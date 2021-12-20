Глава Кырминздрава травмирован... елкой. Чем он занимается?

11:28 21.12.2021

21 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

У главы Минздрава есть предложение для журналистов. Какое?



Высадить елки и создать аллею журналистов на территории центра "Алтын балалык" предложил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.



Он готов организовать автобусы в любое время, даже в субботу-воскресенье.



"Давайте организуем поездку, если журналисты хотят. Там очень хорошая стройка идет. Посмотрите, как идет стройка, на Иссык-Куль, сами посадите аллею. Это хорошее дело. Елки 7-8-метровые... покушаете с рабочими, их около 100 человек. Все главные врачи, простые медики привозят питание по очереди, ни одного тыйына мы не берем из бюджета. Только за счет добровольцев", - сказал в беседе с 24.kg чиновник.



Ранее территорию медико-реабилитационного комплекса "Алтын балалык" озеленили. Медицинские работники высадили аллею с березами от имени каждого региона, а на главной аллее - голубые ели и арчу. В ходе озеленения Алымкадыр Бейшеналиев получил травму.



К 1 июня 2022 года центр планируют открыть.

Ранее в Минздраве сообщали, что он будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. На завершение строительства, по подсчетам ведомства, требуется 1,5 миллиарда сомов. Для сбора средств в октябре министерство провело марафон. На спецсчет поступило 37,2 миллиона сомов.



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21 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД

У одного вывих, у меня синяк. Глава Минздрава рассказал, как получил травму



Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев рассказал 24.kg подробности инцидента, в результате которого у него появился синяк под глазом.



"Мы поднимаемся в горы, добровольцы, медики, студенты, копаем восьмиметровые елки. Около километра тащим на руках и грузим в машину, привозим в "Алтын балалык" и выгружаем. Корень должен был прямо идти, но перекрутился. В результате у одного вывих руки, меня тоже задели. Все видели это, на коллегию приехали около 100 врачей", - сказал он.



пресс-центра Минздрава

Фото пресс-центра Минздрава

Чиновник считает, что ему нечего скрывать. "Если бы я что-то получил, то оформил бы больничный или очки бы надел, как другие. Но я открытый человек. Другой на моем месте, который бы боялся за свою репутацию, надел бы очки и не давал интервью", - добавил Алымкадыр Бейшеналиев.



По его словам, елки обошлись по 17 тысяч сомов. "Деньги из бюджета не берем, добровольцы дают", - сказал глава министерства.



Ранее в Минздраве сообщили, что на территории медико-реабилитационного комплекса "Алтын балалык" высадили голубые ели и березы.