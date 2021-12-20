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Готовы ли украинцы стать пушечным мясом? Создание украинской нации "буксует", - А.Селиванов
19:39 20.12.2021

Готовы ли украинцы стать пушечным мясом?
Создание украинской нации "буксует"
Алексей Селиванов
20.12.2021
Готовы ли украинцы стать пушечным мясом?
Видимо, по этой причине в Верховную раду Украины внесен законопроект "об основных основах (именно так! – А.С.) государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности". У законопроекта аж 32 (!) автора.
Характерно, что главным автором значится Василий Мокан – соратник бывшего спикера Дмитрия Разумкова. Того самого, которого, видимо, будут "продавать" народу на следующих выборах в качестве "адекватной замены Зеленскому". Если следующие выборы в этом государстве вообще будут.

И количество авторов, и сам текст законопроекта способны создать стойкое впечатление, что украинские парламентарии сошли с ума окончательно. Однако я не спешил бы с такими выводами. Примут закон именно в этой редакции или нет – не так важно. Интересно другое: в этом законе достаточно откровенно и четко изложены принципы создания украинской политической нации. Это привело к тому, что мы имеем сейчас – существованию химеры, заточенной на русофобию и имеющей своей целью разрушение России.

Причем химера эта состоит, чуть менее чем полностью, из русских людей: культурно, цивилизационно, генетически, исторически и даже географически многие из сегодняшних украинизаторов – дети людей, приехавших в УССР из центральной России.

Если раньше принципы создания этой нации не проговаривались, хотя и действовали "в полный рост", то в законопроекте об "основах государственной политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности" его авторы постарались их описать языком политико-правовой нормы. Так, в документе определяется, что такое украинская национальная идентичность. Это "стойкое осознание лицом принадлежности к украинской нации как самобытной общности, объединенной названием, символами, географическим и этносоциальным происхождением, исторической памятью, комплексом духовно-культурных ценностей и, в том числе, украинской мовой и народными традициями".

Часть этого определения – просто ритуальные слова. Например, что такое "этносоциальное происхождение"? Из холопов польских панов, что ли? Зато вот историческая память – это вполне себе технология. Как говорил академик Покровский, "политика, опрокинутая в прошлое". У большевистского академика нашлись последователи и на современной Украине. Для "опрокидывания политики в прошлое" создан целый "институт национальной памяти". Кстати, его одиозный экс-руководитель, продвигатель памяти эсэсовцев Владимир Вятрович – тоже среди авторов законопроекта.

Национализм – это не измерение черепов, как нас когда-то пугали и до сих пор пугают неолибералы. Это создание политической общности людей, объединенной некоей идеей. Во времена Французской революции эту общность создавали сознательно, чтобы противопоставить ее королю и верным ему людям – роялистам.

Считалось, что к "нации" принадлежат только те, кто за революцию и якобинский террор. Точно так же к украинской нации должны принадлежать только те, кто против России (называемой врагом Украины) и добивается ее разрушения. При этом вообще неважно, какого на самом деле происхождения человек.

Он может быть пуштуном, как Мустафа Найем. Или крымским татарином, как обладатель российского паспорта и русофоб Айдер Муждабаев.

Кстати, русская нация, "русские люди", как наши предки себя именовали еще во времена Древней Руси – общность не искусственная, а естественная. Одна из "старых наций Европы", как определял ее британский исследователь Хью Сетон-Уотсон. "Нация до национализма". Сформированная на основе высоких нравственных ценностей православия, древней русской культуры, менталитета, естественных географических границ и происхождения. В которую постепенно естественным (а не искусственным, как в нынешнем украинском государстве) образом включались представители самых разных, даже неславянских народов, на протяжении истории входивших в состав России. И, кстати, коренной составляющей этой нации как раз являлись русины, малороссы.

И, действительно, чувство принадлежности к русскому народу отстаивали запорожские казаки, гайдамаки и члены православных братств Малой Руси. И даже закарпатские русины сохранили это чувство до сего дня.

А вот это-то как раз создателей украинской нации и не устраивает. Война в Донбассе – гражданская, что бы ни пытались навязать своему электорату киевские власти. Она идет между представителями одного народа. И главным успехом наших врагов является то, что эту войну вообще удалось организовать. С помощью добровольных помощников из бывшей УССР.

Законопроект и об этом откровенно пишет. Сразу же. В первом же пункте первой же статьи:

"Военно-патриотическое воспитание – сквозной воспитательный процесс, направленный на формирование у граждан Украины оборонного сознания, повышения значимости военной службы и мотивации граждан к приобретению ими необходимых компетенций в сфере безопасности и обороны".

То есть суть деятельности украинской власти – подготовка пушечного мяса для братских войн. Откровенно, ничего не скажешь!

Авторы документа прописали, что все, буквально все органы власти – от центральных до региональных – обязаны заниматься "утверждением украинской национальной и гражданской идентичности". А для координации этой деятельности предписывается создать "национальную комиссию по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности" в статусе постоянно действующего органа центральной исполнительной власти.

Согласно пункту 2 статьи 9 законопроекта, национально-патриотическое воспитание охватывает все сферы жизнедеятельности общества – образование и науку, молодежную и социальную сферу, культуру и искусство, связи с заграничными украинцами и рекламу, восстановление и сохранение национальной памяти, краеведение и туризма, профориентацию и все остальное. Как говорил в подобных случаях Бенито Муссолини: "Все в государстве, и ничего, кроме государства".

Какие же цели преследует законопроект об украинской национальной и гражданской идентичности? Это парламентарии тоже ясно прописали!

В качестве "индикатора эффективности" закона обозначено увеличение числа граждан, которые гордятся своим украинским происхождением (как мы знаем, зачастую виртуальным). И увеличение количества лиц, принимаемых на военную службу по контракту в вооруженные силы Украины и другие силовые структуры этого государства. То есть правящие круги Украины не скрывают своей главной цели – использования граждан страны, как пушечного мяса в конфликте против России. И Беларуси, как это уже показали последние дни.

Киев уже бросает в жерло потенциального конфликта курсантов высших военных учебных заведений страны.

Как видно, желающих гибнуть за интересы кураторов из США и Британии на Украине недостаточно. Не все еще должным образом "национально-патриотически воспитаны". А это значит, что накал антирусской истерии на Украине будет нарастать.
И еще это значит, что режим, утвердившийся в Киеве в результате госпереворота в 2014 году, понимает, что создание "украинской нации", как русофобского инструмента, "пробуксовывает". Вот это нужно понимать и нам – на этой русской земле еще очень и очень много наших людей. Которых будут пытаться зомбировать и учить нас ненавидеть. С пеленок. И которых нужно будет освободить от этого "национально-патриотического воспитания".

Источник - Столетие.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640018340
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