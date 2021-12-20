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УзбМинюст и хоким Ташкента разбираются зачем заблокировали TikTok и Twitter
11:44 21.12.2021

Джахонгир Артыкходжаев и Русланбек Давлетов - о блокировке соцсетей
Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев, комментируя ограничение доступа к TikTok, заявил, что это просто платформа, где каждый находит нужный ему контент, и ограничившие доступ видели там "ненужный контент". Министр юстиции Русланбек Давлетов отметил, что "в нашу эпоху невозможно ограничивать информацию, „сидеть" на ней и удерживать".

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на столичном молодежном форуме 20 декабря прокомментировал ограничение работы социальной сети TikTok в Узбекистане.

"TikTok - это одна из платформ, там есть разный контент. Каждый получает нужный ему контент. К большому сожалению, видно, что люди, которые установили ограничения, видели ненужный контент. Если смотреть нужный контент, я считаю, никакая платформа не несет вреда. Это мое мнение, [я могу ошибаться]", - заявил градоначальник.

В рамках форума министр юстиции Русланбек Давлетов также ответил на вопрос о блокировке социальных сетей в Узбекистане, в том числе TikTok и Twitter.

"Ограничения усилились, но это не значит, что ограничений быть не должно. Я считаю, что они должны быть на приемлемом уровне в зависимости от сферы и контекста в законодательстве. Что касается социальных сетей, я за свободу обмена информацией. В нашу эпоху вы никогда не сможете ограничивать информацию, „сидеть" на ней и удерживать", - заявил он.

По его словам, ограничение обмена информацией приводит к отсталости людей.

"История это подтверждает. Гутенберг изобрел печатный станок в 1445 году в Германии, что способствовало грамотности многих народов за короткое время… Османская империя, однако, опасалась этого и не позволяла ввозить устройство Гутенберга в страну до XVIII−XIX вв. Это привело к отсталости нации в плане грамотности. Вслед за этим начался обмен информацией, промышленная революция в Европе в XVI в., что повлияло на все: флот стал сильнее, выросли производство, производительность труда, конкуренция, за счет чего Европа стала сильнее", - сказал глава Минюста.

При этом Русланбек Давлетов признал, что необходимо учитывать и наличие нелегального контента, но он против того, чтобы подходить к этому вопросу с точки зрения нравственности, а не закона.

"Информацией должны обмениваться, знания распространяются, но всегда может быть нелегальный контент. Что такое незаконный контент? К ним относятся подстрекательство к терроризму, разжигание религиозной ненависти, порнография или насилие и другое. В развитых странах все это [регулируется законом]. В наших законах это тоже есть. Мы не ошибемся, если будет работать по закону. Если кто-то будет оценивать это с точки зрения воспитания нравственности, то у каждого свой стандарт. Мы многонациональный народ, люди не живут по одному нравственному стандарту. Одеваются по-разному, едят разное, даже пьют разное. Если мы будем исходить из нравственности, то мы [ограничим права] всех. Поэтому я против этого", - сказал он.

Напомним, на молодежном форуме 2020 года хоким Ташкента также выступал против ограничения TikTok и деятельности тиктокеров. "Узбекистан - демократическое государство, и мы не создаем препятствий для развития. Если мы направим молодых людей на правильный путь, то те, которые сегодня только его начинают, завтра станут кадрами, которые нам необходимы", - говорит он.

Доступ к TikTok в Узбекистане был ограничен в июле государственной инспекцией "Узкомназорат" в связи с "нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан страны". Одновременно недоступными стали Twitter, ВКонтакте и мессенджере Skype. Все эти ресурсы работают через VPN. На прошлой неделе интернет-пользователи сообщили, что TikTok вновь начал открываться. Однако без VPN он работает нестабильно.

Несмотря на ограничение работы Twitter в Узбекистане, госорганы и официальные лица, включая пресс-службу президента и главу Сената Танзилу Нарбаеву, продолжают публиковать посты в этой соцсети.

Источник - Газета.uz
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