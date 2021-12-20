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Курбаши, юзбаши..? Всех госслужащих Узбекистана разделят на 3 группы
16:04 21.12.2021

В Узбекистане госдолжности планируют разделить на три группы
20 декабря в Законодательной палате Олий Мажлиса состоялось очередное заседание фракции Экологической партии. Депутаты рассмотрели законопроект "О государственной гражданской службе".

Фото: Законодательная палата Олий Мажлиса
Согласно данным пресс-службы парламента, предлагаемым документом устанавливаются полномочия государственных органов в сфере регулирования государственной гражданской службы.

Отмечается, что исходя из категории должностей определены "политические", "управленческие" и "вспомогательные" группы. Закреплен правовой статус служащих, порядок назначения на должность и прохождения службы.

"В документе также указаны основания для поступления, прохождения и прекращения государственной службы. Персонал будет набираться на основе открытого конкурса, а перевод государственного служащего на другую гражданскую должность – осуществляться с его письменного согласия", – говорится в сообщении.

Оплата труда будет зависеть от критериев достижения значительных показателей эффективности в служебной деятельности (КР1).

В ходе обсуждений членами фракции были внесены предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию законопроекта. Депутаты одобрили его, заявив, что принятие документа создаст правовую основу для регулирования государственной службы.

Позже депутат Алишер Кадыров сообщил, что проект закона "О государственной гражданской службе" убрали из повестки дня.

Ранее на портале СОВАЗ был опубликован для общественного обсуждения проект Кодекса этики и поведения государственных служащих, разработанный Минюстом.

Кодекс состоит из 6 глав и 53 статей, должен служить базой для разработки соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и служебного поведения госслужащих.

Согласно проекту государственная служба делится на три типа:

· политическая служба – вид оплачиваемой государственной службы депутатов и сенаторов, должности в номенклатуре администрации президента и Кабинета Министров;

· гражданская служба – вид госслужбы, направленный на выполнение задач и функций, возложенных на государственные гражданские должности граждан Узбекистана и обеспечивающий оплачиваемую профессиональную деятельность;

· специальная служба – в вооруженных силах Узбекистана, выполнение задач и функций, возложенных на военные, правоохранительные и судебные органы.

Источник - kun.uz
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