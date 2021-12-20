Депутаты Европарламента требуют байкотировать туркменские ковры и прочие товары

11:03 21.12.2021

ДЕПУТАТЫ ЕВРОПАРЛАМЕНТА ПРИЗВАЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТУРКМЕНИСТАНСКИХ ТОВАРОВ

СМИ сообщают, что евродепутаты направили председателю Европейской комиссии письмо с требованием запретить к продаже в Европе продукцию, выпущенную в Туркменистане.

Депутаты Европарламента призвали отказаться от туркменистанских товаров

Информационный портал Turkmen.news сообщил, что около 300 депутатов Европейского парламента отправили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен петицию. В ней содержится требование реализовать принятое ранее решение о запрете на ввоз в страны Евросоюза товаров, произведенных в Туркменистане, в связи с информацией об использовании в этой стране рабского труда.



Turkmen.news утверждает, что 15 сентября 2021 года председатель Еврокомиссии с главной трибуны ЕС пообещала ввести эмбарго на продукцию, возможно произведенную с использованием рабского труда уйгуров и туркмен. Теперь парламентарии ожидают юридического оформления этих ограничительных мер.



Если информация верна, то Евросоюз будет не первым, кто примет такие меры в отношение Туркменистана. Как сообщает источник, в 2018 году США ввели эмбарго на ввоз хлопка и изделий из него на территорию страны.



Кроме того, сообщает Turkmen.news, некоторые крупные производители одежды, в том числе такие известные бренды как Adidas, Nike, Burberry и другие уже отказались от туркменского хлопка.