Свобода слова и СМИ. Власти Кыргызстана, похоже, придумали, как их ограничить, - А.Лымарь

09:36 20.12.2021

20 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Антон ЛЫМАРЬ



В Кыргызстане принято гордиться свободой слова и СМИ. На фоне наших соседей по Центральной Азии республика в этом плане выглядит белой вороной. Но на самом деле все далеко не так радужно.



Даже нынешняя свобода слова в Кыргызстане, еще очень далекая от мировых стандартов, досталась нам большой кровью - журналистов вынуждали покинуть страну, сажали и убивали. СМИ разоряли многомиллионными исками о защите чести и достоинства.



Интересно, что легче всего дышалось журналистам после наших многочисленных революций. Но продолжалось это пару-тройку лет, а потом новые власти начинали закручивать гайки.



Сейчас, после смещения Сооронбая Жээнбекова с поста президента в октябре 2010 года, примерно такая же картина. СМИ пока открыто не трогают, но гоняют активных пользователей социальных сетей. Особенно тех, кто критикует президента.



Сколько продлится такой конфетно-букетный сезон, сейчас сказать сложно. Но он закончится.



Похоже, власти нашли новый способ ограничить свободу слова в Кыргызстане.



Надо понимать, что свобода слова - это не только то, насколько терпимы власти к критике. Очень важный элемент - доступ к информации. То есть возможность доносить через СМИ и социальные сети до простых людей информацию о работе государственных структур.



Вот именно с этим в Кыргызстане в последнее время ситуация серьезно ухудшается. Ярким примером можно назвать "Кумтор". После того как в мае с рудника исчезли канадцы, из открытых источников пропали развернутые данные по работе одного из важнейших для экономики страны предприятия.



Десятки запросов журналистов, в том числе 24.kg, профильные ведомства просто игнорируют. Либо переводят стрелки друг на друга. В итоге практически вся информация по "Кумтору" неожиданно стала "коммерческой тайной". О том, что происходит на предприятии, сколько оно зарабатывает теперь можно узнать лишь из отрывочных сообщений отдельных высокопоставленных чиновников. Но полной картины нет до сих пор.



В Кыргызстане есть закон о доступе к информации.



По нему все ведомства должны в течение 14 рабочих дней предоставлять информацию СМИ, если получили от них официальный запрос. Естественно, запрашиваемые сведения не должны касаться государственной тайны.



Конечно, проблем не возникает при получении какой-то статистической информации или данных о великих свершениях той или иной государственной конторы. Но как только запрос касается более серьезных или злободневных проблем, ведомства сразу разводят волокиту и под любыми предлогами пытаются не отвечать на вопросы.



Например, на наши многочисленные запросы в новом Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора отвечали, что у них реорганизация, переезд и прочее-прочее. Чего-то вразумительного от этой структуры так и не удалось добиться.



Президент Садыр Жапаров часто повторяет, что вся его команда работает открыто.



Но вот наши коллеги недавно пытались выяснить, какие зарплаты получают сотрудники и руководители аппарата главы государства. Единственное, что им удалось узнать - данная информация только "для служебного пользования" и разглашению не подлежит.



Кстати, отдельные чиновники не гнушаются манипулировать информацией, предоставляя какие-то данные в выгодном им свете. Зачастую, чтобы выяснить истинное положение дел, приходится потратить немало времени.



Отлично у многих ведомств получается только пиарить своих шефов - встретился, обнялся, обсудил, попросил, поблагодарил. Конкретной или важной для населения информации почти нет.



Например, ГКНБ с упоением рассказывал о возбужденных уголовных делах по незаконному обогащению чиновников, их задержанию и тому, сколько они выплатили денег. А потом - тишина.



Так, 24.kg запросило информацию, на какой стадии находятся уголовные дела в отношении депутата Алиярбека Абжалиева, экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова, а также бывшего начальника Юго-Западной таможни Нурбека Айтмаматова. Ответа нет.



Как и на вопрос, на какой стадии следствие по делу экс-премьер-министра Омурбека Бабанова. В пресс-центре ГКНБ не сообщают, изменили ли ему меру пресечения по прибытии в Бишкек.



К сожалению, в последнее время с государственными органами взаимодействовать все сложнее. Также не совсем понятно - инициатива ли это глав различных ведомств или спущенное сверху указание. А журналисты и с таким сталкивались. Например, во время майского конфликта с Таджикистаном, когда администрация президента пыталась запретить пресс-секретарям давать информацию напрямую в СМИ.



Так что со свободой слова в Кыргызстане не все так радужно, как пытаются представить те же чиновники.



Ведь необязательно журналистам угрожать, сажать их, таскать по судам. Можно просто лишить их доступа к важной и достоверной информации.



На последней своей пресс-конференции президент Садыр Жапаров заявил, что свобода слова в стране сохранится, и он не допустит преследования журналистов.



Интересно, сможет ли он добиться от своей команды и этого, и пока декларируемой открытости работы всех государственных ведомств?