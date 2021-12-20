Жесткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну, - Евгения Кондакова

20:29 20.12.2021 Жесткий ультиматум России: молчание США и НАТО приближают войну

Евгения Кондакова



20.12.2021,



Россия застала Запад врасплох, предав огласке проекты предложений по гарантии безопасности и призвав США дать ответ как можно скорее. Если же ответа не будет, в дело может вступить военно-техническая альтернатива

В конце декабря 2021 года внимание Запада будет приковано к российской инициативе о гарантиях безопасности: этот вопрос станет темой экстренного заседания Совета НАТО, а США будут готовы дать свой ответ.



Что Россия предлагает США и НАТО



Во время визита в Москву 15 декабря помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид получила от российских дипломатов проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, спустя 2 дня МИД РФ раскрыл детали документов.



В начале проекта российско-американского договора, цель которого заключается в "усовершенствовании имеющихся либо создании дополнительных механизмов взаимодействия для урегулирования возникающих проблемных вопросов и разногласий", подчеркнуто, что в двусторонних отношениях необходимо неукоснительное соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела и недопустимо применение силы или угрозы силой каким-либо другим образом, несовместимым с целями и принципами Устава ООН.



Статья 3 гласит, что "стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой стороны".



Согласно статье 4, "США принимают обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. США не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами НАТО, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество".



Очевидно, что речь идет прежде всего об Украине. Альянс не принимает ее в свои ряды, несмотря на данное в 2008 году обещание, но де-факто делает своим членом, используя территорию страны для проведения учений (на 2022 года запланировано 10 широкомасштабных маневров с участием авиации и флота), направляя инструкторов, адаптируя ВСУ к стандартам НАТО, а это напрямую угрожает безопасности России.



Кроме того, инициатива Москвы содержит предложение не размещать за рубежом свои вооруженные силы и вооружения (в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций); ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, в том числе в тех районах своей национальной территории, из которые эти вооружения способны поражать цели на национальной территории другой стороны, а также отказаться в этих зонах от полетов тяжелых бомбардировщиков и появления надводных боевых кораблей; не развертывать ядерное оружие за рубежом, а если таковое уже имеется, вернуть его на свою территорию, к тому же Москва предлагает не обучать использованию ядерного оружия военных из стран, не обладающим им, и не отрабатывать сценарии его применения.



В каких странах хранится американское ядерное оружие, стало известно из доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО под названием "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" 2019 года: Германия (авиабаза Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц), Италия (авиабаза ВВС США Авиано в регионе Фриули-Венеция-Джулия), Бельгия (авиабаза Кляйн-Брогель в часе езды от Брюсселя), Нидерланды (авиабаза Волкель в провинции Северный Брабант), Турция (авиабазе Инджирлик на юге страны).



В проекте документа, переданном Карен Донфрид, подчеркивается, что любое военное противостояние и вооруженный конфликт между Россией и США способны привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия. В ядерной войне не может быть победителей, напоминает российская сторона.



В проекте соглашения с НАТО России и Альянсу предложено подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников, руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности, не создают ситуации, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности, проявляют сдержанность в военном планировании и при проведении учений, а для разрешения вопросов применять механизмы срочных консультаций, включая Совет Россия-НАТО.



Москва настаивает на выведении всех вооруженных сил и вооружения с территории стран, вступивших в Альянс после 27 мая 1997 года, речь идет о Венгрии, Польше, Чехии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, Словакии, Словении, Албании, Хорватии, Черногории, Северной Македонии.



"Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины […> отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", - говорится в документе.



Инициатива эта не нова. С предложением разработать Договор о европейской безопасности и закрепить принцип неделимости безопасности, то есть юридическое обязательство, в соответствии с которым ни одно государство и ни одна международная организация в Евро-Атлантике не могут укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций, еще 5 июня 2008 года выступал Дмитрий Медведев, будучи президентом РФ, однако реализовано оно так и не было.



Молчание обойдется Вашингтону очень дорого



В пятницу, 17 декабря, в день публикации текстов проектов соглашений, высокопоставленный представитель Белого дома на специальном брифинге, посвященном напряженности вокруг Украины и взаимодействию на этом направлении России и США, сообщила, что Вашингтон консультируется с партнерами, в том числе в НАТО, насчет формата переговоров и того, "как заниматься тем "меню" вопросов, которые представляют интерес для России и для США, пообещав представить свои предложения на предстоящей неделе.



"Мы готовы обсуждать предложения по безопасности, однако в этих документах есть некоторые моменты, которые, как знает РФ, будут неприемлемы, но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения", - сказала представитель Белого дома.



В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила уверенность, что Москва и Вашингтон способны добиться успеха на новых переговорах о безопасности в Европе, учитывая их опыт взаимодействия в сфере стратегической стабильности.



"Нам удавалось взаимодействовать с Россией на протяжении десятилетий по стратегическим вопросам, вызывающим обеспокоенность. Есть десятилетия прецедентов, наличия обсуждений в различных форматах в разгар холодной войны и в эру после холодной войны - через Совет Россия - НАТО, ОБСЕ и другие механизмы. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях сокращения нестабильности", - заявила Псаки.



В том же духе высказался и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Совете по международным отношениям в Вашингтоне: "Мы готовы к диалогу с Россией. У нас шел диалог с Россией по европейской безопасности в последние 20 лет. Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах, но нам придется просто не соглашаться в других областях. В этом сущность диалога".



При этом он отверг вариант, что Белый дом откажется от переговоров с Россией, пока та не отведет свои войска от границы с Украиной, в чем Запад бездоказательно обвиняет Москву на протяжении последнего месяца.



Утром 20 декабря заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что американская сторона пока не дала ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.



"Я думаю, отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями. Просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону. Я думаю, что они постараются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу приступить к этим переговорам", - заявил дипломат.



Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру спрогнозировал, что "американцы действительно будут затягивать с ответом, потому что они слишком много сил потратили на создание оружия против России, которое называется "Украина".



"Как это ни больно признавать, сегодня Украина - это территория, где все направлено на войну с РФ. Людей накачивают русофобией, ненавистью, делают акцент на самые низменные формы поведения. Все это соответствует многовековой политике англосаксов, которые воюют чужими руками, и принцип "разделяй и властвуй" всегда присутствует в их политике, куда бы они ни заходили.



Если у них есть интерес к какой-то стране, они ее изучают, формируют "оппозицию", сталкивают лбами с властью и только подбрасывают дрова в этот костер, устанавливая свои режимы. Поэтому США кровно не заинтересованы в том, чтобы конфликт в Донбассе был погашен. Не пойдут они на то, чтобы изменить политику в отношении Украины как ресурса войны с Россией", - сообщил Жилин.



По словам другого заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, бывшего в 2012-2018 годах постоянным представителем РФ при НАТО, у Альянса есть 2 варианта: либо серьезно отнестись к инициативе России, либо иметь дело с военно-технической альтернативой.



"Мы даем понять, что готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО - ред.), что тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", - сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".



Военный ответ, как уточнил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Москва готова дать, если НАТО будет наступать на больные точки.



Американскую сторону обескуражило, что Россия сразу же после передачи документов Донфрид предала огласке тексты проектов соглашений, предложенных Соединенным Штатам и НАТО.



"В отличие от Российской Федерации мы не видим никаких преимуществ в том, чтобы вести эти переговоры публично. Если есть шанс, что дипломатия сработает, то это должно быть сделано на конфиденциальной основе", - сказала сотрудник Белого дома 17 декабря на специальном брифинге, посвященном напряженности вокруг Украины и взаимодействию на этом направлении России и США.



Почему Москва предпочла действовать так, объяснил Грушко. В первую очередь, стороны дошли до опасной черты, и представленные предложения нацелены на то, чтобы от нее отойти и наконец вступить в диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности, и Россия очень четко определила пути достижения этого.



"Второй момент, почему мы сделали в такой форме, очень откровенной и прямой. Потому что все договоренности, которые были достигнуты с НАТО, - это Основополагающий акт, где они взяли на себя два обязательства.



Первое - не размещать существенные боевые силы на территории новых членов на постоянной основе. И второе - не размещать ядерное оружие там, не создавать инфраструктуру. Мы столкнулись с тем, что они стали обходить эти положения. Сегодня мы подошли к такому моменту истины в наших отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться, либо "заболтать", - добавил заместитель главы МИД РФ.



По словам Грушко, Россия обладает всеми техническими возможностями для обеспечения собственной военной безопасности, и это признают остальные, а действия НАТО направлены-таки на нейтрализацию преимуществ РФ, и вообще тезис об "угрозе с востока" - это фактически единственное связующее звено, удерживающее трансатлантическое единство.



Голос Европы не столь уж и важен



Вслед за США свое отношение к предложениям Москвы выразил и Старый свет. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель сказал, что представители Евросоюза обязательно должны присутствовать на российско-американских консультациях по гарантиям безопасности. Рябков ответил, что Москва приняла к сведению желание Брюсселя, но все же рассчитывает именно на двусторонние переговоры с Вашингтоном.



Грушко приветствовал желание ЕС обсуждать европейскую безопасность на площадке Совета России - НАТО, отметив при этом, что такие заявления свидетельствуют о том, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем Североатлантического альянса. К тому же он напомнил, что в свое время в рамках концепции четырех общих пространств, в строительстве которых стороны продвинулись достаточно далеко, Москва предлагали создать Совет безопасности России и ЕС для обеспечения прямого диалога и возможности принятия совместных решений по отдельным региональным сюжетам, но тогда Брюссель на это не пошел.

"Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает", - подчеркнул Грушко.



Таким образом, Россия выдвинула Соединенным Штатам жесткий ультиматум: отводите свое оружие и оружие своих союзников по Североатлантическому альянсу от наших границ, иначе узнаете, что такое военный ответ по-русски. А также потребовала от Запада признать, что постсоветское пространство - это зона ответственности Москвы. В Вашингтоне и Брюсселе крепко задумались. Источник - ukraina.ru

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