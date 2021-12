Амер актера Криса Нота из "Секса в большом городе" уволили.. за секс в большом городе

17:10 21.12.2021

Актера Криса Нота уволили после обвинений в сексуальном насилии



Американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", уволили из проекта компании CBS "Уравнитель" после обвинений в сексуальном насилии. Об этом 20 декабря сообщило издание The New York Times.



"Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах "Уравнителя", решение принято незамедлительно", - сообщили 20 декабря CNN в компаниях CBS и Universal Television.



В драме "Уравнитель" 67-летний Нот исполнял роль бывшего директора ЦРУ Уильяма Бишопа. Многие роли в сериале сыграли знаменитости, среди которых - Тори Киттлз, известный по картинам "Разыскиваются в Малибу", "Разбогатей или умри", а также "Дети анархии".







Также в "Уравнителе" снимается Адам Голдберг, известный благодаря своим ролям в сериале "Друзья", триллере "Пророчество", а также в фильме "Спасти рядового Райана".



Ранее, 16 декабря, The Hollywood Reporter сообщил, что две американки под псевдонимами Зои (40 лет) и Лили (31 год) выступили с обвинениями в сексуальном насилии в адрес Нота.



Женщины заявили, что новости о готовящейся премьере сиквела сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так", где актер вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания о событиях, которые, по их утверждению, произошли в 2004 и 2015 годах соответственно.



Между тем сам Крис Нот, с которым издание связалось после заявлений в его адрес от Зои и Лили, категорически отверг обвинения в насильственных действиях и назвал их ложными.