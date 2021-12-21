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Кадровый запрос: Росвласти не поддержали отказ от мигрантов на стройке
10:38 21.12.2021

Почему переход на российскую рабочую силу может привести к росту стоимости жилья до 40%

21 декабря 2021,
Мария Перевощикова

Федеральные власти не поддержали полный отказ от мигрантов на стройке. Дефицит рабочей силы существенно сказывается на стоимости строительства, сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Отказ от мигрантов может увеличить себестоимость жилья на 10–40%, следует из опроса застройщиков по всей стране, проведенного ГД при участии бизнеса. Для решения проблемы необходимо запустить федеральную программу подготовки и повышения квалификации кадров, такую инициативу авторы исследования направят в Минстрой. Программы обучения сегодня готовятся в регионах страны, сказали в аппарате вице-премьера.

Нет возможности

Полный отказ от мигрантов на стройках, о возможности которого ранее заявляли столичные власти, может увеличить себестоимость жилья на 10–40%. Это следует из опроса застройщиков по всей стране, который провел первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев при поддержке "Деловой России" (есть у "Известий"). По мнению 24% респондентов, от иностранной рабочей силы отказаться будет невозможно никогда, 28% полагают, что это может произойти в течение 3–5 лет, 47% - не ранее чем через 1–2 года и 1% - через 5–10 лет. По словам Владимира Кошелева, сегодня Россия не готова к резкому изменению кадрового состава на стройках.

- В острые фазы пандемии, при полностью закрытых границах, стройки фактически останавливались. Проблема наблюдалась в Москве и Санкт-Петербурге, а также областных центрах. В нынешней ситуации полный запрет мигрантов, по сути, приведет к приостановке строительства, невыполнению обязательств застройщиками перед гражданами в установленные сроки, - сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Сегодня сложно говорить о возможности полного отказа от мигрантов, сказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Хотя сейчас ключевой фактор роста себестоимости жилья - это ценообразование в сфере стройматериалов, тем не менее дефицит рабочей силы также существенно сказывается на стоимости строительства, сказали в аппарате.

В Минстрое "Известиям" сообщили, что с учетом масштабных задач, стоящих перед стройотраслью, вопрос ввоза иностранной рабочей силы в Россию по-прежнему актуален.

В ноябре вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что власти Москвы готовят план полного отказа от мигрантов на стройках. Мэр столицы Сергей Собянин поручил уменьшить число иностранных работников на стройках программы реновации в городе. По словам градоначальника, необходимо активнее привлекать россиян из ближайших регионов, повышать заработную плату, а также создавать достойные условия труда.

"Известия" направили запрос в комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Сейчас невозможно обойтись без привлечения мигрантов, поскольку в стране не лучшая ситуация с демографией, рабочих рук не хватает во всех областях, подчеркнул генеральный директор девелоперской компании "Мармакс" Юрий Юров. Кроме того, россияне рассчитывают на зарплаты в среднем на 25–30% выше, чем мигранты, отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Без иностранных работников себестоимость строительства может вырасти в разы, подчеркнул Юрий Юров.

- Отказ от мигрантов в совокупности с иными факторами (повышение цен на строительные материалы, нарушение производственных и логистических цепочек во всем мире из-за ограничений, усиление инфляционных процессов) может повлечь за собой увеличение девелоперских издержек и, соответственно, ускорение роста цен, - подтвердил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Строительный рост
Сейчас "кадровый голод" испытывают 30–50% застройщиков, сказал Владимир Кошелев.

- Решать вопрос отказа от иностранной рабочей силы нужно постепенно, а не одномоментно. Следует повышать квалификацию российских сотрудников, увеличивать популярность строительных профессий, - полагает депутат.

Для решения проблемы стоит запустить федеральную программу подготовки и повышения квалификации отечественных кадров по "запросу" от девелоперов. Такую инициативу парламентарий и "Деловая Россия" планируют направить в Минстрой.

"Известия" попросили прокомментировать идею представителей Минпросвещения.

Минстрой ведет работу, направленную на увеличение в сфере строительства доли отечественных специалистов. В частности, прорабатывается вопрос создания кадрового центра на базе одного из подведомственных учреждений министерства, который будет заниматься подбором специалистов для стройки, рассказали в ведомстве.

- Очевидно, что разноуровневые программы обучения, в том числе направленные на обеспечение цифровизации строительства, сегодня необходимы и готовятся к реализации в различных регионах страны, - сказали "Известиям" в аппарате Марата Хуснуллина.

Проблему низкой квалификации работников в регионах можно решить за счет создания на местах центров по кадровой подготовке и переподготовке, полагает председатель Ингушского регионального отделения "Деловой России" Юсуп Погоров. По мнению коммерческого директора, партнера Est-a-Tet Владимира Моребиса, вопрос замены кадров можно решить не ранее чем через четыре года.

Для отказа от мигрантов нужно развивать и технологии возведения домов, указал сопредседатель комитета "Деловой России" по строительству Михаил Викторов. В частности, речь идет о массовом внедрении модульного домостроения, цифрового моделирования (BIM), которые позволят сократить число рабочих более чем вдвое и повысить их зарплату, сказал он.

Например, модульные дома собираются, как конструктор, из заранее заготовленного набора элементов. Когда у строителей есть в распоряжении необходимые детали, их монтаж и демонтаж производится очень легко, рассказала глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева.

Источник - iz.ru
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