 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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35-летний Борич ("крайне левый") избран новым президентом Чили
09:18 20.12.2021

Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич победил на президентских выборах в Чили по итогам второго тура, в котором его соперником был сторонник правых взглядов Хосе Антонио Каст.

Каст признал свое поражение уже через полтора часа после закрытия избирательных участков, когда было подсчитано 50% бюллетеней. По данным на тот момент, он получал 45,28% голосов, а Борич - 54,72%.

Нынешние выборы отличались тем, что оба кандидата придерживались диаметрально противоположных взглядов, и предлагали совершенно разные видения развития страны. Выборы прошли после массовых протестов, охвативших страну в 2019-2020 годах.

"Сторонник Пиночета" против "крайне левого". Как Чили оказалось перед самым важным выбором со времен диктатуры
35-летний Борич станет одним из самых молодых политических лидеров в мире и самым молодым президентом в истории Чили.

С победой на выборах Борича уже поздравил действующий президент Чили Себастьян Пиньера, а также лидеры стран Латинской Америки.

В должность он вступит 11 марта следующего года.

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"Сторонник Пиночета" против "крайне левого". Как Чили оказалось перед самым важным выбором со времен диктатуры
22 ноября 2021
Хосе Антонио Каст (слева) и Габриэль Борик

Во второй тур выборов вышли политики диаметрально противоположных взглядов

Во второй тур президентских выборов в Чили вышли две яркие противоположности: ультраконсерватор средних лет, которого называют "чилийским Трампом", и бывший студенческий активист, придерживающийся левых взглядов. Эксперты считают эти выборы самыми важными со времен генерала Аугусто Пиночета, поскольку они могут определить путь, по которому страна будет развиваться в ближайшие годы.

В результате первого тура голосования, прошедшего в воскресенье 21 ноября, 55-летний сторонник правых взглядов Хосе Антонио Каст набрал почти 28% голосов. Выступающий за прогрессивные реформы 35-летний Габриэль Борик получил около 25%. Второй тур выборов состоится 19 декабря.

Каст описывал голосование как выбор между "свободой и коммунизмом", но Борик говорил, что борется за "демократию, объединение общества и справедливость".

Почему это важно?
Диаметрально противоположные взгляды Каста и Борика отражают ситуацию в Чили последних лет. В конце 2019 года страну охватили массовые протесты, основной причиной которых было значительное экономическое неравенство: низкие зарплаты и пенсии на фоне плохого качества образования и приходящей в упадок системы здравоохранения. Около 30 демонстрантов погибло.

Протесты в Чили сопровождались столкновениями с полицией

Участники акций протеста утверждали, что нынешняя система приводит к процветанию элиты и обнищанию всех остальных. Они также требовали принятия новой конституции Чили, которая должна заменить нынешний основной закон, одобренный еще во времена правления Пиночета.

Тогда правительство пошло на уступки и согласилось провести референдум, на котором 78% жителей страны поддержали новую конституцию. На основе такого результата можно было сделать вывод, что Борик лучше отражает настроения избирателей, требовавших перемен (Каст же выступал против появления новой конституции). Но первый тур президентских выборов продемонстрировал противоположное: Каст немного опередил своего левого соперника.

Теперь судьбу гонки могут определить избиратели, проголосовавшие за Франко Париси из правоцентристской Народной партии - кандидата, который неожиданно для всех занял третье место с 13% голосов. Примечательно, что Париси живет в США и во время предвыборной кампании в страну не приезжал.

Хосе Антонио Каст и Габриэль Борик принадлежат к партиям меньшинства, у которых нет места в правительстве. Со времен Пиночета страной традиционно управляли два политических блока - правый и левоцентристский, но теперь будущее Чили будет определяться победой одного из сторонников резко противоположных взглядов.

"Голос от Пиночета"
Каст родился в семье мигрантов, переехавших в Чили из Германии в 1950 году, он отец девятерых детей и верующий католик. Политик уже принимал участие в выборах в 2017 году, но тогда набрал всего 8% голосов.

Некоторые сравнивают Хосе Антонио Каста с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Критики называют Каста "ультраправым сторонником диктатуры" из-за его симпатий к взглядам генерала Пиночета, захватившего власть в Чили в результате военного переворота в 1973 году. "Если бы Пиночет был жив, он проголосовал бы за меня", - заявил Каст в августе этого года.

Некоторые также сравнивают Каста с президентом Бразилии Жаиром Болсонару или с бывшим президентом США Дональдом Трампом, также придерживающихся правых взглядов. "Чилийский Трамп" выступает против однополых браков и абортов, он призывает к более жесткому контролю над нелегальной миграцией и усилению борьбы с преступностью и насилием в Араукании - области в центральной части Чили, где велика доля коренного населения.

Как отмечает Си-эн-эн, рост его популярности отражает тенденцию последних лет во многих странах мира: Каста можно назвать кандидатом разочарованного среднего класса, которому надоели традиционные партии и структуры, но который стремится к стабильности.

"Я считаю это частью глобального феномена распространения популистской риторики - это то же явление, что Жаир Болсонару в Бразилии или Дональд Трамп в США, - сказал американскому телеканалу Кристобаль Беллолио - политолог из Университета Адольфо Ибаньеса в Сантьяго. - У них есть антиглобалисткий посыл, и они пользуются общественным запросом на патриотические ценности, которым, как считается, угрожает стремление левых радикально все поменять. Мы видим чилийскую интерпретацию лозунга [Трампа] "Сделаем Америку снова великой".

Аналитики также считают, что позиция Каста нашла отклик среди многих чилийцев, шокированных сценами насилия и беспорядков, охвативших страну во время протестов конца 2019 года.

Си-эн-эн цитирует руководителя платформы Tresquintos.cl Кеннета Банкера, по словам которого чилийцы больше не смотрят на политику с точки зрения противостояния правых и левых взглядов, а видят в ней борьбу хаоса и порядка. "Хаос означает не только насилие, - объясняет он. - Это еще и экономический беспорядок, который спровоцировали некоторые меры, принятые после восстания октября 2019 года. Цены поднялись, и инфляция достигла 6%".

Прогрессивные реформы
В отличие от Каста, сторонник умеренно-левых взглядов Габриэль Борик выступает за новую конституцию и проведение "прогрессивных реформ". Под ними он понимает увеличение роли государства в экономике, замену частной пенсионной системы на общественную, повышение налогов для бизнеса и увеличение государственных расходов на социальные услуги, такие как медицинское страхование.

Протесты, охватившие Чили в конце 2019 года, продолжались несколько месяцев

Некоторые оппоненты также считают его сторонником радикальных взглядов. Один из кандидатов на пост президента, представитель правящей коалиции Себастьян Сичель заявил, что не может поддерживать его, поскольку не хочет, "чтобы в Чили победили крайне левые".

Борика также критикуют за отсутствие политического опыта (он начал свою карьеру, выступая за бесплатное и качественное образование на студенческих протестах) и слабую техническую команду, которая может оказаться не готова к серьезным трудностям. В случае победы Борик станет самым молодым президентом в истории Чили.

Некоторые аналитики охарактеризовали предстоящие выборы как "войну поколений": Антонио Каст обращается к электорату среднего и более старшего возраста, Габриэль Борич добивается голосов более молодого поколения.

По мнению политолога Марчелло Мела, второй тур выборов пойдет под эгидой риторики страха.

"Это будет выбор между опасениями с одной, либо с другой стороны. Опасения относительно того, что Борик не сможет справиться с экономическими проблемами, стоящими на повестке дня, или что ультраконсервативное правление Каста нанесет урон плюрализму, необходимому любой демократии", - говорит Мела.

Источник - bbc.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639981080
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