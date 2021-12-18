Вернется ли Сирия в арабскую семью?

20:48 20.12.2021

Джон Доу



В марте 2022 года в Алжире пройдет саммит Лиги арабских государств (ЛАГ), который может стать для организации историческим. Впервые за десять лет в ряды ЛАГ может вернуться Сирия, исключенная после того, как арабские державы выступили против правительства Башара Асада и поддержали силы сирийской оппозиции. По информации СМИ, страны ЛАГ могут договориться о возвращении Сирии в свои ряды. Однако неясно, приблизит ли это конец гражданской войны, которая продолжается в стране с 2011 года.



Осенью 2021 года стало известно о том, что Алжир примет ближайший саммит Лиги арабских государств и местные власти заявляют, что будут использовать представившуюся им возможность для того, чтобы выдвинуть на голосование вопрос о возвращении Сирии в ряды организации. На протяжении всей гражданской войны, которая продолжается в Сирии с 2011 года, алжирские власти поддерживали правительство Башара Асада и призывали другие страны не объявлять бойкот официальному Дамаску.



Однако большинство стран решили поступить иначе. Правительства Иордании, монархий Персидского Залива, исламистские движения, вставшие на время у руля в Ливии и Египте - все эти политические силы осудили действия сирийских войск, предпринимаемые в ходе кровопролитной гражданской войны. Ряд стран так или иначе осудили применение оружия массового поражения и случаи насилия против мирного населения.



Известно высказывание, которые приписывают королю Иордании Абдалле II: "Если бы я был ботинком на ноге Башара Асада, я бы предпочел с нее упасть". В еще более резком ключе выступил Мохаммед Мурси, занимавший должность президента Египта в 2012-2013 годах. "Сейчас наконец-то настало время остановить кровопролитие и восстановить полные права народа Сирии, а этому режиму, который убивает собственный народ, пришла пора исчезнуть со сцены" - заявил Мурси.



В подобных выражениях выступил еще ряд арабских политиков, которые 16 ноября 2011 года на очередном саммите ЛАГ проголосовали за исключение Сирии из рядов организации. Однако спустя 10 лет ситуация радикально изменилась, и сегодня официальный Дамаск как никогда близок к возвращению в арабскую семью.



За безусловное возвращение Сирии в ЛАГ выступают как минимум три государства - участника организации: Алжир, Ливан и Ирак. Последние две страны, как и Сирия, серьезно пострадали от роста активности террористов в регионе и сотрудничали с сирийскими войсками как при выполнении военных задач, так и в вопросах по размещению и снабжению беженцев. Кто сам столкнулся с проблемой - скорее поймет другого.



Долгое время все инициативы этих трех стран по возвращению Сирии в ЛАГ бойкотировали монархии Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Однако спустя долгие годы дипломатической изоляции, страны Залива решили протянуть Дамаску руку сотрудничества. Осенью 2021 года ряд арабоязычных СМИ сообщил о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман выступил за пересмотр отношений с Сирией. После появления этих новостей между Дамаском и Эр-Риядом неожиданно было возобновлено авиасообщение.



Власти ОАЭ пошли еще дальше, первыми из арабских монархий возобновив работу своего посольства в Дамаске. А в начале ноября 2021 года Сирию неожиданно посетил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Это первый официальный визит столь высокого уровня с 2011 года. Многие эксперты по итогам визита прямо заявили: изоляции Сирии приходит конец. Еще один немаловажный жест со стороны властей ОАЭ: на международной выставке в Абу-Даби был торжественно открыт павильон Сирии, который посетили многие официальные лица страны.



Аналогично обстоят отношения Сирии и Иордании. Несмотря на то, что правительство страны открыто не высказывалось за пересмотр отношений с соседями, в отношениях между странами наметилась тенденция к сближению. Дамаск неоднократно посещали делегации Палаты представителей Иордании. А в начале декабря 2021-го на границе между двумя странами была создана особая экономическая зона.



Власти Египта также прямо не высказываются в пользу сотрудничества с правительством Асада, однако, по информации СМИ, давно нащупывают контакты для возобновления дипломатических отношений. Правительства Кувейта, Омана, Туниса и ряда других государств придерживаются такого же курса.



Категорически против возвращения Сирии в ряды ЛАГ выступают Катар, Марокко и международно-признанное правительство Ливии, базирующееся в Триполи. На протяжении долгих лет именно Катар (прямо или опосредованно - через Турцию) оказывал поддержку боевикам "сирийской оппозиции". В Катаре базируется так называемая Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил - главные политические оппоненты правительства Башара Асада.



В случае, если в Ливии все-таки пройдут президентские выборы, новые власти страны также могут пойти на пересмотр отношений с Сирией. Тем более что страны связывает давняя история сотрудничества.



Таким образом, сторонники дипломатической изоляции Сирии на предстоящем саммите ЛАГ рискуют остаться в меньшинстве. Однако остается другой вопрос: что именно получит Сирия с возвращением в ряды организации?



Несомненно, что возвращение в ЛАГ ускорит возобновление дипотношений между Сирией и другими арабскими державами. Для Дамаска это особенно важно в контексте возобновления экономических связей с соседями и восстановления собственной экономики.



Однако в любом случае вряд ли сирийцы в одночасье забудут все зло, которое "братские" арабские режимы причинили их стране за годы войны. Нынешняя официальная риторика страны прямо строится на развитии отношений с теми странами, которые последовательно поддерживали Дамаск на протяжении гражданской войны: Ираном, Россией и Китаем. Однако в любом случае возвращение Сирии в арабскую семью может существенно ускорить окончание кризиса в стране.



На родину смогут вернуться тысячи беженцев, проживающих на территории других арабских государств. Более того, власти ОАЭ и других арабских монархий намереваются наладить поставку гуманитарной помощи народу Сирии. Кроме того, они могут повлиять на демократическое крыло сирийской оппозиции на переговорах по внутрисирийскому политическому урегулированию.



Возможно, что арабские страны действительно пришли к тому, чтобы забыть о противоречиях в прошлом, и готовы начать отношения друг с другом с чистого лица. Остается лишь надеяться, что это решение пойдет во благо народу Сирии и станет прологом к окончанию кровопролитной гражданской войны.