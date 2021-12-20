Жители Афганистана выстроились в очереди за документами на выезд из страны

09:58 21.12.2021

20 декабря 2021 Боевики движения "Талибан", которые захватили власть в августе, возобновили выдачу проездных документов в Афганистане, передает Deccan Herald.



В столице Афганистана Кабуле возле паспортного стола образовались очереди, которые жители начали занимать еще с ночи. Как сообщается, выдача паспортов и разрешений на выезд из страны была прекращена в августе. Сейчас же у людей появится возможность уехать из Афганистана на фоне гуманитарного кризиса.



Как отмечается, за последние четыре десятилетия более шести миллионов афганцев покинули страну, спасаясь от войны и экономических кризисов, большинство из них живут в соседних Иране и Пакистане.



60-летний Мохаммед Осман Акбари рассказал, что пытается добраться до Пакистана, потому что больницы в Афганистане не смогли завершить его операцию на сердце.



"Медики вставили пружины в мое сердце. Их нужно удалить, а здесь это невозможно", - сказал он, имея в виду стентирование сердца.



Сообщается, что на обочине дороги также стояли машины скорой помощи с людьми, которые не могут самостоятельно стоять в очереди.



"У пациента проблемы с сердцем. Заявитель должен был присутствовать, чтобы удостовериться в том, что паспорт выдан", - пояснил водитель скорой помощи Муслим Фахри, имея в виду 43-летнего мужчину, лежащего на носилках.



Выдача паспортов и разрешение людям уезжать в условиях гуманитарного кризиса, который ООН назвала "лавиной голода", рассматривается как проверка приверженности талибов международному сообществу.



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http://centralasia.media/news:1751646