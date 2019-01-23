Исполнять обязанности министра здравоохранения Казахстана будет Жандос Буркитбаев

19:43 20.12.2021

и.о министра здравоохранения, назначение Фото: primeminister.kz

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК, передает Zakon.kz.

Возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения РК на Буркитбаева Жандоса Конысовича - вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Распоряжение премьер-министра РК

Жандос Буркитбаев занимает должность вице-министра здравоохранения РК с 22 января 2021 года.



Жандос Буркитбаев родился 27 февраля 1972 года в Жамбылской области.



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Алматинский Государственный медицинский университет им. Асфендиярова (1996)– специальность "Лечебное дело";



· Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (2003) – специальность "Государственное и местное самоуправление";



· Южно-Казахстанская медицинская академия (2007) – специальность "Фармация";



· Казахстанский медицинский университет ВШОЗ (2018) – магистр здравоохранения;



· Университет "Туран-Астана" (2020) – специальность "Юриспруденция".



Трудовой стаж:



· врач Городской клинической больницы неотложной медицинской помощи, г. Алматы (1996-1998);



· врач Республиканского центра медицины катастроф, г. Алматы (1998-1999);



· главный специалист Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, Управления образования и науки (1999-2000);



· главный специалист отдела лекарственной политики, развития медицинской и фармацевтической промышленности, организационно-контрольной работы Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (2000-2001);



· начальник отдела фармацевтической и медицинской промышленности и информационно-аналитического сопровождения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2001-2002);



· начальник Управления фармацевтической и медицинской промышленности и лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2002-2004);



· советник АО "Актюбрентген" (2005-2007);



· заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2008);



· директор ГКП на ПХВ "Центр крови" Управления здравоохранения г. Астана (2008-2011);



· директор РГП на ПХВ "Научно-производственный центра трансфузиологии" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2011-2019);



· председатель правления ТОО "Национальный научный онкологический центр" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (23.01.2019-22.01.2021);



· вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (с 22.01.2021).



20 декабря президент Касым-Жомарт Токаев освободил Алексея Цоя от должности министра здравоохранения.



Анастасия Стативкина