 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В виду угрозы энергетического кризиса Франция возобновляет строительство АЭС, - В.Прохватилов
10:59 21.12.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 21.12.2021 |

Научного обоснования зеленого энергоперехода как не было, так и нет

Франции грозит энергетическая катастрофа. Так в своем коммюнике охарактеризовал текущую ситуацию на энергорынке страны французский отраслевой союз энергоемких отраслей промышленности l’UNIDEN.

Причинами энергетического кризиса отраслевики называют остановку трети французских АЭС на фоне рекордных цен на газ. 15 из 56 энергоблоков на АЭС Франции сейчас простаивают. Это бьет по французской промышленности, делая ее нерентабельной. Участники l’UNIDEN – это 70% промышленного потребления во Франции (пищевая отрасль, промышленность, автомобилестроение, производство цемента, извести, бумаги, стекла, строительство, энергетика, металлообработка, транспорт).

Почти 70 процентов электроэнергии во Франции вырабатывается на АЭС.

Эпоху мирного атома во Франции открыл генерал де Голль, создавший в 50-х годах ХХ века Комиссариат по атомной энергии, во главе которого встал Нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри. Через три года, 15 декабря 1948 г. заработал первый французский ядерный реактор на тяжелой воде.

После нефтяного кризиса 1973 года ставка на атомную энергетику стала во Франции определяющей. На сегодняшний день 19 французских АЭС c их 56 энергоблоками вырабатывают три четверти всей электроэнергии в стране и обеспечивают работой 40 тысяч человек. Франция занимает первое место в мире по доле атомной энергии в энергобалансе страны и второе - по абсолютному объему электроэнергии, производимой АЭС.

В виду угрозы энергетического кризиса Франция возобновляет строительство АЭС

В последние годы партнеры Франции по Евросоюзу и в первую очередь Германия оказывали давление на Париж, требуя отказа от атомной энергетики, которую они называли устаревшей, дорогой и опасной. В результате французский парламент принял в 2015 году закон о "зеленом развитии" и сокращении к 2025 году доли атомной энергетики в энергобалансе с 70% до 50%.

Одним из предвыборных обещаний Франсуа Олланда во время его президентской кампании было закрытие старейшей французской АЭС "Фессенхайм". Придя к власти, Макрон продолжил линию Олланда на отказ от атомной энергетики. В 2018 году он объявил, что к 2035 году в стране будут отключены 14 атомных реакторов мощностью 900 МВт.

Этот курс был во многом вызван сильнейшим давлением европейского "зеленого лобби". На протяжении последних лет на различных площадках Евросоюза Франция сдавала свои "ядерные" позиции под натиском блока "антиатомных" стран во главе с Германией, Австрией и Люксембургом.

В XXI веке во Франции не было введено в строй ни одного нового атомного реактора. Большая часть действующих французских АЭС была построена в конце 1970-х - начале 1980-х гг., первоначально срок службы реакторов планировался в 30-40 лет, его уже дважды продлевали на 10 лет. Рано или поздно весь парк АЭС надо будет выводить из строя, а замещающих мощностей во Франции нет. Да и строить новые мощности без брака и превышения сроков и смет французы разучились.

Последний проект АЭС во Франции - два введенных в строй блока АЭС "Фламанвиль" и один строящийся - сопровождались серьезными авариями. Запуск третьего блока европейского реактора третьего поколения EPR (European Pressurized Reactor) мощностью 1650 МВт постоянно откладывается. Смета проекта переросла все мыслимые границы, а сроки сдачи объекта в эксплуатацию растянулись с 2012 года до 2022-го.

Два года назад Агентство ядерной безопасности Франции (ASN) в ходе проверки французских АЭС установило, что "в двадцати атомных реакторах обнаружены проблемы в парогенераторах: места сварки паровых котлов "представляют опасность" и могут привести к разрушению генератора".

Нелишне отметить, что в Советском Союзе строились АЭС, состоящие из четырех реакторных блоков. Ежеквартально один блок останавливался три месяца на профилактику и ремонт, и таким образом обеспечивалось стабильная работа всего парка АЭС.

Во Франции сейчас вынужденно простаивает почти треть всего парка реакторов, что на фоне растущих цен на газ и вызвало "энергетическую катастрофу". Президент Макрон в апреле 2021 года обратился в Еврокомиссию с призывом включить АЭС в так называемую экологическую таксономию, то есть признать атомную энергетику "зеленой". Комиссия поручила своему научному подразделению, Объединенному исследовательскому центру (JRC), представить доклад по этому вопросу.

В докладе JRC сказано, что ядерная энергетика заслуживает "зеленый ярлык", так как "анализ не выявил никаких научно обоснованных доказательств того, что ядерная энергия наносит больший вред здоровью человека или окружающей среде, чем другие технологии производства электроэнергии".

После этого вопрос о снижении доли АЭС в энергобалансе Франции был снят, и Макрон стал продвигать идею сохранения и развития атомной энергетики. В октябре 2021 года он представил пятилетний инвестиционный план "Франция–2030", составляющий, как отмечает Associated Press, часть его программы подготовки к президентским выборам 2022 года.

На развитие энергетических технологий предусмотрено выделить 8 млрд евро. Большинство этих средств пойдет на разработку и строительство малых модульных атомных реакторов. Такие реакторы строятся быстрее, проще в эксплуатации и могут наращивать мощность постепенно по мере востребования, одновременно являясь буфером для выработки электричества из возобновляемых источников.

Чтобы смягчить акцент на атомную энергетику в программе инноваций заявлены инвестиции в "зеленую" водородную энергетику. В выработке водорода значительное участие будут принимать французские АЭС, тогда как раньше "зеленый" водород считался сферой солнечной и ветряной ВИЭ.

Все это говорит о том, что настоящего научного обоснования пресловутого зеленого энергоперехода не было и нет. Есть лишь борьба лоббистских кланов за захват энергетического рынка.

Недавно Макрон выступил с видеообращением к нации, в котором заявил о планах строительства в стране новых АЭС. Его выступление было вызвано тревожными для действующего президента опросами общественного мнения, считает Associated Press. Не доверяя предвыборным обещаниям главы государства, представители энергоемких отраслей французской промышленности потребовали от правительства "энергичных мер по быстрому восстановлению" мощностей французских АЭС и "тотальной мобилизации", чтобы не допустить разрыва цепочек поставок.

Евросоюз уже "реабилитировал" АЭС и даже не пытается запрещать газовую генерацию. Возросло в Европе и потребление угля. Иными словами, планы быстрого зеленого энергоперехода проваливаются. Высока вероятность, что под давлением промышленников будет признаны "зелеными" и угольные ТЭС на основе "чистых" технологий. Отказ от угольной генерации Forbes называет "примером преждевременного и откровенно иррационального выбора энергии; правительства делали этот выбор, пытаясь ускорить "энергетический переход", вынуждая заменять надежные, высокоэффективные энергоносители".

А если и уголь будет "реабилитирован", то что останется от разрекламированного зеленого энергоперехода?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640073540
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