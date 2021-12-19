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|Новости спорта Казахстана: "Барыс" сражается за плей-офф КХЛ
00:10 21.12.2021
description: "Барыс" из Нур-Султана готовится к решающей битве за плей-офф КХЛ. Последние новости из клуба и реальная оценка шансов хоккеистов из столицы Казахстана на высокое место. Подробности тут.
Актуальные новости спорта Казахстана: "Барыс" сражается за плей-офф КХЛ
Самый популярный хоккейный клуб Казахстана переживает сложные времена. В первенстве КХЛ прошло уже 39 встреч, а промежуточный результат команды - восьмая позиция Восточной конференции. Пока "Барыс" входит в зону плей-офф, но отрыв от конкурентов минимальный. Борьба будет идти до последних матчей регулярного сезона.
Провальное начало
Стартовали хоккеисты из Нур-Султана неудачно. Несколько ярких побед сменились унылой чередой поражений. Сложно винить в этом наставника коллектива из столицы Казахстана Юрия Михайлиса. Дело в том, что перед началом сезона клуб покинули несколько ключевых исполнителей.
Руководство "снежных барсов" сделало ставку на доморощенных хоккеистов, желая разгрузить раздутую зарплатную ведомость. Достаточно сказать, что скромный по финансовым меркам КХЛ клуб тянет заработную плату одного из самых дорогих игроков лиги. Речь идет о капитане "снежных барсов" Даррене Дице. Канадец является одним из лидеров коллектива, но на льду резко снизил свои показатели по сравнению с прошлым сезоном.
Факторы сложились в неприятную для поклонников "Барыса" ситуацию. Команда не смогла обрести стабильность и находилась вне зоны плей-офф.
Руководство осознает ошибку
В ноябре стало ясно, что ставка на местных хоккеистов провалилась. Нельзя обвинить их в недостатке самоотдачи. Коллективу не хватило одного - двух ярких лидеров, которые бы сняли часть психологической ответственности с Дица. Менеджмент команды обратил внимание на центрфорвардов, которых и пригласил в коллектив. Ряды "снежных барсов" пополнили Юрчо и Вей.
Талантливые хоккеисты пришлись в Нур-Султане ко двору и быстро адаптировались в коллективе. У Вея не было проблем из-за того, что снайпер уже выступал за клуб и был любимцем местных фанатов.
В первых играх новички приложили максимум усилий для улучшения игровой ситуации. "Снежные барсы" стали гораздо лучше атаковать и прибавили в надежности оборонительных построений.
"Барыс" выиграл несколько важных игр и вернулся в зону плей-офф. Теперь для команды важно удержать победный настрой и не допускать провалов в игре. За время паузы тренерский штаб проведет необходимые коррективы и "снежные барсы" станут сильнее во многих компонентах игры.