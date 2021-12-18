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|Кикбоксерша Валя Шевченко стала профессором кыргызского Университета искусств им.Бейшеналиевой
11:50 20.12.2021
Валентина Шевченко посетила Кыргызский национальный университет искусств имени Б.Бейшеналиевой. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Спортсменка окончила данный вуз 13 лет назад и получила профессию кинорежиссера.
В вузе ей присвоили звание Почетного профессора.
"Для меня большая честь получить новое достижение, которое так много значит для меня! Спасибо дорогим преподавателям и ректорату за присвоенное мне звание Почетного профессора Кыргызского национального университета искусств имени Б.Бейшеналиевой", - написала она.