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11:44 20.12.2021

Состоялся дружеский футбольный турнир, посвященный 100-летию кыргызского футбола



В г. Бишкек 17 декабря состоялся дружеский футбольный турнир в честь 100-летия кыргызского футбола.



Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза.



В турнире участвовали 6 команд, в числе которых Администрация Президента, ветераны отечественного футбола, представители средств массовой информации, спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.



Победителем данного дружеского футбольного турнира стала команда деятелей культуры "Онор", второе место завоевали ветераны отечественного футбола команды "Алга" и третье - команда Администрации Президента во главе с Президентом Садыром Жапаровым.



Подводя итоги игры, Глава государства подчеркнул, что турнир прошел в дружеской обстановке, где каждый смог проявить свое умение и опыт.



Садыр Жапаров подчеркнул, что участники изъявили желание сделать сегодняшний турнир доброй традицией и проводить его два раза в год - в мае и декабре, при этом увеличив количество команд из разных сфер. Предложение единогласно было поддержано всеми игроками турнира.



По итогам игры были определены лучшие игроки в 10 номинациях:



"Дебютант товарищеского турнира" - министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев

"Старейший участник товарищеского турнира" - Владимир Орешин, команда "Алга" (75 лет)

"Лучший болельщик товарищеского турнира" (11 лет) - Абыл Тагайболото

"Лучший руководитель команды товарищеского турнира" - Борис Подкорытов, команда "Алга"

"Лучший гол товарищеского турнира" - Канат Шабданбаев, команда спортивных федераций

"Fair play" - команда представителей СМИ

"Лучший вратарь товарищеского турнира" - Камчы Сарыбаев, команда деятелей культуры "Онор"

"Лучший нападающий товарищеского турнира" - Максат Ишенбаев, команда бизнес-сообщества

Лучший бомбардир - Президент Садыр Жапаров

"Лучший игрок товарищеского турнира" - Канатбек Сейталиев, команда "Алга".



Далее ветераны футбола команды "Алги" вручили Главе государства Садыру Жапарову памятный сувенир - футбольный мяч со своими автографами.



Подводя итоги дружеского футбольного турнира, посвященного 100-летию кыргызского футбола, Президент Садыр Жапаров сообщил, что призовой фонд турнира в размере 1 млн сомов единогласно все команды решили передать детскому дому-интернату для сирот в г. Токмак.



Участники соревнования были отмечены памятными подарками и сертификатами. Команда победитель получила Кубок.