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Нас предали!.. Климкин заявил о готовящейся сделке США и России по Украине
16:47 21.12.2021

Экс-глава МИД Украины считает, что Запад готовится нанести Украине "удар в спину"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Запад готовится нанести Украине "удар в спину" в ходе переговоров с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

Экс-министр заявил, что в январе 2022 года, с большой долей вероятности, начнутся переговоры по европейской безопасности между властями США и России с возможным привлечением лидеров некоторых европейских стран. При этом представителей Украины там не будет.

"И это второй случай после "Северного потока", когда, к сожалению, в результате этой геополитической мясорубки нас нет в вопросе, от которого зависит не только наша безопасность, а, в конце концов, наше существование", - сказал Климкин.

Бывший глава МИД Украины добавил, что, по его мнению, Вашингтон и Москва готовятся заключить "новую Ялту", при этом могут быть приняты ключевые решения без учета мнения Киева.

Климкин также отметил, что грядущая конференция станет "моментом истины" для Украины, поэтому руководство страны должно быть вовлечено в переговорный процесс.

"Поставим пистолет к виску США": Киселев предупредил Запад по Украине

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что в случае появление сил НАТО на Украине Москва будет вынуждена принимать ответные военно-технические меры. При этом глава государства подчеркнул, что вина за напряженность в Европе лежит на плечах Запада.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия, при этом эти ЧВК уже находятся в регионе.

Егор Гаврилов

Источник - МК
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