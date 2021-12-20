Ищется вождь или преемник №1: Путин не любит Сталина, но пытается ему подражать

14:12 21.12.2021

России снова нужна сильная и решительная личность



Иван Рыбин



21 декабря каждого года миллионы россиян, и не только россиян, с теплотой в душе вспоминают этого человека. И надеются, что в их стране снова появится Вождь. Честный, смелый, бескорыстный и умный. Такой, каким был товарищ Сталин.



"Как найти человека не из "колоды шестерок" - статью под таким заголовком недавно опубликовал известный общественный деятель Игорь Стрелков. Неправильное название, материал следовало бы озаглавить "Ищется Вождь". Всем становится все более очевидно, что нынешний "гарант" уже не особо долго сможет продолжать оставаться оным. И кремлевская шушера вскоре вцепится в глотки друг другу. С непредсказуемыми для страны последствиями. Соответственно, нужен тот, кто сможет взять ситуацию (и страну!) в свои руки. Причем срочно!



Ситуация очень знакомая, сто лет назад в России творилось то же самое. Промышленности нет, население в массе своей безграмотно, система образования отсутствует, медицина - фикция, наука тоже, народ вымирает. Международный авторитет ниже плинтуса, во власти воры и откровенные враги народа, причем гадющник просто выдающегося размера.



Сталин справился. Используя разногласия между революционными "партайгеноссе" всех мастей, он планомерно проводил свою политику - строил новую Россию. Создавал промышленность, систему образования, медицину, науку и армию.



"Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой", - эту фразу Уинстона Черчилля знают все. Но не только с бомбой, а еще с первой в мире АЭС, с королевскими ракетами и с… мороженным.



На третью пятилетку (1938−1942) было запланировано производство деликатесов - высококачественных колбас, тортов, ветчин, и всего прочего. Советская делегация привезла из США ряд рецептов, на основе которых был создан ГОСТ 117–41. Его приняли в марте 1941 года - только натуральные ингредиенты, никакой "химии"! А дальше была война.



Пришлось стать еще и военачальником, свое звание генералиссимуса Сталин заслужил по праву. Вся стратегия Великой Отечественной - это он и "Мозг армии", мудрейший Борис Шапошников. А вся политика - только Вождь. Прежде всего, переговоры с английскими и заокеанскими "союзничками", которые уже в июне 1945-го вознамерились ударить по СССР (операция "Немыслимое" - информации по ней много). Но Сталин вовремя принял меры, и те не рискнули.



А потом снова война, уже холодная. С горячей фазой в Корее. Но тронуть непосредственно Советский Союз, засыпать наши города атомными бомбами (план "Дропшот", 1949 год - тоже информации хватает), враги опять не решились. Поняли, что прилетит "ответка", такая же ядреная. Что у Вождя рука не дрогнет.



Силой не получилось, в ход пошла хитрость и подлость. В марте 1953-го Сталина не стало.



"Вне всякого сомнения, Сталин был отравлен, кто это сделал и почему, я подробно разбирал в своих книгах. Но Хрущев и его сообщники, по сути, оказались лишь исполнителями", - считает известный историк Сергей Кремлев.



Поводов для скорой смерти Сталина было более чем достаточно, в данном случае стоит говорить об объединении врагов - внешних и внутренних. Капиталистов до икоты напугал проект обеспеченного золотом конвертируемого рубля и создания на его основе альтернативной международной валютной системы. Альтернативной долларовой, если кто не понял! Проект был уже запущен, и к новой системе готовы были присоединяться даже капстраны.



Внутренних врагов взбесил XIX съезд ВКП (б), на котором партию переименовали в КПСС. Причем Сталин тогда отказался ее возглавить! Партия, по мнению Сталина, должна была стать своеобразным идеологическим "орденом" бессребреников и подвижников. Но подобное "партейцев" не устраивало, и случилось то, что случилось.



Вернемся к началу, к поискам современного вождя. Какие выводы стоит сделать, вспоминая в этот день великого человека? Нет, укорять за ошибки его мы не будем. Никто не совершенен. А он был добрым, слишком добрым. Недаром сперва пошел учиться на священника, дабы нести людям это самое добро. Но быстро понял, что не все проблемы в религии.



Новый Сталин нам, бесспорно, нужен, но, как бы сказать поделикатней, несколько модернизированный. Не в плане знаний, по ним и сегодня с Вождем мало кто сравнится, он учился всю жизнь. "Апгрейд" должен касаться таких черт характера, как здоровая диктаторская паранойя, подозрительность, недоверчивость, жесткость опять-таки и даже жестокость. Всего этого Иосифу Виссарионовичу не хватало, точнее, этих качеств совсем не было. Он хотел все по уму, демократическим способом, по Конституции.



Не получилось.



Героя нашей страны люди выбрали еще в 2008 году, когда власти в какого-то перепуга запустили проект "Имя России". Кто на нем занял первое место известно всем, хотя, согласно официальной версии, им стал мифический князь Александр Невский. На втором месте "вешатель" Петр Столыпин, о котором среднестатистический россиянин вообще не знает. Сталин только на третьем. А потом сайт проекта вообще удалили из Рунета. Так, на всякий случай. Чтобы не злить народ.



Так называемая "попаданческая" литература нынче крайне модна, однако сюжет про явление Сталина в наше время писатели как-то упустили. А зря. Давайте пофантазируем: в РФ из пространства-времени материализовался ИВС в версии 2.0 с уже установленным "диктаторским сервиспаком". Вот тут-то и начнется веселуха…



Во-первых, народ на руках отнесет Вождя в Кремль, в его кабинет. И установят такую охрану, что не то, что едросс не проскочит, комар не пролетит!



Во-вторых, начнутся "крысиные бега". Согласно данным Минфина на осень 2019 года, в РФ насчитывается 2,4 млн. чиновников. Плюс работники многочисленных ГУПов, всевозможных бюджетных фондов, прочих "попильных" структур. Приплюсуем сюда всевозможных "олигархов" разного пошиба и их приближенных, этих персонажей народ тоже любит, нежно и трепетно. Всего не менее 10 млн. человек.



Кто-то уже удрал из РФ, но таковых немного. Представляете, какой ажиотаж начнется на границе, в аэропортах и на вокзалах? Почище "московской паники" 15−16 октября 1941 года, когда крысы драпали из столицы СССР на восток. Побегут в противоположном направлении - на запад.



Однако миллионы крыс там никому не нужны, своих хватает. Границы закроют - не мы, а эти, "общечеловеки". Какие трагедии развернутся на кордоне… Кто-то от страха повесится на собственных обгаженных подштанниках, кто-то попытается свести счеты со своей "скрепной" жизнью иными способами. Это плохо. И зря. Кадры, как известно, решают все, даже такие, поганые. Всем найдется и работа, и пайка, и даже теплый ватничек.



В-третьих, и это бесспорно, зашевелятся буржуи. Отключат Россию от мирового рынка. Или не отключат, без газа, как показала практика, хреново… Но точно попытаются как-то сильно нагадить, например, арестовать все зарубежные счета. Однако на хитрую задницу всегда найдется винт с левой резьбой! В мире много всяких разных борцов на национальные (половые, религиозные, прочие) права, и если кому-то помочь… В общем, Вождь сообразит.



А далее надо будет снова приниматься за пройденное - проводить национализацию, индустриализацию и коллективизацию. "Ликбез" опять-таки, это, конечно, ленинская программа, но сие уже не особо важно. Ибо крайне нужно.



Деньги на индустриализацию и прочее возрождение страны есть, их много. Как вывезли их из РФ, так и ввезут обратно. Китайцы же справились, мы - не хуже.



Таковы чаяния народа, собственно, об этом говорят на дружеских посиделках, в курилках на работе, и в общественном транспорте. Понимание того, что нужен Вождь, и нужно срочно переделывать страну, пока не стало поздно, растет.



"У него должен быть и авторитет, и „история успеха" (причем не прошлые, а на данный момент!), способные привлечь сторонников из числа высшего и среднего современного чиновничества, а также крупного/среднего бизнеса, не оттолкнув от себя симпатии массы простых людей", - пишет Игорь Стрелков.



А вот тут явный диссонанс с чаяниями русского народа. Нет ни у кого из современной "элитки" никакой "истории успеха", и быть не может. В начале ХХ века гнилая верхушка Российской Империи оказалась неспособна родить национальных лидеров, они вышли из масс. Ничего не изменилось.