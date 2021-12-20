Цена газа в Европе достигла исторического рекорда

16:30 21.12.2021

Газ на хабе TTF подорожал до двух тысяч долларов за тысячу кубометров



Цена газа в Европе достигла исторического рекорда, преодолев отметку в две тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.



На момент публикации январский фьючерс с поставкой на нидерландский хаб TTF стоил 171 евро за мегаватт-час, или 2033,7 доллара за тысячу кубометров. Рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии составил 16,3 процента.



Ранее 21 декабря цена на газ установила несколько локальных рекордов. В частности, отметка 1800 долларов за тысячу кубометров была достигнута впервые с начала октября.



Подорожание газа в Европе происходит на фоне прекращения поставок "Газпромом" по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему по территории Белоруссии и Польши. Топливо по нему начало поступать в реверсном направлении в сторону Польши.



"Газпром" зарезервировал только 21,6 процента мощностей "Ямала-Европы" на ближайшие дни, а также отказался закупать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины на январь.