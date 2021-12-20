Сколько гастарбайтеров в Казахстане. 15 тысяч? - "ЭК"

09:52 21.12.2021

Андрей ХАЛИН



Более 15 тысяч иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность в Казахстане.

По состоянию на 1 декабря 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 527 иностранных граждан, передает "Экспресс К" со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты РК.



Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее - ИРС) имеются следующие категории: 643 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 3 210 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7 748 и 735 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены - 1 134 человека, а в рамках корпоративного перевода - 2 057 человек.



На данный момент в Казахстане насчитывается 1 261 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 460 тысяч граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.



Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 3 784 чел., Великобритания - 1 996 чел., Турция - 1 985 чел., Индия - 1 182 чел., Узбекистан - 1 138 человек.



Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерство труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливает квоту на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе, или 29,3 тыс. единиц.



Тем временем казахстанцы продолжают покидать страну. За три квартала из страны уехало свыше 25 тысяч человек - более чем втрое больше, чем прибыло в РК.