CNN: Кремлю осталось четыре недели до "адских санкций"

20:49 20.12.2021

Байден поручил "любыми способами" остановить "вторжение" РФ на Украину



Анна Седова

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Александр Домрин

Дмитрий Дробницкий

Юрий Рогулев



Президент США Джозеф Байден дал своей администрации четыре недели для того, чтобы предотвратить "российское вторжение" на Украину. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на некоего "высокопоставленного чиновника". По его словам, Байден опасается повторения ошибок 2014 года, поэтому поручил своей команде по нацбезопасности "использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина".



"Высокопоставленные сотрудники" подчеркивают, что ограничения, которые сейчас обсуждают в администрации, "выйдут за рамки" тех, что были введены против России в 2014 году. Они "повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы".



"Мы просчитали все необходимые шаги, однако в нашем распоряжении есть только около четырех недель, чтобы осуществить их", - заявил источник телеканала.



Соединенные Штаты заговорили о якобы планируемой агрессии России против Украины осенью, и с тех пор и СМИ, и чиновники регулярно грозят новыми санкциями в случае "вторжения". Даже после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 7 декабря нагнетание напряжения вокруг этой темы не стихло.



В то же время, обсуждение вопросов безопасности между Россией и США после этого вышло на новый уровень. В пятницу, 17 декабря, Россия обнародовала два проекта договоренностей с США и НАТО по гарантиям безопасности и призвала в кратчайшие сроки начать предметные переговоры по этим документы.



Как считает доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин, публикация в CNN - это не столько реальная перспектива новых санкций или попытка спустить на тормозах тему "российской агрессии" через четыре недели, сколько первая неофициальная реакция на предложения России по обсуждению гарантий безопасности.



- Американцы сами себя накручивают в отношении "неизбежного вторжения" Россия на Украину. Но, думаю, эта публикация - предварительная реакция со стороны администрации США на предложения, которые российский МИД в лице Сергея Рябкова направил Вашингтону о том, чтобы провести "красные линии" и учитывать национальные интересы Российской Федерации в республиках бывшего СССР.



И в первую очередь это касается Украины. Ну ладно, ушла Прибалтика, которая вошла и в Евросоюз, и в НАТО. Но Украина входит в сферу геостратегических интересов РФ, поэтому не стоит американцам туда соваться.



Мы видим, что администрация Байдена пока что не передала никакого официального комментария или ответа на эти предложения РФ. Эксперты что-то начали говорить, но не Белый дом. Сейчас, предваряя эту официальную реакцию "Вашингтонского обкома", Байден с помощью CNN как бы говорит, что если в течение четырех недель не будет оккупации Украины, то и с их стороны не будет никакой ответной реакции.



Конечно, возникает вопрос, почему именно четыре недели, а не две или пять? Откуда вообще взялся этот срок? До этого, например, американцами предполагалось, что Россия должна влезть на Украину уже 24−25 декабря. Поэтому всерьез к этому сроку относиться нельзя.



Россия, насколько нам известно, не предполагает военного вмешательства против Украины ни 24 декабря, ни в течение четырех недель. Но сейчас идет накачивание антирусской истерии со стороны Байдена, который при администрации Обамы фактически был куратором Украины. Не будем забывать и о его сыне Хантере Байдене, который апеллировал к своему отцу, когда получал по 50 тысяч долларов в месяц от украинской нефтяной компании просто за то, что был сыном вице-президента США.



Тем не менее, я считаю, что к этому заявлению всерьез относиться нельзя. Это просто предварительный ответ до официального ответа администрации президента на ультиматум со стороны России. Теперь нужно дождаться, какой на самом деле будет официальная реакция "вашингтонского обкома".



Мы дали понять, что это наши условия, и это не меню, из которого можно выбирать. Это полный сет, и брать его нужно целиком. Если же он вам не нравится, мы готовы обсуждать, почему.



Политолог-американист Дмитрий Дробницкий также призывает не относиться к публикации CNN всерьез, хотя не исключает, что такой "слив" был выгоден кому-то в администрации.



- Я бы посоветовал не обращать внимания на публикации CNN, так как через этот канал чего только не сливают. Напомню, что до виртуального саммита Путина и Байдена там появилось сообщение со ссылкой на проверенные источники телеканала о том, что Пентагон готовит способы эвакуации американских граждан из Украины.



Возможно, кому-то в администрации Байдена понадобилась такая публикация, чтобы поднять градус и приподнять самого президента и его советника по нацбезопасности Джейка Салливана, как тогда, когда они "поговорили с Путиным и предотвратили вторжение на Украину", хотя ничего подобного в реальности не было. CNN превращается в издание, которое публикует шуточные новости, только делает это без дисклеймера. Именно CNN первыми опубликовали статью о том, что за НЛО, преследующими американские эсминцы, стоит лично Владимир Путин.



Если говорить по сути, понятно, что переговоры по гарантиям безопасности будут долгими, и если они затянутся, это будет хорошим знаком. Плохое развитие событий - это если все скажут честно, что тот минимум, который требует Россия, не соответствует планам Запада. Тогда останутся только механизмы, чтобы не были задействованы ракетные войска стратегического назначения, а в остальном каждая сторона будет действовать так, как считает нужным. Быстрое завершение консультаций с громкими заявлениями будет означать, что эскалация настолько серьезна.



Но сам факт того, что рассмотрение началось, говорит о том, что требования Москвы хотя бы рассматриваются, как легитимная тема для обсуждения. Еще месяц назад вся риторика Запада сводилась к тому, что у России вообще не может быть таких требований и сфер влияния за ее пределами.



Россия обозначила свои "красные линии", они не отметены сразу, и это положительно. Быстро эти вопросы не решатся, это новая ситуация, которая требует большой работы.



Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что "адских санкций" в предстоящие четыре недели ждать не стоит, хотя их разработка и ведется.



- Сама эта информация о "российском вторжении" была разработана Соединенными Штатами, потом она появилась в прессе, потом - в высказываниях политиков, затем с ней стали выступать в Европе, давить на союзников, и пошло-поехало.



Не случайно в сообщении CNN упоминается об ошибках 2014 года. Во-первых, они не ожидали, что Россия может пойти на такой шаг, и проморгали его. Во-вторых, сама операция была проведена молниеносно и бескровно, что тоже стало неожиданностью для Вашингтона. Сам Байден говорил, что якобы предлагал тогда Бараку Обаме более жесткие санкции в отношении России, но они не были приняты, поэтому сейчас мы имеет то, что имеем.



Сейчас Байден, будучи президентом и человеком, который несет всю ответственность за возможное развитие событий, предлагает превентивные меры давления, которые бы с его точки зрения могли не допустить такого развития событий.



"СП": - Нужно ли ждать конкретных шагов США в эти четыре недели?



- Думаю, никакие санкции сейчас никто вводить не будет. При этом санкции разрабатываются, администрация рассматривает разные варианты, придумывает для них ужасные названия. Но делается это больше для информационного и политического давления.



Все знают, что и вторжения никакого не будет, да и дело не во вторжении, как сказал Владимир Путин, а в том, чтобы обеспечить вопросы безопасности России. Идет игра, разрабатываются превентивные меры, оказывается давление, но конкретные санкции приниматься не будут.



"СП": - Что это за срок - четыре недели, почему выбрано именно такое временное окно?



- Оставим это на их совести. Если помните, изначально американские СМИ писали, что вторжение возможно после новогодних праздников, теперь срок немного продлен. Но все это выдумки, так же, как все эти планы военной операции, которые публиковались в прессе. Все это вбрасывается для нагнетания обстановки, не более того.