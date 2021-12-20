Власти Киргизии собираются создать базу всех смартфонов в стране - зачем?

10:55 21.12.2021

20.12.2021

Исполнительный директор Ассоциации информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры Айбек Баканов и ведущий программы "Об экономике и не только" Кубат Рахимов побеседовали о преимуществах регистрации IMEI-кодов смартфонов в Кыргызстане.

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Баканов: 90 процентов смартфонов в Кыргызстан завезены контрабандой



С 1 января 2022 года в Кыргызстане вступают в силу изменения в законы "Об электрической и почтовой связи" и "О лицензионно-разрешительной системе". Одним из нововведений в законодательстве будет урегулирование деятельности в области идентификации IMEI-кодов действующих и ввозимых на территорию Кыргызстана устройств.

Ведущий программы "Об экономике и не только" Кубат Рахимов отметил, что первой целью регулирования рынка смартфонов в Кыргызстане являются вопросы безопасности.

"Любой телефон не просто абстрактный кусок железа и пластика, а активное устройство. И надо понимать, что это активное устройство может быть использовано злоумышленниками. В данном случае база IMEI-кодов, как показала практика спецслужб, была эффективной во многих странах мира, в том числе для поимки опасных преступников. Для Кыргызстана эта тема актуальна в связи с ситуацией в Афганистане и другими, в том числе внутренними, угрозами. Что касается контрабанды и легализации существующих аппаратов, я считаю, что мы созрели для того, чтобы быть цивилизованной страной и пополнять бюджет за счет легально ввезенной в страну продукции", – сказал Рахимов.

Исполнительный директор Ассоциации информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры Айбек Баканов подчеркнул, что, по сравнению с соседними странами, законодательство в этой сфере в Кыргызстане является очень либеральным.

Исполнительный директор АИБиР IT инфраструктуры Айбек Баканов - Sputnik Кыргызстан, 1920, 21.12.2021

Исполнительный директор Ассоциации информационной безопасности и развития IT-инфраструктуры Айбек Баканов

© Sputnik / Азамат Тотубаев

"Но мы потихоньку идем в сторону наших соседей. Это не только закручивание гаек, как полагают некоторые граждане, это, прежде всего, безопасность и борьба с контрабандой. У нас в стране с этим катастрофическая ситуация. По нашим данным, 90 процентов смартфонов в Кыргызстан завезены контрабандным путем. Ущерб государству, по нашим оценкам, составляет порядка 80 тысяч долларов ежедневно. Если заработает новая система, то официальные импортеры будут регистрировать IMEI-коды аппаратов, заранее готовя их список, и уплачивать пошлину. Как только пошлина будет уплачена, смартфон можно будет легально использовать на территории страны", - сказал Баканов.

Он добавил, что в перспективе, если телефон пройдет мимо этой системы, он будет заблокирован внутри Кыргызстана.