Тахир Назаров возглавил УзАвиацию

15:10 21.12.2021

Агентство гражданской авиации возглавил Тахир Назаров

Директором Агентства гражданской авиации при Минтрансе назначен Тахир Назаров.



Постановлением правительства от 21 декабря Тахир Алимджанович Назаров назначен директором Агентства гражданской авиации ("Узавиация") при Министерстве транспорта Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



Ранее Тахир Назаров работал в агентстве на должности начальника управления сертификации и надзора за безопасностью полетов.



С 2008 года агентство (до 2019 года оно называлось Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полетов) возглавлял Толиб Ульжаев.



Агентство гражданской авиации было образовано в структуре Минтранса весной 2019 года.