С экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева сняли все обвинения

11:55 20.12.2021

Дело "Кумтора". С Аскара Акаева сняли все обвинения



Аида ДЖУМАШОВА



Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев улетел в Москву. Об этом 24.kg сообщил соратник бывшего главы государства Бекболот Талгарбеков.



По его словам, с бывшего главы государства сняты все обвинения - уголовное дело в отношении Акаева прекращено за отсутствием состава преступления. Следствием установлено, что ни он, ни его близкие не брали деньги из проекта "Кумтор".



"У Аскара Аскаева нет ни одной акции в Centerra Gold Inc. В 2003 году правительством было принято решение о создании Centerra. Соглашение готовила госкомиссия, в которую входили "Кыргызалтын", представители правительства и парламента, в числе которых был Акылбек Жапаров. Правительство только утвердило соглашение. Перед утверждением это соглашение рассматривали эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Они дали положительное заключение. Аскар Акаев ранее посчитал своим упущением, что не проверил и доверился госкомиссии и попросил прощения у народа", - сказал Бекболот Талгарбеков.



Он отметил, что если в процессе расследования уголовного дела к Аскару Акаеву возникнут какие-то вопросы, его вновь могут вызвать на допрос в качестве свидетеля.



Напомним, Аскар Акаев прилетел в столицу 14 декабря. Он уже приезжал в Кыргызстан в августе. После допроса в ГКНБ бывший президент заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Во второй раз он также был допрошен спецслужбами по делу "Кумтора".