"Надо что-то делать"... Путин дозрел до решения украинского вопроса (речь на коллегии МО)

19:38 21.12.2021 Расширенное заседание коллегии Минобороны

В Национальном центре управления обороной Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.



21 декабря 2021

Расширенное заседание коллегии Минобороны

Помимо руководящего состава Вооруженных Сил, представителей органов государственной власти и общественных организаций на заседание коллегии впервые приглашены должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.



По окончании заседания глава государства посетил тематическую выставку, посвященную итоговой коллегии Минобороны. В сопровождении Сергея Шойгу Президент осмотрел перспективные образцы вооружения и материально-технического обеспечения Российской армии: современные модели вооружений, техники, связи, разведки и управления.



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В.Путин: Добрый день, уважаемые товарищи!



Начнем нашу работу.



Развитию Вооруженных Сил, укреплению обороноспособности России мы всегда уделяли, уделяем и будем уделять повышенное внимание.



И сегодня на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны обсудим, что сделано в сфере военного строительства в 2021 году, какие результаты достигнуты по основным направлениям, и, конечно, определим задачи на будущее – так, как мы всегда с вами делаем на ежегодных коллегиях.



Сразу отмечу, что уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, – мы и так это с вами хорошо понимаем, – в первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. И принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные Силы четко, без сбоев выполняли все стоящие перед ними задачи.



Так, была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71 процент, а в стратегических ядерных силах – 89.



Активными темпами шло развитие новейших видов вооружений. Часть из них – комплексы "Авангард" и "Кинжал" – поставлены на боевое дежурство.



Широкий круг задач решал Военно-Морской Флот. На постоянной основе наши корабли и подводные лодки несли боевую вахту во всех значимых районах Мирового океана. Межфлотская группировка вместе с дальней авиацией успешно выполнила учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского и Северного морей, в удаленных районах Атлантического и Тихого океанов, а группировка подводных лодок и других кораблей – в Северном Ледовитом океане в условиях сложной ледовой обстановки.



Отмечу и дальнейший рост уровня боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги совместного стратегического учения "Запад-2021", в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Белоруссии.



Достойно, как и подобает российским воинам, действовали наши военные в Сирии. Их присутствие, содействие мирному населению в решении гуманитарных задач вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой республике.



Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территории ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры. Хочу поблагодарить личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.



Самых добрых слов за напряженную работу в сложных условиях, за большую помощь гражданскому населению заслуживают военные медики: более чем 30,5 тысячи людей пролечены в лечебных заведениях Министерства обороны, и почти половина [из них] – гражданские.



Военные медики помогли в борьбе с коронавирусом гражданскому населению девяти регионов и даже реабилитацией занимались и занимаются до сих пор для тех, кто столкнулся с тяжелой и средней тяжести [формой] течения болезни. В 32 военных санаториях люди проходят реабилитацию. Спасибо.



Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией – в самой армии. Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих и тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений. Даже армия пострадала от коронавируса, тяжелые случаи есть в армии, и потери есть – небоевые. Но в целом Вооруженные Силы справились с этой проблемой.



С высокой отдачей действовал военно-строительный комплекс Минобороны. Говорю не только о значительных объемах и своевременном возведении инфраструктуры для армии и флота, но и о том, что военные строители помогли обеспечить бесперебойное снабжение, скажем, Крыма и Севастополя водой. Во многих регионах благодаря им были построены многофункциональные медицинские и другие социально значимые объекты.



Уважаемые товарищи!



Опираясь на прочную базу, созданную за последние годы, на мощный научно-технологический задел, мы, конечно же, должны и дальше совершенствовать, укреплять наши Вооруженные Силы, мы и будем этим заниматься.



Военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности. Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных.



Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки Mk 41 адаптированы к применению ударных систем "Томагавк". Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до семи – десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до пяти. Для нас это серьезнейший вызов – вызов нашей безопасности.



В связи с этим, как вы знаете, предложил Президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложение мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружений. Проекты соответствующих договоров американским коллегам и руководству НАТО, как вы знаете, переданы.



Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну, мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны – легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, [Договором] по открытому небу – нет, и все.



Но хоть это, хоть что-то, хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем. Можно здесь обратиться к недавней истории, к событиям конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда нам говорили, что, мол, ваши волнения по поводу возможного расширения НАТО на восток беспочвенны. А затем последовало пять волн расширения НАТО на восток. Причем это же происходило, помните, как? Здесь все взрослые люди сидят. Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и всеми основными странами НАТО были безоблачные отношения, просто чуть ли не союзнические.



Говорил уже публично – еще вам скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса Российской Федерации сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день, столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше? Чего еще надо? В Правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ советовали. Чего еще? Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе, причем с помощью даже ИГИЛ – ну, не ИГИЛ, там другие организации были террористические? Явно террористов поддерживали. Зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?



То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась – деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о котором я сказал. Что, это непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно.



Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне и из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени, неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации – из-за этого. Других причин просто нет.



Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве.



Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.



Они-то, мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории, за тысячи. И, когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда что-то соответствует их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на международное гуманитарное право и так далее. Эти манипуляции надоели.



В связи с этим, как уже сказал, важно продолжить плановое, поступательное, системное развитие Вооруженных Сил, в том числе с учетом их приоритетов, которые обозначены в новейшей редакции Стратегии национальной безопасности и Концепции строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года.



На каких основных задачах предстоит сосредоточиться в следующем году.



Первое. Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение войск современным вооружением и техникой, особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления.



Второе. Приоритетными задачами боевой и оперативной подготовки должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действий войск. В связи с этим в программы боевой учебы должны быть внесены коррективы, чтобы в наступающем году учесть их при проведении учений, в том числе стратегического командно-штабного учения "Восток-2022".



Третье. Сегодня успех во многом и во многих сферах прямо зависит от выверенности и быстроты принятия решения, а в военной области при проведении боевых операций такая скорость исчисляется буквально минутами, а то и секундами. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами на всех уровнях, особенно в тактическом звене, внедрять в эти системы технологии искусственного интеллекта.



Четвертое. Безусловно, на всех уровнях должны быть эффективные алгоритмы действий, передовая автоматика, но вместе с тем мы видим, что современные военные конфликты проходят не по шаблону. В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит командиру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, личных качеств, и побеждает тот, кто принимает действительно нестандартные решения. Поэтому в ходе оперативной и боевой учебы необходимо готовить именно таких разносторонне развитых во всех отношениях командиров. Они должны быть в кадровом резерве военачальников, к ним нужно присматриваться, уже сейчас направлять, предоставлять возможность для дальнейшего карьерного роста.



И, наконец, пятое. В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами – членами ШОС и ОДКБ, особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии.



Уважаемые коллеги!



Одним из безусловных приоритетов является повышение уровня социальных гарантий военнослужащих. Защитники Родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение.



Как и все последние годы, денежное довольствие военнослужащих должно соответствовать не просто уровню оплаты труда в ведущих отраслях экономики, а превышать его – мы об этом договаривались с Правительством еще несколько лет назад.



Для справки: пока это соотношение сохраняется. Прогнозный средний уровень зарплаты по этому году в экономике – 55 тысяч рублей, средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики, а это нефтянка, финансовый сектор, транспорт, – 63,2 тысячи рублей. По моим данным, из Минфина чуть побольше дают, у Минобороны средний уровень денежного довольствия военнослужащего в воинском звании "лейтенант" составляет в 2021 году 81,2 тысячи рублей. По-разному бывает, разные лейтенанты, и по-разному служат, но это средний уровень – 81,2 тысячи, а, вот я сказал, в ведущих отраслях экономики – 63,2 [тысячи].



Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, который обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих и, конечно, увеличивать военные пенсии.



В плановом порядке идет обеспечение военнослужащих постоянным жильем. В 2021 году на предоставленные жилищные субсидии новые квартиры приобрели 4350 военнослужащих. В течение предстоящих трех лет субсидии получат еще около 9000 военнослужащих. Из федерального бюджета на эти цели планируется направить около 113 миллиардов рублей.



Продолжает эффективно действовать накопительно-ипотечная система. С ее помощью в 2021 году реализовали свое право на жилищное обеспечение 15 000 военнослужащих, а в 2022–2024 годах за счет этой системы новое жилье получат еще 34 000.



Не снижаются темпы обеспечения служебным жильем. В текущем году его получат 35 000 военнослужащих, что более чем на 14 процентов превышает плановые показатели.



Будем и дальше уделять этим и другим вопросам социальной защищенности военнослужащих самое пристальное, самое серьезное внимание.



И в завершение хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства обороны за добросовестное выполнение поставленных задач. Уверен, что вы и впредь будете действовать профессионально, четко, делать все необходимое для достижения высоких результатов. Желаю вам дальнейших успехов в службе на благо России и нашего народа.



Спасибо большое за внимание.



С.Шойгу: Товарищ Верховный Главнокомандующий!



Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире, возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ: в странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8000 военнослужащих.



Группировки войск США на территории ФРГ: воссоздано командование огневого поражения на театре военных действий. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована многосферная бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия.



В Польше создается инфраструктура для размещения бронетанковой бригады Соединенных Штатов Америки. Завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore. В Румынии на подобном объекте противоракетной обороны уже несется боевое дежурство.



Продолжается развертывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО. Для проведения операции контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединенное командование ОВС НАТО.



США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействована стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ выросло более чем в два раза. Особое внимание НАТО уделяет вопросам переброски войск на восточный фланг альянса, в том числе с континентальной части Соединенных Штатов Америки.



На учениях отрабатываются различные варианты применения коалиционных группировок против России, задействованных внеблоковых государств – Грузии, Молдавии и Украины. Стремление Североатлантического альянса вовлечь украинские вооруженные силы в свою военную деятельность несет угрозу безопасности, принимая во внимание попытки Киева силовым путем решить проблему Донбасса.



Продолжается военное освоение территории Украины странами НАТО. Усугубляют ситуацию поставки Соединенными Штатами Америки и их союзниками вертолетов, ударных беспилотных летательных аппаратов, ПТУРов [противотанковых управляемых ракет]. Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских частных военных компаний в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области.



Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Для совершения провокаций в города Адвеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента. Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия.



Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территории государств ОДКБ.



Внимательно отслеживаем обстановку и оперативно реагируем на все угрозы военной безопасности.



Дополнительным фактором, влияющим на обстановку, является рост распространения новой коронавирусной инфекции. Борьба с ней в Министерстве обороны организована на системном уровне. [Благодаря] принятым мерам заболеваемость ковидом в Вооруженных Силах в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, а смертность – в 50,4 раза ниже.



Количество лабораторий в Вооруженных Силах увеличено в 8,5 раз, число тестирований доведено до 50000 в неделю – это в 32 раза больше действующего норматива в гражданском здравоохранении. Сроки проведения ПЦР-исследований сокращены с 24 часов до 1,5 часа. Завершается регистрация новой тест-системы, позволяющей получать результаты за 30 минут.



Охват вакцинации составил 100 процентов военнослужащих, 70 процентов гражданского персонала, осуществляется плановая ревакцинация, организован ее посуточный контроль. В Вооруженных Силах достигнут и поддерживается полноценный коллективный иммунитет.



Благодаря Вашей, Владимир Владимирович, поддержке менее чем за год построен комплекс высокотехнологичных объектов 27-го Научного центра Министерства обороны в Москве. На его базе уже создаются лечебно-профилактические средства против новых инфекций.



Министерство обороны принимает активное участие в оказании помощи гражданскому населению. Все Ваши поручения по оказанию помощи жителям 16 регионов и семи иностранных государств усилиями 5000 врачей, [благодаря] поставке 71 тонны медикаментов и более 1000 тонн кислорода выполнены. Построенные в 2020 году 32 госпиталя активно задействуются в ликвидации пандемии во всех субъектах России.



Комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволит сохранить высокую боеспособность Вооруженных Сил, выполнить все плановые задачи и повысить качественное состояние армии и флота.



Состояние Вооруженных Сил. Укомплектованность офицерских должностей превысила 96 процентов. В этом году в войска дополнительно направлены 13000 офицеров. Численность военнослужащих по контракту в два раза превысила количество призывников, 67 процентов из них – с высшим или средним профессиональным образованием. В целом демографический провал предыдущих лет преодолен, укомплектованность Вооруженных Сил составляет 91 процент.



На сегодня боевой опыт имеет весь командный состав Сухопутных войск, 92 процента – летного состава, 58 процентов – специалистов противовоздушной обороны, 62 процента – Военно-Морского Флота.



Решена многолетняя хроническая проблема с постоянным жильем. С 2018 года военнослужащие его получают в плановом порядке. В этом году постоянным жильем обеспечено свыше 19,5 тысячи человек. Не снижаются темпы предоставления служебного жилья. В текущем году квартиры получили 35000 человек. Компенсации за поднаем жилья выплачены более чем 64000 военнослужащих.



Абсолютное большинство военнослужащих поддерживает деятельность государства в сфере обороны, и доверяет руководству страны.



Повышение боевых возможностей Вооруженных Сил. В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".



Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В состав Военно-Морского Флота принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".



В результате масштабной целенаправленной работы, проводимой под руководством Верховного Главнокомандующего, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования – 89,1 процента.



Синхронно с поставкой новейших образцов для Стратегических ядерных сил создается современная инфраструктура. В этом году построено 690 высокотехнологичных объектов.



В Сухопутные войска поставлено более 2400 новых и модернизированных образцов, развернуты две новые дивизии – мотострелковая и танковая, а также ракетная и зенитно-ракетная бригады.



В Воздушно-космических силах сформирован авиационный и зенитно-ракетный полки. Поставлен 151 образец новой и модернизированной авиационной техники.



В войска противовоздушной и противоракетной обороны поступило свыше 30 образцов вооружения, включая зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь". Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31ИК с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".



Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системы. Запущен пятый космический аппарат "Купол". Завершено строительство западного модернизированного командного пункта Единой космической системы с передачей его в опытную эксплуатацию. Завершены испытания беспилотного аппарата большой дальности полета "Альтиус-РУ". Начаты поставки разведывательно-ударных комплексов "Иноходец" и "Форпост".



В рамках развития системы базирования авиации Вооруженных Сил на 29 аэродромах в течение семи лет выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочных полос и основных объектов инфраструктуры. Это позволяет эксплуатировать все поступающие образцы авиационной техники.



Военно-Морской Флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, десять боевых катеров, семнадцать судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса. В текущем году на Военно-Морском Флоте сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки.



Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки. Сданы объекты береговой инфраструктуры в Балтийске и Новороссийске. В Гаджиево завершается строительство служебного жилья. Оно полностью покроет потребности семей подводников, в том числе экипажей новых атомных подводных глиссеров, поступающих в состав флота в ближайшие четыре года.



Воздушно-десантные войска. Поставлено почти 500 единиц новой и модернизированной техники, 13000 комплектов средств десантирования и парашютных систем, сформировано два десантно-парашютных полка.



Таким образом, задача по перевооружению, поставленная Верховным Главнокомандующим, целенаправленно выполняется. Оснащенность армии и флота современным вооружением составляет 71,2 процента.



По уровню современности наши Вооруженные Силы сегодня занимают лидирующие позиции в мире, в то время как по затратам на оборону мы находимся на девятом месте. В результате оперативного управления финансовыми ресурсами более 258 миллиардов рублей будут направлены на поставку высокоточных средств поражения. К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30 процентов, а крылатых ракет различных видов базирования – в два раза.



Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа. Это касается заключения долгосрочных, до 10 лет, госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83 процента. Положительным примером их выполнения стало строительство до 2030 года 34 надводных кораблей и подводных лодок, 20 из которых – корабли дальней морской зоны. Такой подход обеспечит преемственность мероприятий действующей до 2027 года и разрабатываемой до 2033 года новой государственной программы вооружения.



Реализуется комплексный подход к сервисному обслуживанию и ремонту авиационной техники в рамках контрактов жизненного цикла, заключаемых непосредственно с предприятиями-изготовителями, с применением критерия стоимости летного часа. Условиями данных контрактов предусматривается обслуживание 100 процентов находящихся в эксплуатации самолетов и вертолетов. Это позволило поддерживать исправность авиационной техники на уровне не ниже 83 процентов, что более чем в два раза превышает показатели 2012 года.



Созданная в Министерстве обороны единая информационная система расчетов по гособоронзаказу стала первым в стране инструментом постоянного автоматизированного мониторинга и контроля использования бюджетных средств. На сегодня это ключевой инструмент при принятии решений по опережающему авансированию предприятий ОПК и корректировке государственного оборонного заказа. В результате уровень выполнения заданий гособоронзаказа, несмотря на существующие ограничительные меры, составил по закупкам 99,4 процента, по ремонту и модернизации – 99,7 процента.



Готовность войск к выполнению задач по предназначению. Основным мероприятием учебы стало совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Оно продемонстрировало способность созданных рядовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. К нему привлекалось около 200 тысяч военнослужащих, в том числе 2000 от государств ОДКБ, ШОС и других стран. На учении впервые масштабно в боевых порядках применялись серийные ударные робототехнические комплексы.



В Вооруженных Силах проведены все запланированные мероприятия боевой подготовки, в том числе 45 международных учений различного уровня. В этом году в ходе внезапных проверок боевой готовности войск объединения и соединения осуществили перегруппировку на расстоянии свыше 3,5 тысячи километров с выполнением учебно-боевых задач на полигонах за пределами своих зон ответственности.



Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой войск Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развертывание в удаленном районе Тихого океана.



На архипелаге Земля Франца-Иосифа проведена комплексная арктическая экспедиция "Умка", не имеющая аналогов в мире. В условиях высоких широт и низких температур все используемые образцы вооружений подтвердили свои технические характеристики.



Растет интерес зарубежных стран к Армейским международным играм. Они стали самыми масштабными и проходили на территории одиннадцати государств. В них участвовало более 6200 военнослужащих из 42 стран. Игры посетило свыше 1,5 миллиона человек. Напряженная боевая учеба позволила повысить уровень подготовки командиров и штабов по выполнению задач на незнакомой местности, а также слаженность соединений и частей Вооруженных Сил.



Выполнение задач за рубежом. Российский контингент продолжает выполнять миротворческие задачи в Нагорном Карабаха. Обнаружено и уничтожено 26065 взрывоопасных предметов, проведено 222 гуманитарные акции. В результате в Нагорном Карабахе уже более года обеспечивается режим прекращения огня, поддержание мира и безопасности.



Российская группировка войск остается основным гарантом сохранения мира в Сирии. Оказана помощь сирийскому государству в урегулировании обострившейся летом обстановки на юге страны. При непосредственном участии наших советников удалось избежать кровопролития и стабилизировать обстановку в провинции Деръа. Российские военнослужащие провели свыше 3000 гуманитарных акций, доставлено более 5000 тонн грузов. Военные медики оказали помощь 132000 мирных жителей. В места довоенного проживания вернулись более 2 миллионов 300 тысяч сирийских граждан.



Продолжается совершенствование военной и социальной инфраструктуры наших баз за рубежом. В Сирии на аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы "Западная". В Армении завершено строительство культурно-досугового центра и спортивного комплекса общей площадью свыше восьми тысяч квадратных метров.



Министерство обороны осуществляет сотрудничество с вооруженными силами 109 государств мира. Это наглядно демонстрирует тщетность попыток западных стран изолировать Россию на международной арене.



Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС. В этом году провели третье совместное с национальной освободительной армией Китая воздушное патрулирование и первое – морское. Будем продолжать эту работу.



Основными партнерами в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма. В июне проведена IX Московская конференция по международной безопасности, в которой участвовали делегаты из 109 стран. Это самое многочисленное по составу участников военно-политическое мероприятие в мире.



Укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал ежегодный форум "Армия". В нем участвовали делегации 117 иностранных государств, а количество посетителей превысило 1 миллион 700 тысяч человек.



Повышение профессиональной подготовки военнослужащих. Завершено создание сети вузов Министерства обороны, осуществлена цифровая трансформация военного образования – создана единая цифровая образовательная среда учебных и научных организаций. Организовано проведение наборов в вузы: зачислено более 13000 курсантов и слушателей. Средний конкурс кандидатов при поступлении составил более шести человек на место, а среди девушек – 17 человек на место.



В соответствии с Вашим поручением развернута работа по поэтапному наращиванию системы военной подготовки студентов гражданских вузов. Сегодня более 63000 человек обучается в 104 военно-учебных центрах.



Воспитанники Омского кадетского корпуса приступили к занятиям на новых фондах, оснащенных современной учебно-материальной базой. В Тверском суворовском военном училище завершено строительство спортивного комплекса, включающего бассейн и ледовый каток. В ближайшие два года создадим суворовское военное училище в Иркутске, пансионы воспитанниц в Красноярске и Хабаровске, школу для одаренных детей в военном инновационном технополисе "ЭРА" в Анапе.



Социальная защищенность. Благодаря принятым Вами, Владимир Владимирович, решениям реализованы дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, выполняющих задачи по обеспечению безопасности государства в условиях, связанных с риском для жизни.



В целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Министерством обороны дополнительно выделено 180,2 миллиарда рублей. В этом году денежное довольствие военнослужащих проиндексировано на 3,7 процента. В 2022–2023 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров. Принятые меры повышают привлекательность военной службы и приток в Вооруженные Силы высококвалифицированных специалистов.



Министерством обороны выстроена эффективная система взаимодействия с органами власти по вопросам социальной поддержки семей военнослужащих. В результате потребность в трудоустройстве жен снизилась в 19 раз, а обеспечение детей местами в детских садах – в 15 раз.



Продолжена работа по предоставлению дополнительных возможностей и привилегий военнослужащим и членам их семей. С 1 ноября внедрена программа лояльности "Партнеры Армии России". Все военнослужащие получили доступ к скидкам до 30 процентов на широкий перечень товаров и услуг в сети магазинов-партнеров "Военторга".



Принятые Министерством обороны решения по развитию военной медицины позволили вывести ее на самые передовые позиции в стране. На сегодня 50 военно-медицинских организаций оказывают телемедицинские услуги, в 2021 году их проведено более 1,5 тысячи. Принятыми мерами удалось снизить общий уровень заболеваемости военнослужащих.



В этом году военно-строительный комплекс ввел в эксплуатацию новейшие, отвечающие современным образцам объекты медицинского назначения Министерства обороны в Москве, Санкт-Петербурге и Владикавказе. Это позволило увеличить охват квалифицированной, специализированной медицинской помощью военнослужащих и гражданского населения.



Кроме того, в соответствии с Вашими поручениями возведен новый диагностический центр в Кызыле. Непрерывно ведутся работы по строительству медицинских учреждений в интересах Санкт-Петербурга, Москвы и Тульской области. Общая площадь строящихся объектов составит почти 80 тысяч квадратных метров.



Обустройство войск. На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений противовоздушной обороны и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализованный комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств.



Особое внимание уделяется северному завозу. В текущем году в 152 труднодоступных пункта дислокации доставлено более 72000 тонн различных грузов. Завоз материальных средств завершили к 1 октября.



Продолжены мероприятия по ликвидации экологического ущерба Арктике. За год собрано и вывезено 3200 тонн металлолома, а всего с начала работ – более 28000.



В этом году военно-строительный комплекс реализовал масштабные инфраструктурные проекты в сжатые сроки в течение трех, четырех, семи месяцев. Это достигалось за счет применения типовых и современных технологических проектов. В результате на один вложенный рубль приходится более двух рублей вводимых основных фондов.



В плановом порядке осуществляются мероприятия по обустройству военных городков. В текущем году завершено строительство 692 зданий и сооружений парковой и казарменной жилищных зон.



Продолжается партнерская работа по строительству топливозаправочных комплексов на военных аэродромах. В текущем году построено еще четыре таких ТЗК. Общий объем инвестиций в данный проект со стороны нефтяных компаний составил 21,4 миллиарда рублей.



Продолжается совершенствование системы хранения ракет и боеприпасов. Построено 66 современных хранилищ, а их общее число достигло 602.



Сокращены необоснованные расходы на оплату коммунальных услуг на военных объектах за счет установки 88000 приборов учета коммунальных услуг.



В соответствии с поручением Президента Российской Федерации подразделение Железнодорожный войск осуществляет реконструкцию БАМа на участке Улак – Февральск протяженностью 339 километров. С опережением графика выполнен полный комплекс подготовительных работ. На участке Дрогошевск – Скалистый приступили к укладке нового железнодорожного пути.



Продолжена работа по передаче субъектам в муниципальную собственность имущества, не используемого для нужд Вооруженных Сил. В этом году передано 2982 объекта недвижимого имущества. Сэкономленные средства пошли на строительство новых объектов военной инфраструктуры.



Военно-политическая работа. Командующие и командиры военно-политических органов продолжали поддерживать высокий уровень морально-политического состояния войск и их готовность к выполнению боевых задач в любых условиях, [любой] обстановке. Вместе с тем круг задач, решаемых военно-политическими органами, увеличивается. Еще многое предстоит сделать на данном направлении.



В год 76-летия Победы Министерством обороны реализованы крупные патриотические культурные проекты. Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно состоялся Главный военно-морской парад.



В целях сохранения исторической памяти субъектам Российской Федерации переданы 86 боевых знамен. Музейно-храмовый комплекс стал местом настоящего паломничества россиян. Всего с начала года на его территории проведено свыше 100 крупных мероприятий, которые посетило около трех миллионов человек. Всего по стране открыто 248 парков "Патриот", из них 29 в этом году.



Продолжена системная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ее ядром является движение "Юнармия", которое уже охватило все регионы России и объединило более одного миллиона подростков. В текущем году оно отметило свое пятилетие.



Совместно с руководством Москвы и Московской области организована работа Центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". С начала года в нем прошли начальную боевую подготовку, военную подготовку свыше 10000 юношей и девушек. Продолжается создание таких центров во всех городах с населением свыше 100000 человек. В соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, поручением уже создано 40 таких центров.



В Министерстве обороны в этом году появился многофункциональный телевизионный комплекс с аппаратно-студийным оборудованием. Он позволяет информировать общество о развитии и деятельности Вооруженных Сил на новом качественном уровне. Таким образом, сформированы все условия для создания на этой базе фильмов военно-патриотического характера по заказам Министерства обороны и других силовых ведомств.



Товарищ Верховный Главнокомандующий!



Все задачи, определенные на 2021 год, Вооруженными Силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8 процента, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны. Реализация всех заключенных контрактов обеспечила поставку более пяти тысяч основных образцов вооружения. Перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт позволили поддерживать исправность военной техники на уровне 95 процентов.



Введено в эксплуатацию более трех тысяч зданий и сооружений общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. В 2021 году общий объем переданных пользователям капитальных вложений составил более 155 миллиардов рублей, тем самым значительно снижен объем незавершенного строительства.



Деятельность Министерства обороны получает высокую оценку в российском обществе. Более 90 процентов граждан уверены, что Вооруженные Силы способны защитить страну, а 88 процентов испытывают гордость за армию и флот.



Приоритетные задачи на 2022 год.



По перевооружению. Поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 21 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат". В авиационные стратегические ядерные силы поставить два стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов".



По силам общего назначения. Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска Военно-Морского Флота более 1000 современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-Морской Флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, пять дивизионных комплектов зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Принять в состав Военно-Морского Флота пять подводных лодок, одиннадцать надводных кораблей, три боевых катера. Поставить в войска два береговых ракетных комплекса.



Увеличить число военнослужащих по контракту на 14,7 тысячи человек. Подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Восток" и "Гром". Ввести в эксплуатацию три тысячи зданий и сооружений синхронно с поставками новых образцов вооружения и техники. В течение двух лет завершить цифровую трансформацию военкоматов. Это позволит, с одной стороны, сократить численность персонала, а с другой – увеличить заработную плату.



Министерством обороны проделана большая работа по повышению обороноспособности страны, но многое еще предстоит сделать.



Так, за долгие годы накопился огромный объем капитального ремонта инфраструктуры военных городков. Меры принимаются, но их недостаточно. Будем обращаться в Правительство, чтобы утроить количество средств, выделяемых на эти нужды. К исходу I квартала 2022 года завершим инвентаризацию служебного жилья, после чего предложим схему его дальнейшего финансирования, а также объема средств, выделяемых на поднаем жилья.



Товарищ Верховный Главнокомандующий!



В соответствии с Вашим поручением в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных Сил и повышение их боевых возможностей. Подробные итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания коллегии.



Доклад закончил.



В.Путин: Вы знаете, уже неформально хотел бы добавить два слова к тому, что Министр говорил, и к тому, что я сказал в своем вступительном слове. Имею в виду, – сейчас все это обсуждают, и, конечно, в Вооруженных Силах это обсуждается в первую очередь, – наши документы, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству Соединенных Штатов и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности.



Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют их как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет.



Еще раз напоминаю, хочу напомнить: все, что делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, они ведь это делали, такие жесткие и наиболее яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН.



Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, а где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так решили, а саттелиты за ними бежали сзади и подтявкивали. Вот и все международное право.



А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли, страну разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись, а потом сказали: "Нас разведка подвела". Ничего себе! Страну разрушили! Разведка подвела – и все объяснение. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения, никто не готовил. Наоборот, когда-то было, все, как положено, уничтожили.



А в Сирию как зашли? С санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать и планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы – это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать.



Здесь сидят специалисты, я с ними постоянно в контакте. В США пока нет гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится, этого же не скрыть. Все фиксируется: испытания проходят успешно-неуспешно. Ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Поставят Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием, – это не значит, что завтра будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет, – вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах.



Они что думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема, нам просто некуда двигаться дальше – вот в чем вопрос.



Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные и четко изложенные юридические гарантии. Вот, в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон, и мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ.



Есть некоторые сигналы, что партнеры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят.



Чтобы всем было понятно: мы это понимаем и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит. Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех.



Вот к этому будем стремиться, но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития Вооруженных Сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности. И я об этом говорил, и Министр сейчас только докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас.



Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Мы занимаемся ими постоянно, [вопросы] с промышленностью. Как вы знаете, два раза в год в Сочи собираемся. Почему в Сочи – не потому что там погода хорошая, а потому что все уезжают туда, от всех текущих вопросов мы отключаемся и занимаемся только оборонкой и развитием Вооруженных Сил. Они проходят достаточно содержательно и эффективно.



Повторяю: вопросы есть, их много, но мы их решаем. Я очень рассчитываю на то, что вместе и дальше будем двигаться таким же темпом, нужным для обеспечения безопасности России и ее граждан.



Вам большое спасибо. С наступающим Новым годом! Источник - kremlin.ru

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