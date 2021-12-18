Кикбоксерша Валя Шевченко стала профессором кыргызского Университета искусств им.Бейшеналиевой

11:50 20.12.2021

Валентина Шевченко посетила Кыргызский национальный университет искусств имени Б.Бейшеналиевой. Об этом она написала на своей странице в Instagram.



Спортсменка окончила данный вуз 13 лет назад и получила профессию кинорежиссера.



В вузе ей присвоили звание Почетного профессора.



"Для меня большая честь получить новое достижение, которое так много значит для меня! Спасибо дорогим преподавателям и ректорату за присвоенное мне звание Почетного профессора Кыргызского национального университета искусств имени Б.Бейшеналиевой", - написала она.



