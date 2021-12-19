 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Amazon прогнулась перед Пекином - удалив негативные отклики на книгу Си Цзиньпина
10:41 20.12.2021

19.12.2021

Amazon прогнулась перед Пекином

Технологический гигант удалил негативные отклики на книгу Си Цзиньпина
Владимир Скосырев

Amazon рекламируется книга Си Цзиньпина.
В прессу попал внутренний документ компании Amazon о ее работе в Китае. Он совершенно не соответствует ее обычной манере бизнеса. Соглашаясь выполнять указания китайских властей, Amazon хотела заслужить их благосклонность и обезопасить свою деятельность на одном из крупнейших рынков мира. В документе написано, что "идеологический контроль и пропаганда – это ключевой элемент в инструментарии, который Коммунистическая партия применяет для достижения успеха". По этой проблеме "мы не выносим суждения, правильно это или ошибочно". По словам эксперта, Google и Facebook запрещены в КНР. Amazon не хочет разделить их судьбу и поэтому решила делать то, что от нее требуют.
Документ о внутреннем брифинге, проведенном в компании в 2018 году, обнаружило агентство Reuters. Из этого документа видно, что компания решила удалить на своем китайском сайте негативную рецензию на книгу речей и статей генерального секретаря КПК Си Цзиньпина. Это было сделано в ответ на указание Пекина. А ведь платформы Amazon опираются в своей работе на отзывы и рейтинги клиентов. Эту жертву она принесла для того, чтобы обеспечить себе благоприятный режим в Китае.

Мало того, компания пошла на соглашение с "ответвлением китайского пропагандистского аппарата и создала на своем американском веб-сайте проект под названием "Книги Китая". Этот шаг считался критически важным для того, чтобы "завоевать поддержку" в КНР. Многие книги, которые продавались на основе этого проекта, не имеют отношения к политике. Например, работы по китайской кухне, изучению языка, рассказы для детей. Но другие продвигают официальную линию Коммунистической партии. Так, одна книга в положительном духе рассказывала о жизни в Синьцзяне. А США и их союзники утверждают, будто там было заключено в трудовые лагеря 1 млн уйгуров.

Ныне на китайском сайте компании Amazon.cn на книгу Си нет ни откликов читателей, ни показа рейтингов. А проект "Книги Китая", который предложил более 90 тыс. публикаций на продажу, большого дохода не принес. В ответ на вопросы репортеров компания сказала, что она соблюдает законы и правила всюду, где работает, и Китай не представляет исключения. Однако в двух государствах, которые Reuters называет крупнейшими демократиями мира, Amazon в этом году постаралась обойти условия регулятора и продвинуть свой бренд. Она подтасовала результаты поиска на своем индийском сайте. А в Америке компания скомпрометировала или угробила законопроекты в штатах о защите частной жизни, направленные на то, чтобы защитить потребителей.

Некоторые компании в ответ на требования Пекина уходят с китайского рынка. Так поступила Yahoo. А LinkedIn, принадлежащий корпорации Microsoft, объявил, что выведет некоторые его сервисы. В отличие от них Amazon превратилась в мощную экономическую организацию в Китае, которая предоставляет прибыльные услуги в экспорте тысячам китайских фирм.

В беседе с "НГ" Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, отметил: "Поведение цифровых гигантов схожее в принципе. Китайцы уже много лет назад запретили у себя Google и Facebook. А Amazon, будучи в курсе политики Китая, пытается там закрепиться. Для нее соображения прибыли выходят на первое место. Можно даже сказать, что эта компания не согласовывает свои действия с политикой администрации США. А если Google и Facebook захотят вернуться на китайский рынок, то они должны будут сделать первый шаг и показать, что они как бы согласны соблюдать китайскую дисциплину. То, что эти цифровые гиганты не действуют в Китае, можно рассматривать как элемент decoupling, или разъединения между двумя крупнейшими экономиками. Это фактически ведет к зарождению двух интернетов – интернета, идущего из Китая, и западного интернета. Это разъединение вредно для всех. Так что некоторые даже в Америке говорят о необходимости recoupling, движения в обратную сторону".

Между тем, как передают западные СМИ, Китай оказывает давление не только на цифровых, но и на промышленных гигантов. Конкретно, жмет на германского производителя автомобильных запчастей Continental. Китай требует, чтобы он перестал использовать компоненты, которые делают в Литве. Подоплека конфликта чисто политическая. Дело в том, что Вильнюс бросил прямой вызов Пекину, разрешив Тайваню открыть миссию под названием представительства Тайваня, а не Тайбэя, как в других странах, в том числе даже в Америке. Китай, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, понизил уровень дипломатических связей с Литвой.

Литва запросила поддержки в Евросоюзе. ЕС заявил, что собирает информацию о том, что происходит. Если будет обнаружено, что Пекин нарушает правила международной торговли, то он обратится в ВТО. По этому поводу Портанский сказал, что требования Китая в данном случае не имеют никакой правовой основы.

19.12.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1639986060
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