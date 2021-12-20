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Boeing за $350 млн: Португал Абрамович не знает куда еще размотать свои честные накопления
14:06 21.12.2021

Boeing за $350 млн: Абрамович купил летающий дворец
Зачем российским олигархам воздушные суда, похожие на музеи роскоши?

Андрей Иванов
Материал комментируют:
Олег Смирнов

Российский бизнесмен Роман Абрамович снова поразил всех дорогим приобретением. На этот раз он купил самый большой и по всей видимости дорогой частный самолет: Boeing 787−8 Dreamliner, сообщает со ссылкой на свои источники Forbes.

Dreamliner, прозванный еще в мире "гангстером" за необычно затемненные стекла в кабине пилотов, способен преодолевать расстояние до 18,5 тысяч километров, то есть облететь по экватору почти половину земного шара.

В мире сегодня около 250 подобных судов, многие из них используются авиакомпаниями. В России это будет первый самолет, как по типу, так и находящийся в частном владении. На борту Абрамовича, по некоторым данным, смогут разместиться 50 человек: 30 гостей, десять человек обслуживающего персонала и десять охранников. В общем, Абрамович может пригласить облететь полмира всех своих друзей, или команду игроков принадлежащего ему английского футбольного клуба "Челси".

Общая стоимость самолета оценивается в $350 млн, причем около $100 млн приходится на дорогую отделку. Знающие люди говорят, что внутри салон может быть выполнен почти как антураж любимой яхты или дворца владельца. Например, на отделку Boeing 787, подаренного правительством Катара президенту Турции Реджепу Эрдогану, пошло более 120 кг драгоценных металлов. И это уже больше походит на убранство гробницы древнеегипетского фараона.

Не секрет, что помимо Абрамовича многие российские бизнесмены имеют частные самолеты. Пока их внешние размеры, размеры салона и степень отделки скромнее. Но есть ли предел желаниям?

Чтобы понять, что этого предела не существует, достаточно посетить с экскурсией, например, Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Русские цари буквально забивали непомерные объемы своего жилища золотом. Это тогда, когда за небольшую брошь, изготовленную искусными ювелирами, можно было купить несколько деревень.

Так может все яхты, дворцы и частные самолеты российских олигархов - это просто попытка хранить традиции и дань исторической памяти?

Хотя и с этой версией не все гладко. Вот президент России летает на изделии отечественного авиапрома: продукции ОКБ Ильюшина ИЛ-96−300. Почему бы не следовать в фарватере курса главы государства и в воздушном пространстве? Тем более, дорогостоящие заказы от бизнесменов могли бы поддержать не американскую, а российскую промышленность.

Президент фонда "Партнер гражданской авиации", бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов называет поступок Абрамовича по крайне мере странным:

- Новость тяжело комментировать. Если говорить про стоимость, то $350 млн не критические деньги для бизнесмена. Но главное - какой смысл покупать такую машину?

Дело в том, что парк дорогих частных самолетов в мире весьма обширный. Причем судов с меньшими размерами, дешевле по цене, но не уступающие в удобстве. Ведь на самолете взлетают не для того, чтобы отдохнуть как на курорте, а для перемещения из одной точки в другую. Абрамович не так часто летает вокруг земного шара, чтобы иметь такой самолет. Если уж возникнет такая необходимость, то судно можно взять в прокат. И он далеко не единственный владелец. В основном этим грешат арабские шейхи, зарабатывающие на добыче дешевой нефти.

Конечно, нормальный человек поразмыслил бы перед покупкой. Абрамович вроде умный мужик. Он мог вспомнить, что на планете сегодня миллиард нищих людей, а в России масса детских садов, влачащих жалкое существование. Вот если бы Абрамович потратил деньги на наши детские заведения, то весь мир его бы благодарил.

Но сейчас люди узнают про покупку, пожимают плечами и думают про себя: "Какой же странный". Кем он себя считает, Наполеоном, богом? Но миллиарды человек так не думают.

"СП": - То есть покупка нецелесообразна и с чисто прагматической точки зрения?

- Нет никаких проблем взять самолет на прокат у других богатых людей. Их самолеты в основном стоят на земле. И чем он больше простаивает, тем большие убытки приносит владельцу. И наоборот, летающий самолет приносит прибыль. Та же ситуация и в авиакомпаниях, для которых стоящий самолет это финансовая удавка.

"СП": - Покупка частного самолета может быть инвестицией для владельца?

- Окупить такие суда невозможно. Но взять хорошие деньги за сдачу внаем вполне реально. Но отдельными чартерными рейсами стоимость самолета не окупить. Это надо открывать авиакомпанию. Только компания с одним самолетом это смешно. Видимо, Абрамовича деньги испортили настолько, что он перестал адекватно мыслить.

"СП": - Российский президент летает на отечественном самолете. Олигархи могли бы подражать главе государства, выдавая себя за патриотов страны.

- Какие же они патриоты? Олигархам плевать на страну. У них в аэропорту стоят частные самолеты, чтобы в случае чего эвакуировать их на заграничные виллы и яхты. Это для народа России паразиты, а не патриоты.

"СП": - Потенциально у российского авиапрома есть технические возможности выполнять такие единичные дорогостоящие заказы и зарабатывать на этом?

- Наш авиапром за последние 30 лет настолько деградировал, что привлекательность потеряли не отдельные типы самолетов, а в целом сама система использования отечественных лайнеров.

У Boeing и Airbus есть обязательства по обслуживанию своих судов до самого дня их утилизации. Вот такой системы у нас нет. На этом и сгорел Superjet. По своим техническим характеристикам это негодный самолет. Но главное, нет системы поддержания летной годности после продажи.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640084760
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