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|Почему Казахстан медлит с внедрением цифрового тенге?
09:45 21.12.2021
Алан ИСАЕВ
20.12.21
Депутат Мажилиса Екатерина СМЫШЛЯЕВА на "правительственном часе" поинтересовалась, почему Нацбанк долго принимает решение по внедрению криптотенге. К примеру, Китай уже принимает налоги в цифровом юане.
Как отметила мажилисвумен, Россия, США и Европа уже объявили о скором появлении цифровой валюты. Тогда как Казахстан намерен принять соответствующее решение только в середине следующего года.
С чем связана отсрочка с введением цифровой валюты?
- поинтересовалась депутат Мажилиса.
Заместитель председателя Нацбанка Берик ШОЛПАНКУЛОВ поведал, что в ноябре текущего года началась исследовательская работа, в которой участвуют эксперты из нацбанков 28 стран. А к 1 июля 2022 года будет выработан план по внедрению цифровой валюты и обоснована ее необходимость.
Никакой отсрочки не было. Все идет в соответствии с планом исследования, которое проводит Нацбанк,
- заверил Берик ШОЛПАНКУЛОВ.
Министр финансов Ерулан ЖАМАУБАЕВ также отметил, что он не видит технических проблем с внедрением цифрового тенге.
Напомним, что Нацбанк ранее определил параметры будущей цифровой нацвалюты. Цифровой тенге можно будет носить в электронном кошельке в виде токенов.