые испытания в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе". Дескать, идеальный беспилотник для стран с низким уровнем дохода, но стремящихся создать или расширить какое-либо воздушное вооружение. Тем не менее, потенциал этого дрона слабоват с точки зрения возможностей российской армии. Другое дело - "Акынджы" с ракетой SOM.



Но, по мнению аналитика Института внешней политики США, реакция Москвы на украинские военные хотелки, скорее всего, будет жесткой. Кремль, наверняка, разозлится, если в руках генералов ВСУ окажутся дальнобойные высокоточные боеприпасы.



Типа, посмотрите, что получилось в результате поставок американских противотанковых ракет Javelin и турецких БПЛА TB2. "Плохо получилось", уверен Штайн. Путин нагнал войска к украинской границе и стал доказывать Байдену, что для Москвы это красная линия - как для Вашингтона, например, "Искандеры" на Кубе.



Позиция Турции в отличие от США в вопросе поставок оружия, по большому счету, пофигистская. Эрдоган позиционирует себя, как "сердечный друг" Путина. Похоже, между ними оговорены некие правила, главное из которых заключается в формуле "котлеты отдельно, мухи отдельно", то есть бизнес и политика, в том числе силовая, не взаимосвязаны. Но, вероятно, ВВП не учел фактор турецко-украинского военного сотрудничества, когда оба лидера оговаривали границы дозволенного.



Как бы там ни было, но стороны - Россия и Турция - придерживаются тайных джентльменских соглашений, сохранив для себя определенную свободу действий. И в Москве, и в Анкаре понимают, что обещания нельзя нарушать, иначе рухнет вся система региональной безопасности. По большому счету, Путин и Эрдоган показывают пример другим главам государств, как выстраивать отношения в современном сложном мире.



Кроме того, еще и "НАТО гарантирует безопасность Турции. Эта реальность должна заставить американских политиков сделать паузу при оценке ценности турецко-украинских оборонных связей", - констатирует Штайн. Чтобы картина была полнее, нужно сказать еще об одном моменте. Запад во главе с Америкой делал все, чтобы уничтожить постсоветскую промышленность "незалежной". Но после похолодания между Турцией и Штатами, Анкара посмотрела на Киев совсем другими глазами. "Украина - превосходный партнер с точки зрения обширной инфраструктуры, унаследованной от Советского Союза", - заявил посол Турции в Киеве Гюльдере.



"Поворот Анкары к Киеву произошел на фоне серьезного спада в оборонных связях Турции с ее традиционными поставщиками в Соединенных Штатах и Европе, что открыло украинским производителям возможность предоставить свои двигатели для беспилотных летательных аппаратов марки Bayraktar", - отмечает Штайн. По сути, речь идет о признании в политике американской колонизации "незалежной".



Что в этом случае делают США? Начинают вставлять палки в колеса ВТО Турции и Украины, считая Киев своим законным вассалом, тогда как турки открыли рот на чужой пирог. Не случайно, компания Baykar Makina уже сталкивается с проблемами при закупке западных высокотехнологичных сенсоров и узлов управления. Янки, повторимся, боятся, что Украина станет пророссийской из-за потери бандеровской "незалежности".



Тем не менее, новоосманский подход полностью рационален, признает Институт внешней политики США. Можно как угодно относиться к "султану Эрдогану", но он смог построить свою турецкую систему черноморской безопасности и сотрудничества - причем такую, когда можно позволить себе купить у России ЗРК С-400, и одновременно продать Украине БПЛА ТВ2 и даже "Акынджы" с помощью которого ВСУ могут взорвать, к примеру, Волгодонскую АЭС. Максимум, как Эрдогана накажут русские, - откажутся в сотый раз от турецких помидоров и мандаринов.