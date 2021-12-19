Что будет в Пекине: атлеты Узбекистана готовятся к ОИ

00:20 21.12.2021

description: Последняя информация о подготовке спортсменов Узбекистана к престижным стартам зимней Олимпиады. В каких дисциплинах выступят спортсмены. Полный расклад смотрите тут



Что будет в Пекине: атлеты Узбекистана готовятся к ОИ



На финальную прямую выходит подготовка спортсменов Узбекистана к отборочным состязаниям, которые предоставят право сразиться за олимпийскую медаль. Атлеты проходят подготовку в рамках двух спортивных дисциплин: слалом и его более популярная разновидность (гигантский слалом).



Уже определились места для проведения отборочных турниров. Первый этап пройдет на территории России, а второй будет принимать Иран.



К подготовке приступили Камилжон Тухтаев и талантливая Валерия Ковалева. Вполне возможно, что в состав делегации включат двух дублеров для того, чтобы они почувствовали дух национальной команды. Приглашение в обойму перспективных Армана Гаюпова и его коллегу Рано Раимкулова - забота руководства национального спортивного комитета о смене поколений в команде.



Интересная ситуация сложилась с лицензией Комилжона Тухтаева. По существующему рейтингу он автоматически получает путевку в олимпийский турнир. Необходимо дождаться официального подтверждения от комитета.



Напоминаем, что заявочная компания Узбекистана содержит всего два места. Поскольку одно уже забронировано за Тухтаевым, определяется кандидатура для женских стартов.



Официальное уведомление из Пекина придет только в середине января 2022 года.