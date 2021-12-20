Обвинен в хищениях и задержан командующий ВВ МВД Киргизии Кенжекулов

11:30 21.12.2021

Биография задержанного командующего Внутренними войсками МВД Кенжекулова



Военная прокуратура 20 декабря задержала командующего Внутренними войсками МВД Исламбека Кенжекулова.



По данным Генпрокуратуры, он задержан по делу о хищении 33,9 млн сомов, средства предназначались для закупки продуктов питания и вещевого имущества для нужд личного состава.



На должность командующего он был назначен в марте 2019 года распоряжением премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. До этого Кенжекулов был заместителем командующего Национальной гвардией.



Резюме Кенжекулова:



1986 год - солдат срочной службы.



1997-1998 годы - командир автомобильного взвода в/ч 7703 ВВ МВД КР.



1998-1999 годы - заместитель командира роты обеспечения в/ч 7703 ВВ МВД КР.



1999-2000 годы - командир патрульной роты в/ч 7703 ВВ МВД КР.



2000-2001 годы - заместитель командира по службе - начальник штаба батальона в/ч 7709 ВВ МВД КР.



2001-2002 годы - командир роты специального назначения в/ч 7709 ВВ МВД КР.



2002 год - начальник штаба - первый заместитель командира отряда специального назначения.



2005 год - командир боевого отряда специального назначения в/ч 705 ВВ МВД, командир батальона в/ч 704 ВВ МВД КР.



2005-2006 годы - старший офицер службы боевой подготовки ВВ МВД КР.