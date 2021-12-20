72% кыргызов не доверяют ново-избранному Парламенту, - опрос от vesti.kg

11:23 21.12.2021

Опрос редакции Vesti.kg показал, что 72,8 процента читателей не согласны с итогами парламентских выборов

Прошедшие парламентские выборы породили еще большее недоверие среди населения к властям. Таким мнением с Vesti.kg поделилась бывшая кандидатка в президенты Клара Сооронкулова.



Отметим, редакция Vesti.kg провела опрос, по итогам которого 72,8 процента читателей сайта не согласны с результатами выборов.

Комментируя итоги опроса, Сооронкулова подчеркнула, что в стране на данный момент остро стоит вопрос о легитимности VII созыва Жогорку Кенеша.

- Думаю, не согласные с итогами выборов – это те люди, которые в них не участвовали, - считает она. - Всего 30 процентов населения ходят на выборы. Из них 25 процентов - это устойчивый электорат, голосующий за деньги. Семьдесят процентов не голосующих - это явный показатель существующего недоверия к властям и выборам. А явная фальсификация данных породила еще большее недоверие среди граждан. Думаю, в будущем процент неучастия в выборах увеличится или же повысится процент тех, кто из-за недоверия предпочтет продать свой голос. Однозначно на повестке дня стоит вопрос о легитимности VII созыва Жогорку Кенеша.