Турции предрекают получение ядерного оружия, - И.Субботин

00:01 22.12.2021

Режим нераспространения теряет актуальность для Ближнего Востока

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

21.12.2021



Возможный срыв венских переговоров с Ираном и потенциальное начало гонки вооружений на Ближнем Востоке могут заставить Турцию развивать военную ядерную программу. Такие выводы содержатся в исследовании журнала Turkeyscope, который выходит под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Даяна Моше (Тель-Авивский университет). Признаки того, что Анкара хотела бы иметь собственный сдерживающий потенциал, прослеживались в заявлениях президента Реджепа Тайипа Эрдогана давно. Тем не менее, как считают исследователи, многое в этом вопросе будет зависеть не только от ситуации вокруг Ирана, но и от внутриполитической динамики.

Гонка ядерных вооружений в регионе, которая на каком-то этапе может быть инициирована Тегераном, обещает положить конец традиционной приверженности Турции режиму нераспространения, отмечается в публикации Turkeyscope. Исследователи говорят, что политику Анкары в этой сфере будет определять курс президента республики. "Участию турецких политических, религиозных и медиаэлит в турецкой ядерной политике на протяжении многих лет уделялось мало внимания, однако заявления президента Эрдогана оказывались в фокусе внимания иностранных и локальных СМИ", – говорят эксперты. Самым громким его выступлением по этому поводу, пожалуй, можно считать речь 2019 года на Экономическом форуме Центральной Анатолии.



Выступая перед участниками мероприятия, Эрдоган посетовал, что у всех развитых стран есть собственные ядерные арсеналы. Военный потенциал, как отметил он, имеют и ближневосточные игроки. "Рядом, почти по соседству, есть Израиль. Они (израильтяне. – "НГ") пугают остальных, обладая этим (вооружением. – "НГ"), и никто не может прикоснуться к ним", – сказал Эрдоган. Его реплика привела к появлению далеко идущих выводов, что турецкое руководство теперь выступает против положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который оно подписало в 1980 году, и вместе с тем против Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которое было подписано Анкарой в 1996 году.



Интерес к разработкам в сфере ядерной энергетики у турецкой стороны заметили давно – еще в середине прошлого века. Тем не менее до сегодняшнего дня ее программа носила исключительно мирный характер. Инструмент военного сдерживания республике обеспечивает главным образом качество отношений со своими союзниками по Североатлантическому альянсу, и прежде всего США. Не секрет, что некоторое число американских боеголовок размещено на военной базе "Инджирлик". Правда, статус и функционирование этого военного объекта регулярно становятся поводом для угроз со стороны турецких официальных лиц, едва в коммуникации с Вашингтоном появляются хоть какие-то признаки похолодания.



Авторы публикации в Turkeyscope в то же время считают косвенными признаками турецких амбиций в ядерной сфере разработку баллистических ракет и космическую программу. Исследователи напоминают, что в 2012 году Совет Турции по научно-техническим исследованиям объявил о намерении разработать ракету с дальностью 2,5 км. В то же время республика создала свое космическое агентство в 2018 году. Программа включает полеты на Луну, отправку турецких астронавтов в космос и разработку жизнеспособных спутниковых систем. "Турция стремится развивать национальный потенциал для запуска ракетоносителей, который в конечном итоге может быть аналогичен "гражданской" космической программе Ирана", – отмечается в Turkeyscope.



Соответствующие амбиции вполне могут получить объяснение с точки зрения исламской традиции. В 2009 году известный богослов Хайреттин Караман в своей колонке для издания "Йени Шафак" отмечал: "Во времена нашего Пророка самыми эффективными средствами войны были конь и стрела. По этой причине мусульмане поощряли обучение верховой езде и стрельбе из лука. Сегодня наиболее эффективным оружием является ядерное". А государства, которые не обладают соответствующим потенциалом, по его словам, будут испытывать проблемы от недостатка мощи перед лицом "больших опасностей и угроз". В связи с этим обладание ядерным вооружением рассматривается как законное средство сдерживания.



Вполне очевидно, что потенциальный рывок к военному атому получит одобрение со стороны националистических кругов в турецком истеблишменте, в то время как политики-кемалисты могут продемонстрировать некоторое неприятие идеи военной ядерной программы в случае, если Анкара станет развивать сотрудничество в этой сфере с международными игроками, которые не относятся к западному миру. Несмотря на общее разочарование отношениями ЕС и США в последние годы, кемалисты по-прежнему считают, что в интересах Турции сотрудничать с НАТО. Находящаяся в числе оппозиции турецкая "Хорошая партия" также может не поддержать инициативу – с учетом приверженности принципам защиты окружающей среды.



В исследовании для Turkeyscope говорится, что перспективы развития Турцией собственной ядерной программы во многом зависят от внутриполитической динамики. По словам экспертов, сохранение курса, намеченного действующим президентом, или приход к власти одного из его возможных преемников, вероятно, станут факторами рывка к военному атому. "Президент Эрдоган уже продемонстрировал, что он готов платить политическую и экономическую цену за свои стратегические решения", – говорится в исследовании. Однако возвращение к кемалистскому порядку или как минимум появление у руля руководства с западной ориентацией, вероятно, приведут к тому, что Анкара откажется от того, чтобы реализовывать свои ядерные амбиции.