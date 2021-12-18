 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Ташкенте дворники устроили бунт из-за задержки зарплаты (видео)
20:36 20.12.2021

В узбекском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором запечатлено скопление в одном из районов Ташкенте сотрудников отделения благоустройства возле здания районной администрации.

На видео слышно, как сотрудники районного отделения благоустройства выражают свое недовольство относительно уменьшения и задержки зарплат.

"Ранее из зарплаты удержали 300 тысяч сумов ($27,56). Аванса нет, праздничных выплат нет. Они знают, как использовать наш труд, но о зарплате забыли. У нас нет комнат, где мы могли бы переодеться. Все презирают нас. В туалет не пускают, в столовой не дадут чашку чая", – сказала одна из сотрудниц Чиланзарского районного отделения благоустройства.

Позже глава (хоким) Чиланзарского района города Ташкента Шавкат Мавлонов встретился с недовольными сотрудниками отделения благоустройства.

В пресс-службе районной администрации сообщили, что зарплаты были выплачены. Кроме того, глава района поручил обеспечить работников транспортом, пересчитать зарплату по третьему разряду и выработать предложения по поощрению работников.

видео
https://www.facebook.com/watch/TrollUZB/

Источник - centralasia.media
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