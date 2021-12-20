С Аскара Акаева не сняты обвинения и подозрения, - опровергает КырГКНБ

16:32 21.12.2021

ГКНБ: Расследование уголовного дела в отношении бывшего Президента Аскара Акаева продолжается



В связи с недостоверными заявлениями отдельных лиц относительно снятия всех обвинений с бывшего Президента Аскара Акаева по делу "Кумтор", ГКНБ считает необходимым довести до общественности объективную информацию о предварительных результатах расследования данного уголовного дела.



Подобные заявления лиц, не имеющих отношения к проводимому расследованию, а соответственно не владеющих достоверной информацией по делу, умышленно вводят общественность в заблуждение ради банального само пиара.



В этой связи ГКНБ считает необходимым довести до общественности, что расследование по делу "Кумтор", в том числе в отношении Аскара Акаева, продолжается.



Более того бывшему Президенту Аскару Акаеву предъявлено новое обвинение по эпизодам заключения Генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003 году.



Следует особо отметить, что Аскар Акаев полностью признал свою вину в совершении вышеперечисленных преступлений и активно сотрудничает со следствием, а его выезд за пределы страны предварительно согласовывается со следователем, как и его прибытие в г. Бишкек.



При этом расследование уголовного дела продолжается и устанавливаются другие факты совершения преступлений, связанных с реализацией проекта "Кумтор", а по результатам проведенных следственных действий фигурантам дела будет дана соответствующая юридическая оценка.



Таким образом, распространяемая отдельными лицами информация о прекращении уголовного дела в отношении Аскара Акаева не соответствует действительности.



ГКНБ очередной раз призывает воздержаться от распространения недостоверной информации и введения общественности в заблуждение по актуальным вопросам, вызывающим особый интерес у граждан страны.