 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Амритсаре сикхи забили насмерть девианта, пытавшегося потрогать их священные артефакты в "Золотом Храме"
09:06 20.12.2021

В Индии мужчину забили насмерть за попытку осквернить святыню сикхов
19 декабря 2021

Золотой храм в Пенджабе - главная святыня приверженцев сикхизма по всему миру

В индийском городе Амритсар в штате Пенджаб был насмерть забит мужчина, который предположительно пытался совершить кощунственный акт в Золотом Храме - святыне мирового сикхизма. Инцидент произошел во время субботней вечерней молитвы.

Сообщается, что человек ворвался во внутреннее святилище, где хранится священная книга сикхов "Гуру Грантх Сахиб". Затем он попытался дотронуться до церемониального меча, традиционно лежащего рядом с книгой, но был схвачен охранниками и верующими.

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Инцидент был записан на камеру, так как вечерние молитвы в храме транслируются по телевидению.

Ход дальнейших событий, впрочем, остался неизвестен. Сообщается, что к моменту, когда на место прибыли полицейские, нарушитель спокойствия был уже мертв. Ведется расследование.

Источник - bbc.com
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