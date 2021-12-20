Шойгу выследил 120 бойцов американских ЧВК в Украине

15:33 21.12.2021

Шойгу назвал места дислокации американских ЧВК на Украине



На Украине действуют американские частные военные компании (ЧВК). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря на расширенном итоговом заседании Коллегии Минобороны в присутствии президента.



"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовске, Донецкая область. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских ССО и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям" - сказал министр.



ЧВК - частные военные компании, формально занимающиеся охраной различных объектов по заказам правительств и неправительственных организаций. Крупнейшая из них - американская Blackwater - собиралась расширить свою деятельность на территорию Украины еще в 2020-м, но итоги выборов в США помешали этому.



Федор Булашов