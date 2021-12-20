 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане появится "национальная платформа женщин-лидеров". Гендер клюет мозг...
09:47 21.12.2021

В Узбекистане планируется создать национальную платформу женщин-лидеров, которая займется вопросами продвижения гендерного равенства, защиты прав и интересов женщин. Об этом на региональном форуме о роли женщин в обеспечении мира и безопасности сообщила глава Сената Танзила Нарбаева.
Сегодня, 10:47 Общество
Региональный форум на тему выполнения резолюции 1325 Совета безопасности ООН об усилении роли женщин в обеспечении мира и безопасности в Центральной Азии открылся в Ташкенте в понедельник, сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

В форуме участвуют председатель Сената и глава Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии Танзила Нарбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, региональный директор структуры "ООН-женщины" по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Яссир и руководители ряда международных организаций, а также представители государственных и негосударственных организаций стран региона.

"Впервые члены диалога, представители государственных структур, женских организаций гражданского общества региона, руководители структур ООН и международные эксперты собрались вместе для обсуждения вопросов сотрудничества по реализации глобальной повестки „Женщины, мир и безопасность" как на национальном, так и на региональном уровнях", - отметила на открытии мероприятия Танзила Нарбаева.

Она сообщила, что в настоящее время ведется работа над созданием национальной платформы женщин-лидеров, деятельность которой будет охватывать вопросы продвижения гендерного равенства, защиты прав и интересов женщин на всех уровнях - "махалля, район, область, республика".

"Мы осознаем важную роль институтов гражданского общества в решении актуальных вопросов, в том числе связанных с защитой прав женщин и девочек", - подчеркнула глава Сената.

"Резолюция 1325 была принята благодаря женщинам-активисткам! И прогресс, который был достигнут за последние 20 лет - это в первую очередь заслуга гражданского общества", - отметила Наталья Герман.

На форуме будут обсуждены реализация Глобальной повестки дня "Женщины, мир и безопасность" и региональные механизмы и платформы для вклада организаций гражданского общества в ее выполнение.

Диалог женщин-лидеров был создан в качестве неформальной региональной платформы в декабре 2020 года. В первый год в нем председательствует Узбекистан.

Источник - gazeta.uz
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