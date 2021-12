Пол Робертс: Вашингтон плюет Кремлю в глаза

20:52 20.12.2021

НАТО обещает продолжить расширение, несмотря на возражения России



Пол Робертс



"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.



Дешевая гнилая вашингтонская марионетка Йенс Столтенберг, плюнув в глаза Кремлю, ответил за Вашингтон заместителю министра иностранных дел России Рябкову.



По прошествии слишком долгого времени, г-н Рябков, наконец, дал понять, что НАТО не будет позволено продвигаться дальше. Но, как я уже писал, в Вашингтоне этого не услышали. Столтенберг только что послал выдающуюся военную державу мира к черту.



Что касается противодействия Кремля вступлению Украины в НАТО, то вашингтонская марионетка заявила: "Вопрос о вступлении Украины в НАТО решается государствами-членами блока и его руководством, и Москва не участвует в принятии этого решения".



Будут ли в Кремле притворяться, будто эта решительная отповедь места не имела?



Столтенберг не собирается позволять им этого: "Страны НАТО уже тренируют украинские войска и консультируются с ними", - хвастал он. "Они проводят совместные учения, осуществляют военные поставки и предоставляют технологии".



Как уже сказали Байден и его госсекретарь: "Нам наплевать на российские красные линии. Красные линии есть у исключительных США, а не у этих незначительных русских придурков".



Что теперь будет делать Кремль? Бросится ли Лавров "исправлять" Рябкова, чтобы Кремль мог продолжать избегать реальности? А действительно, что на самом деле может сделать Кремль? Утратив веру в западную демократию, разумность, диалог, переговоры, Кремль был заведен в тупик своим проамериканским интеллектуальным классом, своими прозападными атлантистами-интеграционистами и финансируемыми ЦРУ протестующими внутри России. Оказавшись в тупике, как Кремль собирается выбираться?



Запад был поражен, когда внезапно российская нога ступила в Сирию, и свержение Вашингтоном сирийского правительства было заблокировано российской военной силой. Когда Запад был ошеломлен, для Кремля настало время решить на своих условиях все остальные вопросы, но видение этого просто отсутствовало. В Кремле опасались, что о них может плохо отозваться кто-то на Западе.



Все, чего добился Кремль, - так это показал, что он наивно верит во все провозглашаемые Западом ценности, в которые Запад, безусловно, не верит.



Я с самого начала говорил, что российская внешняя политика была такой ошибкой, которая ведет к ядерной войне. Мы находимся на том этапе, когда Россия должна отступить или очень убедительно показать, что она действительно применит свою превосходящую силу.



Чтобы понять, насколько плохо управляется весь западный мир, учтите, что, хотя эта серьезнейшая ситуация развилась незаметно, идиотские западные правительства были озабочены повышением прибыли фармацевтической промышленности при помощи целенаправленно организованной фальшивой "ковид-пандемии". Ее цель - сбывать "вакцину", которая не защищает от Covid, но вызывает серьезные травмы и ведет к смертям.



Повсюду на земном шаре с человеческим интеллектом что-то произошло. Хайповая шумиха преобладает над реальностью. Неважные проблемы подавляют проблемы важные. Истина предпочтительна менее, чем иллюзия и заблуждение. "Избегай реальности любой ценой! Притворяйся! Притворяйся!"



Полные дураки, которые составляют правительства всего мира, не видят того, что грядет.



Автор - Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты The Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. В свое время был автором постоянной колонки в газете The Washington Times. Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения автора.