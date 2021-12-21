Союзники: Казахстан начинает раскручивать тему "русских оккупантов", - "СП"

09:38 21.12.2021

21 декабря 2021



Нур-Султан вступает на скользкую дорожку Украины

Дмитрий Родионов



На фото: сцена с расстрелом арестованного, разыгранная в дестском саду в Казахстане (Фото: телеграм-канал "Подъем")

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Виктор Шацких Владимир Лепехин

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В Сети обнародовали ролик, на кадрах которого одетые советскими солдатами воспитанники одного из детских садов Казахстана допрашивают, а затем "расстреливают" казахского студента, участника событий декабря 1986 года в Алма-Ате.



Судя по всему, речь идет о Кайрате Рыскулбекове - одном из двух приговоренных к смертной казни за участие в акциях протеста. Правда, в реальной жизни его не расстреляли, заменив высшую меру на 20 лет лишения свободы.



Тем более, никого не убили советские военнослужащие при разгоне беспорядков. Но это едва ли волнует создателей новых исторических мифов, согласно которым "героический народ Казахстана стойко сопротивлялся московской деспотии".



Возможно, все это приурочено к 30-летию независимости Казахстана, которое отмечают в эти дни.



История вопроса



17−18 декабря 1986 года в Алма-Ате вспыхнули беспорядки в связи с назначением на место первого секретаря Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Кунаева и ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина. Все это сегодня подается как народное возмущение, однако в реальности беспорядки вылились в погромы и нападения на русских. Существуют свидетельства того, что протесты были умело организованы - студентам подвозили алкогольные напитки, плакаты, которые они несли, были изготовлены за несколько месяцев до событий.



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Так или иначе, события те явно не имеют того "героического ореола", который рисует им нынешняя государственная пропаганда. И уж тем более, это возмутительно, когда в целях пропаганды используются дети, которых с младых ногтей приучают к мысли, что русские это "оккупанты" и "агрессоры".



Нечто подобное происходит на Украине, где детей также одевают в вышиванки, заставляют петь песни про Бандеру и ненавидеть "москалей". Только Украину - это одна история. А Казахстан, как ни крути, член ОДКБ и ЕАЭС и вообще один из главных драйверов интеграции постсоветского пространства.



На происшествие уже отреагировали местные власти. Как сообщили в пресс-службе служба управления образования Туркестанской области республики, сцена с расстрелом арестованного разыграна несколько лет назад в детском саду на юге Казахстана, и она не входила в рекомендованную программу, сейчас подобные постановки не организовываются.



"Отметим, что подобные программы не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. С руководителями дошкольных организаций региона были проведены беседы и в настоящее время подобные сцены с участием детей не организовываются", - отмечается в заявлении.



Как говорится, свежо придание, но верится с трудом. Учитывая, что тренд на героизацию борцов с советской властью и с Россией существует в госполитике Казахстана не первый год, можно предположить, что этот случай не единичный…



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- С историческими фактами всегда и везде обращаются вольно, - говорит журналист и публицист Виктор Шацких. - В одних случаях, когда преувеличивают свершения и подвиги наших, правильных героев, нам это нравится. В других случаях, когда, скажем так, используются противоположные краски - нам это не нравится, вызывает возмущение.

Разумеется, к реальным декабрьским событиям 1986 эта детсадовская сценка не имеет ни малейшего отношения.



Говорю об этом с полной уверенностью, потому что я тогда жил в Алма-Ате, работал журналистом и многое видел своими глазами. Это не самая радостная и светлая страница в русско-казахских отношениях. Но, разумеется, тогда не было и не могло быть никаких расстрелов, а фамилия единственного погибшего в ходе декабрьских событий - Савицкий.

Я не знаю точно, как и зачем появился этот дурацкий ролик.



Наверное, он наберет сотни тысяч или даже миллионы просмотров. Вполне может быть, что это просто неумное народное творчество. Те люди, которые придумали эту глупую сценку и запустили ее в сеть, всего лишь довели до логического конца официальный тезис сегодняшней казахстанской пропаганды: "участники декабрьских событий - наши герои". Ну и, наверное, хотели славы, хотели скандала. В общем, "движухи". Тут кстати будет вспомнить, что недавно в Казахстане вышел фильм про голод начала 30-х годов прошлого века. Он называется "Плач Великой степи".



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Этот фильм был номинирован на Оскар. Ни больше, ни меньше. Но вовсе не за художественные достоинства. Он весь о том, как пьяные русские мерзавцы забирают у казахов скот, выгоняют женщин и детей на мороз и вообще всяко издеваются над беззащитными людьми При том, что хорошо известно: большинство организаторов коллективизации в Казахстане и большинство



тех, кто непосредственно проводил эти партийные решения в жизнь, были казахами. В фильме есть эпизод, когда один из коллективизаторов достает из сумки и зачитывает "указ товарища Голощекина", тогдашнего партийного руководителя Казахстана. Там есть такие слова: "мы должны уничтожить казахскую интеллигенцию". Это, разумеется, чистый беспримесный бред. Такого "указа" на самом деле не было и быть не могло. Но этот бред остается в памяти у зрителя.

Раньше Москва поощряла произведения о дружбе русских и казахов, а сейчас Вашингтон и Брюссель поощряют произведения об их вражде. Творческие люди отзывчивы на такие вещи. Они хорошо чувствуют конъюнктуру, они хотят премий, хотят международного признания.



Возвращаясь к этой сценке с детсадовцами, надо сказать, что руководство Казахстана благодаря ей в очередной раз оказалось в неприятном положении. Наверное, этому руководству придется как-то реагировать, а как? Скорее всего, опять будет проявлена гибкость. Это фирменный стиль президента Токаева. Он ведь дипломат и по основному стажу работы и по характеру. Помните была история с "языковыми патрулями"? Так вот, этого товарища, Куата Ахметова, который организовал проверки на знание некоренным населением казахского языка, официально заклеймили, назаали пещерным националистом, но в тюрьму сажать не стали, дали ему уехать из страны. Иначе патриотическая казахская молодежь не поняла бы Токаева. Какая реакция будет на этот раз я не знаю, но она должна быть обязательно, поскольку случай-то вопиющий.



- Социумы постсоветских стран деградируют повсеместно, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Деградирует социум и в Казахстане. И естественно, что он движется в направлении укрепления в этой республике национализма в формате русофобии. Схема известная, искусственная, запущенная в Казахстане западными антисоветчиками и русофобами еще в 80-е годы прошлого века, а сегодня поддерживаемая популистами-разрушителями, пытающимися сделать себе карьеру на демонстрации своего национализма самым примитивным образом - русофобией.



С того самого момента, когда в США с далеко идущими политическими целями был запущен проект BLM, я начал писать в российских СМИ, что подобный проект будет запущен и в СНГ. Опять начнут говорить про русских "угнетателей".



И вот это проект сегодня развернут в Казахстане, как в стране с наибольшей степенью влияния в ней западных (прежде всего - британских и турецких) спецслужб. Так что постановка названного учителя с использованием детей - это не просто его глупая выдумка, а далеко идущий проект-провокация.



"СП": - Насколько это вообще соответствует истории? Типа изображают Кайрата Рыскулбекова, но ведь его никто не расстреливал…



- К сожалению, история с Рыскулбековым фальсифицирована не только казахским учителем, но и автором статьи в российских СМИ Анной Громовой в "Газете.ру", которая в своем материале воспроизвела версию казахских националистов.



Сначала она говорит, что в Казахстане были некие проблемы между казахами и русскими, и на руководящие посты ставились русские, потом она говорит, что бунт был жестоко подавлен и приводит фальшивую цифру (1700 пострадавших), хотя дальше противоречит сама себе, информируя, что погиб то в результате беспорядков как раз представитель власти, а не погромщиков.



Потом автор воспроизводит насквозь сомнительную антисоветскую версию трактовки гибели Рыскулбекова. Наконец, в завершение утверждает, что и сейчас в Казахстане существуют проблемы во взаимоотношениях русских и казахов, хотя со стороны русских ни в одной постсоветской республике не наблюдаются какие-либо недоброжелательные шаги в отношении коренного населения. Исключение - сопротивление на Донбассе, да и то, как ответ на т.н. АТО украинских бандеровцев.



"СП": - А как можно оценивать сегодня те события в целом? Нынешние власти Казахстана рисуют это как историю героического сопротивления и борьбы за независимость. Но так ли это? Или это был националистический бунт?



- Опираться на утверждения о том, что СССР угнетал казахский народ и народы других советских окраин, это самый простой путь в политике, свойственный конъюнктурщикам. Если бы не советская власть, у тех же казахов и сегодня бы не было своего государства. Большинство казахов это хорошо понимают, однако в каждой постсоветской стране сегодня имеются некие группы, которые стремятся посеять в своей стране межнациональную рознь, чтобы на волне представления себя в качестве "крутых патриотов" прийти к власти, в том числе при помощи зарубежных спецслужб.



"СП": - Некоторые эксперты считают, что те события были инспирированы Москвой для расшатывания ситуации. Другие - что к ним приложила руку местная партверхушка и лично Назарбаев. Как бы вы это оценили?



- Москве это было зачем? Предатели внутри партийной номенклатуры в Москве последовательно реализовывали верхушечный прозападный переворот и не были заинтересованы в развале СССР, а вот западные спецслужбы, будучи заинтересованными в развале Советского Союза, в целом ряде республик к моменту перестройки уже подготовили националистические группы.



В 1986 году они катализировали антисоветские выступления в Казахстане, в 1988−89 гг. разожгли межнациональную бойню между армянами и азербайджанцами, в 1991 году простимулировали антисоветские провокации в Тбилиси и Литве.



"СП": - А как Россия должна реагировать? И что мы можем сделать? Как повлиять на политику казахстанских властей? Это ведь не первый инцидент, но Казахстан дружественная нам страна.



- Рано или поздно Россия должна начать реагировать на подобные недружественные шаги националистически и русофобски настроенных граждан в соседних странах. Иначе плевать в сторону России разного рода нацшваль будет все чаще и смачнее.