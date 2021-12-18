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Депутатам кенгаша Джизакской области ввели дресс-код и запретили задавать вопросы хокиму
09:46 20.12.2021

Депутатам кенгаша Джизакской области запретили задавать вопросы на сессии с хокимом
Депутатам Джизакского областного кенгаша запретили проносить телефоны на предстоящую сессию, где с отчетом будет выступать хоким области, а также задавать вопросы. Они также должны участвовать в мероприятии в "официальной одежде". Депутат Расул Кушербаев считает, что депутаты - это не школьники, чтобы им ставили такие требования. В секретариате попытались объяснить ситуацию.

Автор блога TentakMinds 19 декабря разместил сообщение заведующей секретариатом кенгаша народных депутатов Джизакской области Нодиры Каримовой. В нем отмечается, что 20 декабря в 9:00 состоится сессия кенгаша, на которой ожидается обращение хокима области Эргаша Салиева.

Эргаш Салиев. Фото: хокимият Джизакской области.

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Завсекретариатом в сообщении указывает, что депутаты районных и городских кенгашей, председатели постоянных комиссий и руководители секретариатов должны явиться в официальной форме (белая рубашка, черные брюки, галстук, депутатский значок, удостоверение).

Кроме того, на сессию запрещен вход с телефоном. Участники заседания должны быть в зале в 9:00, зарегистрироваться и занять указанное место в 9:30. Вопросы во время сессии задаваться не будут.

Депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев со ссылкой на джизакских депутатов сообщил, что инициатива о запрете телефонов и вопросов может принадлежать самой заведующей секретариатом.

"Другими словами, депутат, который возглавляет секретариат, хочет наложить ограничения на депутатов", - заявил он.

По его словам, депутат может задавать вопросы любому чиновнику от имени народа: "На самом деле не только депутат, но и рядовой гражданин вправе задать вопрос хокиму. Его нельзя ограничивать, если нет отдельного закона, ограничивающего это".

Расул Кушербаев считает, что такие требования к депутатам могут возникать в регионе, который "становится более автократическим и где не соблюдается Конституция".

"Каков правовой статус Джизака? Насколько нам известно, это все еще одна из областей в составе Узбекистана. Кроме того, поскольку депутат также имеет право на неприкосновенность своего имущества, наложение ограничений на вход с личным телефоном также незаконно", - заявил депутат.

Парламентарий выразил надежду, что Джизакская область как часть Узбекистана будет соблюдать законы страны, а хоким ответит на вопросы депутатов. "Конечно, если у депутатов осталась смелость после вышеперечисленных требований", - добавил он.

Реакция секретариата

23-я сессия Джизакского областного кенгаша, 27 марта 2021 года. Фото: Хокимият Джизакской области.

Секретариат областного кенгаша со ссылкой на регламент сообщил, что депутатам необходимо присутствовать на заседаниях в официальной одежде, исходя из этикета и требований к депутатам.

"С учетом того, что сессия будет транслироваться в прямом эфире на региональном телевидении и в социальных сетях, рекомендуется выключить телефон, чтобы он не мешал сессии. В связи с удаленностью некоторых районов депутатам в рамках регламента напомнили, чтобы они не опаздывали на сессию", - говорится в сообщении.

Согласно статье 61 примерного Регламента местных кенгашей народных депутатов, хоким области ежегодно представляет в областной кенгаш отчет по наиболее важным и актуальным вопросам социально-экономического развития региона.

"Обращение [хокима], включенное в повестку дня данной сессии, подробно обсуждалось на заседании постоянных комиссий с участием всех депутатов, а после заседания была запланирована открытая пресс-конференция, и депутаты были приглашены на пресс-конференцию. На ней будет [сессия] вопросов-ответов со стороны представителей СМИ и депутатов", - говорится в сообщении.

"Депутат - не школьник"
Расул Кушербаев отметил, что после критики в соцсетях депутатам разрешили пронести телефон, но включить "беззвучный режим". При этом он отметил, что не понял требование об "официальной одежде".

"Потому что я даже не знаю, что такое „официальная одежда". К сожалению, в законодательстве нет понятия об этом: пока неизвестно, европейский ли это костюм, черная рубашка или национальный чапан", - заявил он.

Парламентарий также напомнил, что недопустимо обращаться к депутатам как к школьникам.

"Депутат - это не школьник, это независимое лицо, избираемое тысячами людей. Такие слова, как „приходите в белой рубашке", „выключите телефон", „приходите без вопросов" и так далее говорятся школьникам. Похоже, до тех пор, пока не будет решен „вопрос о председателе кенгаша" (речь о разграничении должности хокима и председателя кенгаша народных депутатов - ред.), в работе местных депутатов не будет никаких улучшений", - считает Расул Кушербаев.

Деятельность секретариатов кенгашей ранее подвергалась критике. Бывший депутат в Ташкентской области Феруза Бабашева заявляла, что 90% глав секретариатов являются представителями хокимов.

15 сентября 2020 года президент подписал закон, согласно которому при кенгашах появились секретариаты. Они занимаются организационным, техническим и иным обслуживанием деятельности кенгашей народных депутатов. Раньше этими задачами занимались аппараты хокимиятов, что противоречило принципу разделения властей. Председатель Сената Танзила Нарбаева отмечала, что депутаты долгие годы мечтали об этих изменениях.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639982760
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