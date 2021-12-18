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11:44 20.12.2021
Состоялся дружеский футбольный турнир, посвященный 100-летию кыргызского футбола
В г. Бишкек 17 декабря состоялся дружеский футбольный турнир в честь 100-летия кыргызского футбола.
Мероприятие организовано по инициативе Кыргызского футбольного союза.
В турнире участвовали 6 команд, в числе которых Администрация Президента, ветераны отечественного футбола, представители средств массовой информации, спортивных федераций, бизнес-сообщества и деятелей культуры.
Победителем данного дружеского футбольного турнира стала команда деятелей культуры "Онор", второе место завоевали ветераны отечественного футбола команды "Алга" и третье - команда Администрации Президента во главе с Президентом Садыром Жапаровым.
Подводя итоги игры, Глава государства подчеркнул, что турнир прошел в дружеской обстановке, где каждый смог проявить свое умение и опыт.
Садыр Жапаров подчеркнул, что участники изъявили желание сделать сегодняшний турнир доброй традицией и проводить его два раза в год - в мае и декабре, при этом увеличив количество команд из разных сфер. Предложение единогласно было поддержано всеми игроками турнира.
По итогам игры были определены лучшие игроки в 10 номинациях:
"Дебютант товарищеского турнира" - министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев
"Старейший участник товарищеского турнира" - Владимир Орешин, команда "Алга" (75 лет)
"Лучший болельщик товарищеского турнира" (11 лет) - Абыл Тагайболото
"Лучший руководитель команды товарищеского турнира" - Борис Подкорытов, команда "Алга"
"Лучший гол товарищеского турнира" - Канат Шабданбаев, команда спортивных федераций
"Fair play" - команда представителей СМИ
"Лучший вратарь товарищеского турнира" - Камчы Сарыбаев, команда деятелей культуры "Онор"
"Лучший нападающий товарищеского турнира" - Максат Ишенбаев, команда бизнес-сообщества
Лучший бомбардир - Президент Садыр Жапаров
"Лучший игрок товарищеского турнира" - Канатбек Сейталиев, команда "Алга".
Далее ветераны футбола команды "Алги" вручили Главе государства Садыру Жапарову памятный сувенир - футбольный мяч со своими автографами.
Подводя итоги дружеского футбольного турнира, посвященного 100-летию кыргызского футбола, Президент Садыр Жапаров сообщил, что призовой фонд турнира в размере 1 млн сомов единогласно все команды решили передать детскому дому-интернату для сирот в г. Токмак.
Участники соревнования были отмечены памятными подарками и сертификатами. Команда победитель получила Кубок.